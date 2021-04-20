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Судья прокомментировала утечку записи разговоров обвиняемого по делу MH17
Судья прокомментировала утечку записи разговоров обвиняемого по делу MH17
Перехваченные телефонные переговоры одного из обвиняемых по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году — россиянина Сергея... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T09:33
2021-04-20T16:07
россия
гаага
нидерланды
украина
mh17. расследование
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АМСТЕРДАМ, 20 апр — РИА Новости, Анастасия Иванова. Перехваченные телефонные переговоры одного из обвиняемых по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году — россиянина Сергея Дубинского — не относятся к материалам уголовного дела. Об этом сообщила РИА Новости судья окружного суда Гааги, отвечающая за работу со СМИ, Мария Кнайф.Материалы — аудиокассеты с записями порядка тысячи телефонных разговоров Дубинского в июле — августе 2014 года — ранее опубликовала Нидерландская вещательная корпорация (NOS). Отмечалось, что их сделали спецслужбы Украины, как они оказались в распоряжении СМИ, голландская прокуратура не знает. Журналисты утверждают, что Дубинский в течение нескольких часов после трагедии не был в курсе авиакатастрофы.На вопрос, может ли эта ситуация отразиться на процессе, она ответила, что сначала позицию должны высказать участники процесса — прокуратура и сторона защиты.На слушаниях 15 апреля прокурор Манон Риддербек заявила, что они есть в материалах прокуратуры, при этом ни надзорный орган, ни полиция, ни следственный судья не передавали их третьей стороне. По ее словам, документы попали в чужие руки незаконно.Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Обвинение называет Дубинского руководителем Главного разведывательного управления (ГРУ) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).В октябре 2020 года он заявил о готовности пройти проверку на детекторе лжи в России в присутствии голландского представителя и ответить на вопросы об авиакатастрофе. В интервью порталу Bonanza media он также сказал, что в день трагедии вблизи села Зарощенское в Донецкой области находился украинский "Бук", тогда же в небе заметили и украинские самолеты. Эти слова позже приобщили к делу.Крушение МН17Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия Москвы проводит расследование обстоятельств крушения, считает, что Boeing сбили из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде российской армии из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора Николай Винниченко, Россия передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210415/sud-1728364607.html
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россия, гаага, нидерланды, украина, mh17. расследование

Судья прокомментировала утечку записи разговоров обвиняемого по делу MH17

09:33 20.04.2021 (обновлено: 16:07 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНачало заседания суда в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
Начало заседания суда в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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АМСТЕРДАМ, 20 апр — РИА Новости, Анастасия Иванова. Перехваченные телефонные переговоры одного из обвиняемых по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году — россиянина Сергея Дубинского — не относятся к материалам уголовного дела. Об этом сообщила РИА Новости судья окружного суда Гааги, отвечающая за работу со СМИ, Мария Кнайф.
Материалы — аудиокассеты с записями порядка тысячи телефонных разговоров Дубинского в июле — августе 2014 года — ранее опубликовала Нидерландская вещательная корпорация (NOS). Отмечалось, что их сделали спецслужбы Украины, как они оказались в распоряжении СМИ, голландская прокуратура не знает. Журналисты утверждают, что Дубинский в течение нескольких часов после трагедии не был в курсе авиакатастрофы.

"В материалах дела, безусловно, есть записи телефонных разговоров. Суд проверил, все ли аудиофайлы с телефонными переговорами, которые обсуждались в передаче, были взяты из материалов дела, и выяснил, что это не так, поэтому источник этих записей нам неизвестен", — сказала судья.

На вопрос, может ли эта ситуация отразиться на процессе, она ответила, что сначала позицию должны высказать участники процесса — прокуратура и сторона защиты.
На слушаниях 15 апреля прокурор Манон Риддербек заявила, что они есть в материалах прокуратуры, при этом ни надзорный орган, ни полиция, ни следственный судья не передавали их третьей стороне. По ее словам, документы попали в чужие руки незаконно.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Эксперт миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 11:17
Нидерландский суд опросил экспертов "Алмаз-Антея" по делу о крушении МН17
Обвинение называет Дубинского руководителем Главного разведывательного управления (ГРУ) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
В октябре 2020 года он заявил о готовности пройти проверку на детекторе лжи в России в присутствии голландского представителя и ответить на вопросы об авиакатастрофе. В интервью порталу Bonanza media он также сказал, что в день трагедии вблизи села Зарощенское в Донецкой области находился украинский "Бук", тогда же в небе заметили и украинские самолеты. Эти слова позже приобщили к делу.

Крушение МН17

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия Москвы проводит расследование обстоятельств крушения, считает, что Boeing сбили из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде российской армии из Курска.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора Николай Винниченко, Россия передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие.
Читайте полный текст интервью >>
Сбор тел погибших на месте крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
11 апреля, 14:25
Голландские журналисты прослушали разговоры подозреваемого по делу MH17
 
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