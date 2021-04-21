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Россия высылает десять сотрудников американского посольства
Россия высылает десять сотрудников американского посольства
Зампосла США в России вручили ноту об объявлении десяти сотрудников американского посольства персонами нон грата. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T16:22
2021-04-21T17:06
россия
сша
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Зампосла США в России вручили ноту об объявлении десяти сотрудников американского посольства персонами нон грата.Они должны уехать до 22 мая, уточнили в МИД. Пятнадцатого апреля Вашингтон ввел новые ограничения против Москвы, они коснулись 32 человек и организаций, а также прямой покупки российских гособлигаций. Кроме того, из Соединенных Штатов выслали десять дипломатов. В МИД анонсировали серьезные ответные меры. Сначала десяти дипломатам предложили покинуть Россию без смены статуса, а также отменили краткосрочные поездки сотрудников дипмиссии США и прекратили работу фондов, подконтрольных Госдепу. Кроме того, восьми действующим и бывшим чиновникам американской администрации запретили въезд на территорию страны.Министр иностранных дел России посоветовал послу США Джону Салливану "поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации". Представитель Соединенных Штатов заявил, что уедет на время.Российско-американские отношения традиционно носят напряженный характер. Диалог ухудшился после недипломатичных высказываний президента США Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине в интервью телеканалу ABC News.
https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728420320.html
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россия, сша

Россия высылает десять сотрудников американского посольства

16:22 21.04.2021 (обновлено: 17:06 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Зампосла США в России вручили ноту об объявлении десяти сотрудников американского посольства персонами нон грата.
Они должны уехать до 22 мая, уточнили в МИД.
Пятнадцатого апреля Вашингтон ввел новые ограничения против Москвы, они коснулись 32 человек и организаций, а также прямой покупки российских гособлигаций. Кроме того, из Соединенных Штатов выслали десять дипломатов.
В МИД анонсировали серьезные ответные меры.
Капитолий - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 17:50
История американо-российских и российско-американских санкций
Сначала десяти дипломатам предложили покинуть Россию без смены статуса, а также отменили краткосрочные поездки сотрудников дипмиссии США и прекратили работу фондов, подконтрольных Госдепу. Кроме того, восьми действующим и бывшим чиновникам американской администрации запретили въезд на территорию страны.
Министр иностранных дел России посоветовал послу США Джону Салливану "поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации". Представитель Соединенных Штатов заявил, что уедет на время.
Российско-американские отношения традиционно носят напряженный характер. Диалог ухудшился после недипломатичных высказываний президента США Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине в интервью телеканалу ABC News.
Ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20 - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
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