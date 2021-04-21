https://ria.ru/20210421/boepripasy-1729323911.html

В ДНР обвинили Украину в подвозе боеприпасов на машинах с символикой СЦКК

В ДНР обвинили Украину в подвозе боеприпасов на машинах с символикой СЦКК

Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики используют транспорт с... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T16:41

2021-04-21T16:41

2021-04-21T16:41

ситуация в днр и лнр

сцкк

эдуард басурин

донбасс

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики используют транспорт с символикой Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) для подвоза боеприпасов на позиции в Донбассе."Нашей разведкой в очередной раз отмечен случай использования командованием ВСУ автомобильной техники с символикой СЦКК для обеспечения выполнения боевых задач подразделениями на переднем крае обороны. Так, 20 апреля зафиксирован очередной факт подвоза боеприпасов на автомобиле "ЗиЛ-131" с символикой СЦКК на позиции в районе Водяного", - сказал Басурин журналистам в среду.Он отметил, что украинские силовики "регулярно задействуют транспорт СЦКК в данном районе для выполнения далеко не гуманитарных задач".Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210421/vstrecha-1729205050.html

донбасс

донецкая народная республика

украина

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ситуация в днр и лнр, сцкк, эдуард басурин, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, в мире