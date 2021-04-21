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В Ульяновске водитель иномарки сбил 11-летнюю девочку
В Ульяновске водитель иномарки сбил 11-летнюю девочку
Полиция возбудила уголовное дело после ДТП, в котором водитель иномарки сбил 11-летнюю девочку в Ульяновске, сообщает в среду пресс-служба УМВД по региону. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T11:24
2021-04-21T11:24
2021-04-21T11:24
volkswagen polo
ульяновск
происшествия
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САМАРА, 21 апр – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после ДТП, в котором водитель иномарки сбил 11-летнюю девочку в Ульяновске, сообщает в среду пресс-служба УМВД по региону.По данным полиции, утром 20 апреля на улице Генерала Мельникова в Засвияжском районе Ульяновска 22-летний водитель за рулем Volkswagen Polo сбил 11-летнюю девочку, перебегающую проезжую часть в неустановленном месте. Ребенок был госпитализирован.Отмечается, что в отношении водителя избрано обязательство о явке, по делу назначены судебные экспертизы.На появившемся в соцсетях видео девочка перебегает дорогу в нескольких метрах от знака пешеходного перехода, не увидев из-за припаркованной машины приближающуюся слева иномарку. От удара ребенка отбросило далеко в сторону.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона, девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии. По данным ведомства, ее привезли в Ульяновскую областную детскую клиническую больницу без сознания с сочетанной травмой, множественными переломами и ушибами, прооперировали.
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volkswagen polo, ульяновск, происшествия
САМАРА, 21 апр – РИА Новости.
Полиция возбудила уголовное дело после ДТП, в котором водитель иномарки сбил 11-летнюю девочку в Ульяновске
, сообщает в среду пресс-служба УМВД по региону.
По данным полиции, утром 20 апреля на улице Генерала Мельникова в Засвияжском районе Ульяновска 22-летний водитель за рулем Volkswagen Polo
сбил 11-летнюю девочку, перебегающую проезжую часть в неустановленном месте. Ребенок был госпитализирован.
"В настоящее время по данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в отношении водителя избрано обязательство о явке, по делу назначены судебные экспертизы.
На появившемся в соцсетях видео девочка перебегает дорогу в нескольких метрах от знака пешеходного перехода, не увидев из-за припаркованной машины приближающуюся слева иномарку. От удара ребенка отбросило далеко в сторону.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона, девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии. По данным ведомства, ее привезли в Ульяновскую областную детскую клиническую больницу без сознания с сочетанной травмой, множественными переломами и ушибами, прооперировали.