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Ученый: попавших в ледовую ловушку на Чукотке белух не нужно спасать
Ученый: попавших в ледовую ловушку на Чукотке белух не нужно спасать
Организовывать специальную операцию по спасению 20 белух из ледовой ловушки на Чукотке не нужно, так как вмешательством можно навредить экосистеме района, кроме РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T05:43
2021-04-21T05:43
чукотка
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 21 апр – РИА Новости. Организовывать специальную операцию по спасению 20 белух из ледовой ловушки на Чукотке не нужно, так как вмешательством можно навредить экосистеме района, кроме того, у животных есть все шансы выжить, дождавшись разрушения льдов, сообщил РИА Новости специалист по морским млекопитающим, научный сотрудник национального парка "Берингия" и Института биологических проблем Севера ДВО РАН Анатолий Кочнев.В понедельник нацпарк "Берингия" сообщил, что около 20 белух оказались в ледовом плену в бухте Пенкигнгэй, они держатся в трех небольших полыньях. Животным, вероятно, удается добывать себе корм, но если рыба уйдет из бухты, то шансов у них останется мало, уточняли в учреждении. В нацпарке РИА Новости рассказали также, что полыньи уже вряд ли замерзнут, а приход циклонов может повысить шансы на разлом припая (льда в бухте). При этом, по многолетним наблюдениям, обычно пролив Сенявина покрыт льдом до июня. Помощник заместителя губернатора Чукотки по науке Денис Литовка отмечал, что это канадские белухи из большого стада - от 20 до 25 тысяч особей. По его словам, ситуации, когда белухи попадают в ледовый плен на Чукотке так далеко от кромки припая, происходят раз в 10-12 лет.По его словам, льдов в Артике становится меньше из-за изменения климата, потепления. Лед в этом районе становится поздно. Но при этом, например, для успешного размножения кольчатой нерпы нужен неподвижный лед. Сейчас их бельки находятся в норах. И если, например, пригнать ледокол для спасения белух, который расколет льды, могут погибнуть тюлени и бельки. При этом нет гарантии, что белухи пойдут к открытой воде за ледоколом."Все предыдущие попытки помощи ничем не кончались: в 1984 году ледокол пришел в тот же район, где в ловушке были несколько тысяч белух. Но большая часть их тогда погибла, они не пошли за судном – больше боятся ледокола, чем ледового плена… Не думаю, что есть необходимость специального спасения", - сказал ученый.Он отметил, что белухи, скорее всего, подошли в бухту Пенкигнгэй за мелкой рыбой, которая сейчас идет к мелководью на нерест и также прячется там от белух.По словам ученого, лед в Беринговом проливе начнет вскрываться в мае, и расстояние от ледовой ловушки до открытой воды сократится с 40 километров до 5-6 километров. Ее белухи уже смогут преодолеть. "Думаю, больше шансов, что они выживут", - добавил Кочнев.В декабре 2011 года сообщалось, что около 100 белух оказались в ледовой ловушке в 15 километрах южнее села в Сенявинском проливе Берингова моря. Китообразных от открытой воды отделял лед протяженностью до 25 километров. Тогда признали нецелесообразным участие спасательных судов или ледоколов для освобождения белух. Через две недели наблюдатели сообщили, что насчитали всего 12 белух: четыре из пяти полыней закрылись.
https://ria.ru/20210420/chukotka-1729043174.html
https://ria.ru/20210411/belukhi-1727779645.html
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чукотка, общество

Ученый: попавших в ледовую ловушку на Чукотке белух не нужно спасать

05:43 21.04.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБелуха
Белуха - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 21 апр – РИА Новости. Организовывать специальную операцию по спасению 20 белух из ледовой ловушки на Чукотке не нужно, так как вмешательством можно навредить экосистеме района, кроме того, у животных есть все шансы выжить, дождавшись разрушения льдов, сообщил РИА Новости специалист по морским млекопитающим, научный сотрудник национального парка "Берингия" и Института биологических проблем Севера ДВО РАН Анатолий Кочнев.
В понедельник нацпарк "Берингия" сообщил, что около 20 белух оказались в ледовом плену в бухте Пенкигнгэй, они держатся в трех небольших полыньях. Животным, вероятно, удается добывать себе корм, но если рыба уйдет из бухты, то шансов у них останется мало, уточняли в учреждении. В нацпарке РИА Новости рассказали также, что полыньи уже вряд ли замерзнут, а приход циклонов может повысить шансы на разлом припая (льда в бухте). При этом, по многолетним наблюдениям, обычно пролив Сенявина покрыт льдом до июня. Помощник заместителя губернатора Чукотки по науке Денис Литовка отмечал, что это канадские белухи из большого стада - от 20 до 25 тысяч особей. По его словам, ситуации, когда белухи попадают в ледовый плен на Чукотке так далеко от кромки припая, происходят раз в 10-12 лет.
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Попавшим в ледовый плен на Чукотке белухам хватит рыбы, заявили ученые
"Это естественная ситуация. Такое происходит достаточно регулярно, гибель животных - необходимый природный процесс: например, белые медведи специально выискивают таких попавших в ловушки белух, чтобы на них охотиться. Такие случаи зафиксированы и в Чукотском море, и в канадской Арктике. Из-за жалости мы можем вмешиваться в природные процессы, не подозревая, что можем навредить", - сказал Кочнев.
По его словам, льдов в Артике становится меньше из-за изменения климата, потепления. Лед в этом районе становится поздно. Но при этом, например, для успешного размножения кольчатой нерпы нужен неподвижный лед. Сейчас их бельки находятся в норах. И если, например, пригнать ледокол для спасения белух, который расколет льды, могут погибнуть тюлени и бельки. При этом нет гарантии, что белухи пойдут к открытой воде за ледоколом.
"Все предыдущие попытки помощи ничем не кончались: в 1984 году ледокол пришел в тот же район, где в ловушке были несколько тысяч белух. Но большая часть их тогда погибла, они не пошли за судном – больше боятся ледокола, чем ледового плена… Не думаю, что есть необходимость специального спасения", - сказал ученый.
Он отметил, что белухи, скорее всего, подошли в бухту Пенкигнгэй за мелкой рыбой, которая сейчас идет к мелководью на нерест и также прячется там от белух.
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Выпущенные из "китовой тюрьмы" белухи пережили вторую зиму
"Далеко отплыть от промоины они не могут, и, наверное, уже подъели там рыбу. Опасность (для белух) есть, но голод они смогут пережить достаточно долго, у них большой жировой запас. Кроме того, большая часть белух выглядит упитанными, только несколько кажутся худоватыми. До вскрытия моря осталось не так и долго, есть шанс, что они продержатся", - отметил Кочнев.
По словам ученого, лед в Беринговом проливе начнет вскрываться в мае, и расстояние от ледовой ловушки до открытой воды сократится с 40 километров до 5-6 километров. Ее белухи уже смогут преодолеть. "Думаю, больше шансов, что они выживут", - добавил Кочнев.
В декабре 2011 года сообщалось, что около 100 белух оказались в ледовой ловушке в 15 километрах южнее села в Сенявинском проливе Берингова моря. Китообразных от открытой воды отделял лед протяженностью до 25 километров. Тогда признали нецелесообразным участие спасательных судов или ледоколов для освобождения белух. Через две недели наблюдатели сообщили, что насчитали всего 12 белух: четыре из пяти полыней закрылись.
 
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