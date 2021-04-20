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https://ria.ru/20210420/ukraina-1729041369.html
Судья рассказала о возможности привлечь Киев к ответу по делу МН17
Судья рассказала о возможности привлечь Киев к ответу по делу МН17
Суд в Нидерландах не может поднять вопрос об ответственности Киева, не закрывшего небо над зоной военного конфликта на востоке Украины, где в 2014 году потерпел РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T09:47
2021-04-20T16:08
россия
вооруженные силы рф
бук (зенитный ракетный комплекс)
николай винниченко
дмитрий песков
москва
нидерланды
в мире
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АМСТЕРДАМ, 20 апр – РИА Новости, Анастасия Иванова. Суд в Нидерландах не может поднять вопрос об ответственности Киева, не закрывшего небо над зоной военного конфликта на востоке Украины, где в 2014 году потерпел крушение малайзийский Boeing (рейс MH17), в ходе судебного дела об авиакатастрофе, это может сделать прокуратура, заявила в интервью РИА Новости судья окружного суда Гааги, отвечающая за работу со СМИ, Мария Кнайф."Следует иметь в виду, что единственное, на что суд должен ответить по данному уголовному делу, - это иск прокуратуры к четырем обвиняемым, то есть, несут ли они ответственность за произошедшее", - сказала судья в ответ на вопрос о том, почему в Нидерландах решили не привлекать Киев к ответственности за незакрытие воздушного пространства.При этом она отметила, что прокуратура может поднять любые вопросы перед судом, но в данном процессе перед судом был поставлен только один вопрос: несут ли обвиняемые Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко ответственность за крушение MH17."В этом судебном процессе перед судом был поставлен вопрос, несут ли указанные обвиняемые ответственность за крушение MH17. Суду было поручено разобраться именно в этом вопросе. Если мы говорим об этом деле, любые вопросы могут быть подняты прокуратурой. Что касается решения голландского правительства, этот вопрос следует адресовать ему", - добавила Кнайф.В июле 2020 года МИД Нидерландов сообщил РИА Новости, что расследование фактов незакрытия Киевом неба над зоной военного конфликта на востоке Украины началось, его проводит Фонд безопасности полетов.В феврале 2021 года власти Нидерландов заявили об отсутствии убедительных юридических оснований для привлечения Украины к ответственности за неполное закрытие воздушного пространства в день крушения Boeing.Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210420/zapis-1729039835.html
https://ria.ru/20210420/sud-1729038146.html
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россия, вооруженные силы рф, бук (зенитный ракетный комплекс), николай винниченко, дмитрий песков, москва, нидерланды, в мире

Судья рассказала о возможности привлечь Киев к ответу по делу МН17

09:47 20.04.2021 (обновлено: 16:08 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийМесто крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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АМСТЕРДАМ, 20 апр – РИА Новости, Анастасия Иванова. Суд в Нидерландах не может поднять вопрос об ответственности Киева, не закрывшего небо над зоной военного конфликта на востоке Украины, где в 2014 году потерпел крушение малайзийский Boeing (рейс MH17), в ходе судебного дела об авиакатастрофе, это может сделать прокуратура, заявила в интервью РИА Новости судья окружного суда Гааги, отвечающая за работу со СМИ, Мария Кнайф.
"Следует иметь в виду, что единственное, на что суд должен ответить по данному уголовному делу, - это иск прокуратуры к четырем обвиняемым, то есть, несут ли они ответственность за произошедшее", - сказала судья в ответ на вопрос о том, почему в Нидерландах решили не привлекать Киев к ответственности за незакрытие воздушного пространства.
Начало заседания суда в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
Вчера, 09:33
Судья прокомментировала утечку записи разговоров обвиняемого по делу MH17
При этом она отметила, что прокуратура может поднять любые вопросы перед судом, но в данном процессе перед судом был поставлен только один вопрос: несут ли обвиняемые Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко ответственность за крушение MH17.
"В этом судебном процессе перед судом был поставлен вопрос, несут ли указанные обвиняемые ответственность за крушение MH17. Суду было поручено разобраться именно в этом вопросе. Если мы говорим об этом деле, любые вопросы могут быть подняты прокуратурой. Что касается решения голландского правительства, этот вопрос следует адресовать ему", - добавила Кнайф.
В июле 2020 года МИД Нидерландов сообщил РИА Новости, что расследование фактов незакрытия Киевом неба над зоной военного конфликта на востоке Украины началось, его проводит Фонд безопасности полетов.
В феврале 2021 года власти Нидерландов заявили об отсутствии убедительных юридических оснований для привлечения Украины к ответственности за неполное закрытие воздушного пространства в день крушения Boeing.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
Вчера, 09:22
Суд в Гааге не получил от США снимки по делу MH17
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Читайте полный текст интервью >>
Эксперт миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 11:17
Нидерландский суд опросил экспертов "Алмаз-Антея" по делу о крушении МН17
 
РоссияВооруженные силы РФБук (зенитный ракетный комплекс)Николай ВинниченкоДмитрий ПесковМоскваНидерландыВ мире
 
 
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