https://ria.ru/20210421/akademik-1729312557.html

В Нижнем Новгороде задержали академика РАН Ефима Хазанова

В Нижнем Новгороде задержали академика РАН Ефима Хазанова

Известный физик, академик Российской академии наук Ефим Хазанов сообщил РИА Новости в среду о своем задержании в Нижнем Новгороде. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T15:50

2021-04-21T15:50

2021-04-21T17:26

россия

российская академия наук

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД/МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Известный физик, академик Российской академии наук Ефим Хазанов сообщил РИА Новости в среду о своем задержании в Нижнем Новгороде.По словам ученого, его задержали и отвезли в ОВД "Канавино" сегодня днем. Эту информацию агентству подтвердил источник в правоохранительных органах.Хазанов в ходе телефонного разговора с корреспондентом агентства сообщил, что к нему в отдел полиции № 2 в Канавинском районе приехал адвокат и началось оформление протокола – видимо, об административном нарушении.При этом физик дал понять, что в данный момент не может говорить о том, какое нарушение ему вменяют, но на вопрос, связано ли его задержание с соцсетями, ответил "Да".Бывший член столичной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович уточнила в беседе с РИА Новости, что претензии полиции к Хазанову связаны с неким перепостом в социальной сети.Действительно, на странице ученого в Facebook среди прочих размещен перепост сообщения "Штаба Алексея Навального в Нижнем Новгороде" о подготовке несогласованной акции в эту среду (МВД и Генпрокуратура ранее не раз предупреждали о незаконности подобных мероприятий). Связано ли задержание с этим перепостом, официальной информации пока нет.Официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.Доктор физико-математических наук Хазанов занимает пост замдиректора по научной работе Института прикладной физики РАН — одного из крупнейших академических институтов в стране, занимающего передовые позиции по ряду направлений современной физики.В 2019 году ученый получил Государственную премию в области науки и технологий за "создание фундаментальных основ и инструментальных решений проблем регистрации гравитационных волн".

https://ria.ru/20210421/sobol-1729212154.html

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

https://ria.ru/20210421/ryzhkov-1729289394.html

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россия, российская академия наук, нижний новгород