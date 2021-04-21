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В США назвали условие для нормализации отношений с Белоруссией
В США назвали условие для нормализации отношений с Белоруссией
Вашингтону необходим посол в Минске, однако до тех пор, пока не изменится политика президента Белоруссии Александра Лукашенко, "бизнеса как обычно" не будет,... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T22:16
2021-04-21T22:16
нед прайс
александр лукашенко
минск
белоруссия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Вашингтону необходим посол в Минске, однако до тех пор, пока не изменится политика президента Белоруссии Александра Лукашенко, "бизнеса как обычно" не будет, заявил в среду официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс."Мы сохраняем дипломатические отношения с правительством Белоруссии. Мы всегда надеялись, что произойдет нормализация этих отношений, и это по-прежнему остается нашей целью. Присутствие нашего посла в Минске критически важно с точки зрения этих усилий", - сказал Прайс на брифинге.Он добавил, что возвращение посла США в Белоруссию позволило бы направить Минску "мощный сигнал". "Бизнеса как обычно не будет, пока мы не видим изменений в поведении режима Лукашенко", - добавил при этом представитель американского дипведомства.Ранее США заявили, что не признают легитимными прошедшие в августе в Белоруссии президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, но считают, что наличие посла в Минске будет соответствовать интересам США. Посольства двух стран возглавляют поверенные, после того как они взаимно отозвали послов в 2008 году.В марте советник госсекретаря США Дерек Шоле во время телефонного разговора с Макеем заявил о готовности американского посла прибыть в республику. Однако недавно назначенная послом в этой стране Джули Фишер в одном из интервью заявила, что до настоящего времени не смогла приехать в Минск, поскольку не получила белорусскую визу.
https://ria.ru/20210421/putin-1729278350.html
https://ria.ru/20210420/belorussiya-1729105459.html
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нед прайс, александр лукашенко, минск, белоруссия, сша, в мире

В США назвали условие для нормализации отношений с Белоруссией

22:16 21.04.2021
 
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Вашингтону необходим посол в Минске, однако до тех пор, пока не изменится политика президента Белоруссии Александра Лукашенко, "бизнеса как обычно" не будет, заявил в среду официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс.
"Мы сохраняем дипломатические отношения с правительством Белоруссии. Мы всегда надеялись, что произойдет нормализация этих отношений, и это по-прежнему остается нашей целью. Присутствие нашего посла в Минске критически важно с точки зрения этих усилий", - сказал Прайс на брифинге.
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Он добавил, что возвращение посла США в Белоруссию позволило бы направить Минску "мощный сигнал". "Бизнеса как обычно не будет, пока мы не видим изменений в поведении режима Лукашенко", - добавил при этом представитель американского дипведомства.
Ранее США заявили, что не признают легитимными прошедшие в августе в Белоруссии президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, но считают, что наличие посла в Минске будет соответствовать интересам США. Посольства двух стран возглавляют поверенные, после того как они взаимно отозвали послов в 2008 году.
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В марте советник госсекретаря США Дерек Шоле во время телефонного разговора с Макеем заявил о готовности американского посла прибыть в республику. Однако недавно назначенная послом в этой стране Джули Фишер в одном из интервью заявила, что до настоящего времени не смогла приехать в Минск, поскольку не получила белорусскую визу.
 
Нед ПрайсАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияСШАВ мире
 
 
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