https://ria.ru/20210420/mh17-1729020715.html

Мария Кнайф: расследование по делу MH17 не завершено, еще много работы

Мария Кнайф: расследование по делу MH17 не завершено, еще много работы

В Нидерландах в мае завершатся предварительные слушания по делу о крушении рейса MH17 малайзийских авиалиний на востоке Украины в 2014 году. Судья окружного... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T10:00

2021-04-20T10:00

2021-04-20T10:00

mh17. расследование

нидерланды

украина

интервью

в мире

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В Нидерландах в мае завершатся предварительные слушания по делу о крушении рейса MH17 малайзийских авиалиний на востоке Украины в 2014 году. Судья окружного суда Гааги, отвечающая за работу со СМИ, Мария Кнайф в интервью корреспонденту РИА Новости Анастасии Ивановой рассказала о том, по каким вопросам еще предстоит расследование, когда можно ожидать вынесения приговоров обвиняемым, а также почему суд не может поднять вопрос об ответственности Киева, который не закрыл небо над зоной военного конфликта в день трагедии. – В мае начнется последний блок слушаний в ходе предварительного рассмотрения дела о крушении рейса MH17 на востоке Украины. Слушания по существу начнутся в июне 2021 года. Как вы считаете, возможно ли вынесение окончательного приговора обвиняемым до конца 2021 года? Если нет, то, когда это может произойти?– Суд действительно намерен начать рассмотрение дела по существу в июне, а затем, предположительно, в сентябре родственники жертв смогут реализовать свое право обратиться к суду. Если произойдут какие-то изменения, суд примет решение, но пока разбирательство дела по существу назначено на 7 июня. На этот год еще запланировано несколько блоков слушаний, они продлятся до 2022 года. Поэтому в этом году суд не планирует вынесение приговоров. На данный момент это все, что я могу сказать. Когда суд приступит к вынесению приговоров – надо подождать и посмотреть, потому что впереди еще много работы. – Может ли ситуация с пандемией повлиять на сроки рассмотрения дела по существу?– Несмотря на пандемию COVID-19, нам удавалось проводить слушания. Мы не ожидаем, что в этом плане что-то изменится в ближайшем будущем. Я понимаю, что сейчас есть ограничения на передвижения, не все могут приехать на заседания, кроме того, мы все должны носить маски, но у нас на сайте есть прямая трансляция, чтобы люди из разных стран мира могли следить за слушаниями онлайн.– Как вы оцениваете работу, проделанную за время предварительных слушаний? Можно ли считать, что все стороны представили исчерпывающие свидетельства и аргументы?– Суд может сделать вывод об этом только после завершения рассмотрения дела по существу, он будет основан на всех материалах дела, собранных следственным судьей. После того, как это будет сделано, суд может принять решение, и на этом решении будут основываться приговоры.– Но как вы думаете, можно ли сейчас переходить к рассмотрению дела по существу, или необходимо дополнительное расследование?– Судебное разбирательство по существу может начинаться и до завершения всего расследования. Но, конечно, перед тем как суд примет решение, расследование должно быть завершено.– В ходе предыдущих заседаний председательствующий судья Хендрик Стинхейс отмечал, что суд не раз направлял США запрос о спутниковых снимках с места авиакатастрофы на востоке Украины, однако ответа не было. Удалось ли суду добиться ответа от США?– Суд поручил следственному судье провести расследование. Часть расследования завершена, часть еще продолжается, в том числе и по вопросу спутниковых снимков. Когда все документы получены, они включаются в материалы дела и обсуждаются на судебном заседании. В случае необходимости следственным судьей будет проведено дополнительное расследование: все это будет обсуждаться в ходе судебного разбирательства по существу.– Означает ли это, что США так ничего и не ответили?– Следственному судье было поручено провести расследование, и как мы поняли, расследование ряда вопросов не было завершено. Если США ответят на наш запрос, это будет обсуждаться дополнительно в ходе судебного разбирательства по существу.– Недавно правительство Нидерландов заявило, что не планирует привлекать к ответу Киев, не закрывший воздушное пространство в день крушения MH17 на востоке Украины. Этот вопрос также не является частью данного судебного процесса. Почему в Нидерландах закрыли глаза на действия Киева?– Следует иметь в виду, что единственное, на что суд должен ответить по данному уголовному делу – это иск прокуратуры к четырем обвиняемым, то есть несут ли они ответственность за произошедшее. А то, что голландское правительство планирует делать или не планирует, не является вопросом суда.– Но почему этот вопрос даже не поднимался во время данного судебного разбирательства?– В этом судебном процессе перед судом был поставлен вопрос, несут ли указанные обвиняемые ответственность за крушение MH17. Суду было поручено разобраться именно в этом вопросе. Если мы говорим об этом деле, любые вопросы могут быть подняты прокуратурой. Что касается решения голландского правительства, этот вопрос следует адресовать ему.– Был ли запрос от прокуратуры о расследовании незакрытия властями Украины неба в день трагедии? Если нет, есть ли вероятность, что этот вопрос будет рассмотрен в будущем?– Государственная прокуратура привлекает к ответственности подозреваемых в совершении определенных правонарушений: в данном случае она просила разобраться, могут ли конкретные подозреваемые нести ответственность за произошедшее. Именно эта задача стоит сейчас перед судом.– Говоря о четверых обвиняемых, уже ясно, будет ли кто-то из них участвовать в слушаниях по существу дела, например, по видеосвязи?– Пока ни один из них не явился, по трем обвиняемым в суде пока еще ничего не заслушивалось. На суде присутствуют адвокаты лишь одного обвиняемого. Конечно, возможно, что все четверо обвиняемых будут участвовать, но сначала им необходимо будет сделать заявление о том, что они хотят участвовать.– Обвиняемый Сергей Дубинский в октябре 2020 года через платформу для независимых журналистов Bonanza media обратился к представителям суда и прокуратуры Нидерландов, заявив о готовности пройти проверку на детекторе лжи в России в присутствии голландского представителя и ответить на вопросы об авиакатастрофе. Рассматривает ли суд такую возможность?– Все обвиняемые знают о датах судебных слушаний, и любой из них может выступить с заявлением в суде. Все, что им нужно сделать – это связаться с судом и сказать, что они готовы выступить с заявлением в суде и присутствовать на нем. Социальные сети – это не метод обращения к суду. Они должны обратиться к нам напрямую.– Значит ли это, что суд не планирует отправлять своего представителя в Россию для заслушивания позиции обвиняемого?– Это значит, что обвиняемые должны обратиться в суд или явиться, и, конечно, если они это сделают, то суд их выслушает.Они уже получили повестку, и если они ответят на нее, суд рассмотрит, каким образом они могли бы сделать свое заявление.– На слушаниях в феврале председательствующий судья Хендрик Стинхейс заявил, что суд по делу о крушении рейса MH17 оставляет возможность следственному судье решать вопрос допуска экспертов российского оборонного концерна "Алмаз-Антей" к месту реконструкции крушения Boeing. Какое решение принял следственный судья? Будут ли российские эксперты допущены к месту реконструкции? Если нет, то каковы причины?– Я пока не могу ответить на этот вопрос. Следственный судья выполняет расследование, порученное судом, после чего добавит заключение по данному вопросу в материалы дела.– Кстати, есть ли сейчас сотрудничество между голландскими и российскими компетентными органами по уголовному делу MH17?– Я не могу ответить на этот вопрос, так как это не тот вопрос, на который может ответить суд.– Как суд оценивает факт утечки телефонных разговоров одного из фигурантов дела – Сергея Дубинского – в голландские СМИ? Не считаете ли вы это разглашением судебной тайны?– Председательствующий судья сказал, что суд несет ответственность за материалы дела, и проверил, были ли прослушанные разговоры взяты из материалов дела. Однако источник данных аудиофайлов остается суду неизвестным. Ясно то, что эти разговоры не были взяты из материалов дела. Защита обратилась к суду с рядом запросов по данной теме, прокуратура дала свои ответы. И суду еще предстоит принять решение по этим запросам.– То есть вы можете подтвердить, что эти разговоры не фигурируют в материалах уголовного дела, и суду они неизвестны?– В материалах дела, безусловно, есть записи телефонных разговоров. Суд проверил, все ли аудиофайлы с телефонными переговорами, которые обсуждались в передаче, были взяты из материалов дела, и выяснил, что это не так, поэтому источник этих записей нам неизвестен.– Как вы думаете, эта ситуация может отразиться на процессе?– Свое мнение по этому поводу должны высказать участники процесса – защита и прокуратура. С запросом по поводу данных аудиофайлов к нам обратилась защита. Суд примет соответствующее решение.

https://ria.ru/20210415/sud-1728364607.html

https://ria.ru/20210411/mh17-1727773989.html

https://ria.ru/20210209/mh17-1596667079.html

https://ria.ru/20210208/almaz-1596554247.html

https://ria.ru/20201130/ukraina-1587067276.html

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mh17. расследование, нидерланды, украина, интервью, в мире