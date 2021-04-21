https://ria.ru/20210421/diplomaty-1729320236.html

Россия высылает десять сотрудников американского посольства

Россия высылает десять сотрудников американского посольства

Зампосла США в России вручили ноту об объявлении десяти сотрудников американского посольства персонами нон грата. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T16:22

2021-04-21T16:22

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сша

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Зампосла США в России вручили ноту об объявлении десяти сотрудников американского посольства персонами нон грата.Они должны уехать до 22 мая, уточнили в МИД. Пятнадцатого апреля Вашингтон ввел новые ограничения против Москвы, они коснулись 32 человек и организаций, а также прямой покупки российских гособлигаций. Кроме того, из Соединенных Штатов выслали десять дипломатов. В МИД анонсировали серьезные ответные меры. Сначала десяти дипломатам предложили покинуть Россию без смены статуса, а также отменили краткосрочные поездки сотрудников дипмиссии США и прекратили работу фондов, подконтрольных Госдепу. Кроме того, восьми действующим и бывшим чиновникам американской администрации запретили въезд на территорию страны.Министр иностранных дел России посоветовал послу США Джону Салливану "поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации". Представитель Соединенных Штатов заявил, что уедет на время.Российско-американские отношения традиционно носят напряженный характер. Диалог ухудшился после недипломатичных высказываний президента США Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине в интервью телеканалу ABC News.

https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728420320.html

https://ria.ru/20210419/ssha-1728970861.html

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россия, сша