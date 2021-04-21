https://ria.ru/20210421/belorussiya-1729377978.html

В США назвали условие для нормализации отношений с Белоруссией

В США назвали условие для нормализации отношений с Белоруссией

Вашингтону необходим посол в Минске, однако до тех пор, пока не изменится политика президента Белоруссии Александра Лукашенко, "бизнеса как обычно" не будет,... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T22:16

2021-04-21T22:16

2021-04-21T22:16

нед прайс

александр лукашенко

минск

белоруссия

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Вашингтону необходим посол в Минске, однако до тех пор, пока не изменится политика президента Белоруссии Александра Лукашенко, "бизнеса как обычно" не будет, заявил в среду официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс."Мы сохраняем дипломатические отношения с правительством Белоруссии. Мы всегда надеялись, что произойдет нормализация этих отношений, и это по-прежнему остается нашей целью. Присутствие нашего посла в Минске критически важно с точки зрения этих усилий", - сказал Прайс на брифинге.Он добавил, что возвращение посла США в Белоруссию позволило бы направить Минску "мощный сигнал". "Бизнеса как обычно не будет, пока мы не видим изменений в поведении режима Лукашенко", - добавил при этом представитель американского дипведомства.Ранее США заявили, что не признают легитимными прошедшие в августе в Белоруссии президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, но считают, что наличие посла в Минске будет соответствовать интересам США. Посольства двух стран возглавляют поверенные, после того как они взаимно отозвали послов в 2008 году.В марте советник госсекретаря США Дерек Шоле во время телефонного разговора с Макеем заявил о готовности американского посла прибыть в республику. Однако недавно назначенная послом в этой стране Джули Фишер в одном из интервью заявила, что до настоящего времени не смогла приехать в Минск, поскольку не получила белорусскую визу.

https://ria.ru/20210421/putin-1729278350.html

https://ria.ru/20210420/belorussiya-1729105459.html

минск

белоруссия

сша

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нед прайс, александр лукашенко, минск, белоруссия, сша, в мире