https://ria.ru/20210421/belukhi-1729195858.html

Ученый: попавших в ледовую ловушку на Чукотке белух не нужно спасать

Ученый: попавших в ледовую ловушку на Чукотке белух не нужно спасать

Организовывать специальную операцию по спасению 20 белух из ледовой ловушки на Чукотке не нужно, так как вмешательством можно навредить экосистеме района, кроме РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T05:43

2021-04-21T05:43

2021-04-21T05:43

чукотка

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 21 апр – РИА Новости. Организовывать специальную операцию по спасению 20 белух из ледовой ловушки на Чукотке не нужно, так как вмешательством можно навредить экосистеме района, кроме того, у животных есть все шансы выжить, дождавшись разрушения льдов, сообщил РИА Новости специалист по морским млекопитающим, научный сотрудник национального парка "Берингия" и Института биологических проблем Севера ДВО РАН Анатолий Кочнев.В понедельник нацпарк "Берингия" сообщил, что около 20 белух оказались в ледовом плену в бухте Пенкигнгэй, они держатся в трех небольших полыньях. Животным, вероятно, удается добывать себе корм, но если рыба уйдет из бухты, то шансов у них останется мало, уточняли в учреждении. В нацпарке РИА Новости рассказали также, что полыньи уже вряд ли замерзнут, а приход циклонов может повысить шансы на разлом припая (льда в бухте). При этом, по многолетним наблюдениям, обычно пролив Сенявина покрыт льдом до июня. Помощник заместителя губернатора Чукотки по науке Денис Литовка отмечал, что это канадские белухи из большого стада - от 20 до 25 тысяч особей. По его словам, ситуации, когда белухи попадают в ледовый плен на Чукотке так далеко от кромки припая, происходят раз в 10-12 лет.По его словам, льдов в Артике становится меньше из-за изменения климата, потепления. Лед в этом районе становится поздно. Но при этом, например, для успешного размножения кольчатой нерпы нужен неподвижный лед. Сейчас их бельки находятся в норах. И если, например, пригнать ледокол для спасения белух, который расколет льды, могут погибнуть тюлени и бельки. При этом нет гарантии, что белухи пойдут к открытой воде за ледоколом."Все предыдущие попытки помощи ничем не кончались: в 1984 году ледокол пришел в тот же район, где в ловушке были несколько тысяч белух. Но большая часть их тогда погибла, они не пошли за судном – больше боятся ледокола, чем ледового плена… Не думаю, что есть необходимость специального спасения", - сказал ученый.Он отметил, что белухи, скорее всего, подошли в бухту Пенкигнгэй за мелкой рыбой, которая сейчас идет к мелководью на нерест и также прячется там от белух.По словам ученого, лед в Беринговом проливе начнет вскрываться в мае, и расстояние от ледовой ловушки до открытой воды сократится с 40 километров до 5-6 километров. Ее белухи уже смогут преодолеть. "Думаю, больше шансов, что они выживут", - добавил Кочнев.В декабре 2011 года сообщалось, что около 100 белух оказались в ледовой ловушке в 15 километрах южнее села в Сенявинском проливе Берингова моря. Китообразных от открытой воды отделял лед протяженностью до 25 километров. Тогда признали нецелесообразным участие спасательных судов или ледоколов для освобождения белух. Через две недели наблюдатели сообщили, что насчитали всего 12 белух: четыре из пяти полыней закрылись.

https://ria.ru/20210420/chukotka-1729043174.html

https://ria.ru/20210411/belukhi-1727779645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чукотка, общество