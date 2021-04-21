https://ria.ru/20210421/apelsiny-1729191260.html

Диетолог рассказала, как правильно есть апельсины

Диетолог рассказала, как правильно есть апельсины

Апельсины полезны для иммунитета, помогают восстанавливать силы после вирусных заболеваний и улучшают состояние сосудов. Как есть апельсины, чтобы они не... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T02:09

2021-04-21T02:09

2021-04-21T02:09

иммунитет

россия

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Апельсины полезны для иммунитета, помогают восстанавливать силы после вирусных заболеваний и улучшают состояние сосудов. Как есть апельсины, чтобы они не растеряли свои ценные свойства, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Ольга Перевалова.Приносить апельсины в больницу для выздоравливающих пациентов стало традицией, потому что эти фрукты обладают множеством полезных свойств. Прежде всего, в них много витамина С, отметила врач-диетолог. По ее словам, также в апельсинах много витаминов группы B, которые не только укрепляют иммунитет, но и благоприятно влияют на работу сосудов. А в кожуре содержатся еще и каротиноиды, растительная форма витамина А, который называют витамином красоты, – он влияет на качество кожи и даже зрения, особенно ночного, добавила врач-диетолог.Ольга Перевалова рассказала, как правильно употреблять апельсины, чтобы получать максимальную пользу. По ее словам, больше всего витаминов сохраняется в цитрусовых, если есть их целиком, а не разрезать на кусочки или выжимать из них сок."Если из фрукта выжимать сок, на стакан потребуется 4-5 средних апельсинов, в этом соке будет огромное количество фруктозы, а это сахар, огромная нагрузка на поджелудочную железу. Нарезание – это соприкосновение витамина C с железом, с ножом, то есть идет окисление витамина С, и мы теряем его часть. Поэтому оптимально взять свежий фрукт, помыть его и съесть целиком, вместе с перегородками, с кожурой", – посоветовала Ольга Перевалова в интервью радио Sputnik. Врач-диетолог также дала рецепт, как поступить, если не хочется есть апельсины с кожурой. Можно натереть цедру на терке, высушить и потом добавлять в чай. Или перемолоть в блендере с фруктами и ягодами и сделать полезное пюре, которое можно хранить в холодильнике и добавлять в чай, воду или компот.

https://rsport.ria.ru/20210420/ovsyanaya_kasha-1729049396.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иммунитет, россия, здоровье - общество, общество