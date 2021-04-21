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В ДНР обвинили Украину в подвозе боеприпасов на машинах с символикой СЦКК
В ДНР обвинили Украину в подвозе боеприпасов на машинах с символикой СЦКК
Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики используют транспорт с... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T16:41
2021-04-21T16:41
ситуация в днр и лнр
сцкк
эдуард басурин
донбасс
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики используют транспорт с символикой Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) для подвоза боеприпасов на позиции в Донбассе."Нашей разведкой в очередной раз отмечен случай использования командованием ВСУ автомобильной техники с символикой СЦКК для обеспечения выполнения боевых задач подразделениями на переднем крае обороны. Так, 20 апреля зафиксирован очередной факт подвоза боеприпасов на автомобиле "ЗиЛ-131" с символикой СЦКК на позиции в районе Водяного", - сказал Басурин журналистам в среду.Он отметил, что украинские силовики "регулярно задействуют транспорт СЦКК в данном районе для выполнения далеко не гуманитарных задач".Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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ситуация в днр и лнр, сцкк, эдуард басурин, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, в мире

В ДНР обвинили Украину в подвозе боеприпасов на машинах с символикой СЦКК

16:41 21.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазбитое окно в жилом доме в Киевском районе Донецка, пострадавшем в результате обстрела
Разбитое окно в жилом доме в Киевском районе Донецка, пострадавшем в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики используют транспорт с символикой Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) для подвоза боеприпасов на позиции в Донбассе.
"Нашей разведкой в очередной раз отмечен случай использования командованием ВСУ автомобильной техники с символикой СЦКК для обеспечения выполнения боевых задач подразделениями на переднем крае обороны. Так, 20 апреля зафиксирован очередной факт подвоза боеприпасов на автомобиле "ЗиЛ-131" с символикой СЦКК на позиции в районе Водяного", - сказал Басурин журналистам в среду.
Он отметил, что украинские силовики "регулярно задействуют транспорт СЦКК в данном районе для выполнения далеко не гуманитарных задач".
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЭдуард БасуринДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
 
 
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