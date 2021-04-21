https://ria.ru/20210421/avariya-1729223036.html

В Ульяновске водитель иномарки сбил 11-летнюю девочку

В Ульяновске водитель иномарки сбил 11-летнюю девочку

Полиция возбудила уголовное дело после ДТП, в котором водитель иномарки сбил 11-летнюю девочку в Ульяновске, сообщает в среду пресс-служба УМВД по региону. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T11:24

2021-04-21T11:24

2021-04-21T11:24

volkswagen polo

ульяновск

происшествия

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САМАРА, 21 апр – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после ДТП, в котором водитель иномарки сбил 11-летнюю девочку в Ульяновске, сообщает в среду пресс-служба УМВД по региону.По данным полиции, утром 20 апреля на улице Генерала Мельникова в Засвияжском районе Ульяновска 22-летний водитель за рулем Volkswagen Polo сбил 11-летнюю девочку, перебегающую проезжую часть в неустановленном месте. Ребенок был госпитализирован.Отмечается, что в отношении водителя избрано обязательство о явке, по делу назначены судебные экспертизы.На появившемся в соцсетях видео девочка перебегает дорогу в нескольких метрах от знака пешеходного перехода, не увидев из-за припаркованной машины приближающуюся слева иномарку. От удара ребенка отбросило далеко в сторону.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона, девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии. По данным ведомства, ее привезли в Ульяновскую областную детскую клиническую больницу без сознания с сочетанной травмой, множественными переломами и ушибами, прооперировали.

https://radiosputnik.ria.ru/20210402/mashina-1604016720.html

https://ria.ru/20210402/rebenok-1603991660.html

ульяновск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

volkswagen polo, ульяновск, происшествия