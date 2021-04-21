https://ria.ru/20210421/aktsii-1729370153.html

В незаконных акциях в России приняли участие 14,4 тысячи человек

В незаконных акциях в России приняли участие 14,4 тысячи человек

В несанкционированных акциях в 29 городах России приняли участие примерно 14,4 тысячи человек, сообщается на сайте МВД России. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T20:44

2021-04-21T20:44

2021-04-21T20:53

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В несанкционированных акциях в 29 городах России приняли участие примерно 14,4 тысячи человек, сообщается на сайте МВД России.По данным ГУ МВД по Москве на 20.30, в несанкционированной акции в центре столицы принимают участие около 6 тысяч человек. Как сообщает ГУМВД по Санкт-Петербургу, в городе в акции принимают участие 4,5 тысячи человек."По сводным данным МВД России, в несанкционированных акциях в различных городах Российской Федерации приняло участие следующее число человек: Барнаул – 150, Кызыл – 2, Тюмень – 50, Петрозаводск – 100, Воркута – 0, Ухта – 9, Псков – 20, Великий Новгород – 0, Мурманск – 100, Вологда – 30, Череповец – 15, Омск – 900, Томск – 130, Улан-Удэ – 40, Горно-Алтайск – 3, Новосибирск – 1000, Ангарск – 45, Братск – 28, Иркутск – 500, Благовещенск – 15, Чита – 67, Комсомольск-на-Амуре – 3, Хабаровск – 200, Владивосток – 350, Южно-Сахалинск – 80, Магадан – 40, Петропавловск-Камчатский – 30", - говорится на сайте МВД РФ.Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.

https://ria.ru/20190726/1556886505.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество