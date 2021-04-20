https://ria.ru/20210420/ukraina-1728975895.html

"Нам обещали". Киев уже не просит, а требует членства в ЕС и НАТО

"Нам обещали". Киев уже не просит, а требует членства в ЕС и НАТО

Владимир Зеленский вновь попросился в НАТО и ЕС. К нему присоединился посол в Берлине Андрей Мельник — причем в приказном тоне. Он напирал и на вину немцев во... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T08:00

2021-04-20T08:00

2021-04-20T08:04

сергей наев

петр порошенко

верховная рада украины

евросоюз

мид франции‎

владимир зеленский

грузия

берлин (город)

украина

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Антон Лисицын. Владимир Зеленский вновь попросился в НАТО и ЕС. К нему присоединился посол в Берлине Андрей Мельник — причем в приказном тоне. Он напирал и на вину немцев во Второй мировой, и на возможность возвращения бывшей советской республике ядерного статуса. Хотя командующий операцией украинских сил в Донбассе Сергей Наев заявил, что Киев справится и без союзников. В том, каким образом Украина надеется вступить в Североатлантический альянс и Европейский союз, — разбиралось РИА Новости. Как можно скорее Мельник сделал ставку на чувство вины немцев за Вторую мировую войну. "Именно Германия, которая несет особую историческую ответственность за нацистские преступления против украинского народа, должна играть первостепенную роль в том, чтобы Украина стала членом НАТО. И как можно скорее, без "если" и "но", — ультимативно заявил он. И даже пригрозил: если не возьмете в НАТО, Киев пересмотрит решение отказаться от атомного оружия. "У Украины нет другого выбора: или мы являемся частью союза, такого как НАТО, и делаем свой вклад, чтобы эта Европа стала сильнее, или тогда у нас остается единственная опция — вооружаться самим и, возможно, снова подумать о ядерном статусе", — высказался посол.На немецких политиков, впрочем, это особого впечатления не произвело. "Ясно, что вступление Украины в НАТО в обозримом будущем не стоит на повестке дня", — откликнулся заместитель председателя фракции ХДС по внешней политике и политике безопасности в бундестаге Иоганн Вадефул. Другой парламентарий отозвался менее дипломатично. "Это очередной украинский маразм, они уже просто не знают, каким образом себя втиснуть в это европейское пространство, в котором их никто не хочет видеть <…>. Она никогда никому не была важна из западных партнеров", — отметил член комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт. Зеленский после встречи с Эммануэлем Макроном признался, что ощущает поддержку, но пожелал большей ясности со сроками: "Я хотел бы слышать конкретику, когда это может произойти, но это зависит не только от Франции. В июне будет снова встреча альянса НАТО, и мы поймем, от каких стран мы слышим сигнал"."Сигналы" уже поступали — от Прибалтики, например. Латвийский министр Эдгарс Ринкевичс выразил обеспокоенность чрезмерной медлительностью Брюсселя: "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО".И Зеленский жаловался, что Украину держат "в прихожей ЕС и НАТО бесконечно". "Украина давно заслужила выйти оттуда, — убеждал он французских политиков в интервью Le Figaro. — Пришло время ускорить темпы, пригласить нас присоединиться к ЕС и НАТО, потому что мы не хотим, чтобы нам пришлось выпрашивать". Однако государственный секретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон пояснил, что интеграция Киева в Евросоюз — вообще не тема для разговора на высоком уровне. "Можно иметь хорошие отношения, можно поддерживать Украину. Но это не означает вступления. Я не думаю, что это серьезная перспектива", — подчеркнул дипломат.Право выбора Украины За нерешительность Зеленский укорял не только Европу, но и Вашингтон. "Если США хотят видеть нас в НАТО, они должны сказать об этом прямо и сделать это. Не только словами", — взывал он через CNN накануне визита в Париж.А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба демонстрировал оптимизм: "В 2008 году на саммите в Бухаресте НАТО сделала обещание Украине и Грузии. Мы верим союзникам и этой организации, что обещание будет выполнено". Саммит в Бухаресте, упомянутый Кулебой, известен как "встреча больших надежд". Очевидно, неоправдавшихся, поскольку именно там Берлин и Париж впервые отказали Вашингтону в подключении Киева и Тбилиси к плану действий по вступлению в альянс. Против ускоренной интеграции высказались и другие страны. Сошлись на формуле о неизбежности присоединения этих постсоветских республик к военному союзу — ее и внесли в итоговую декларацию.Много лет спустя Берлин по-прежнему настроен скептически. Представитель германского правительства Ульрика Деммер, комментируя призывы киевских политиков, отметила, что "у Украины есть право свободного выбора, однако в настоящий момент никаких дальнейших шагов не предусмотрено". В том же ключе высказался и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Поддержав Киев, он подчеркнул: помощь нужна, чтобы Украина могла обеспечить свою безопасность самостоятельно. Вот и командующий Операцией объединенных сил в Донбассе Сергей Наев полагает, что Украина сама справится в случае войны. "Мы отрабатываем свои планы без учета привлечения войск союзников, — сообщил он. — Если произойдет военное обострение, мы рассчитываем на увеличение объемов материально-технической помощи от них. На военную помощь со стороны иностранных армий мы не рассчитываем".Светлое будущее в НАТО Депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царев видит в активности Зеленского продолжение дела его предшественника — пятого президента страны: "При Петре Порошенко курс на НАТО и ЕС закрепили в конституции, и это стало вечным движением в том направлении. Это как в советское время все шли к коммунизму, который должен был вот-вот наступить. Что произошло — известно". И если из Вашингтона по поводу НАТО звучали какие-то туманные намеки, то европейцы не произнесли ничего, что можно воспринять как приглашение, уточняет Царев. То же самое и с ЕС. Депутата Верховной рады Украины Илью Киву удивляет, что кто-то всерьез поднимает вопрос о присоединении к ЕС и Североатлантическому альянсу. "Даже слепому и глухому понятно: полноценным членом этих организаций Украину не видят. Много разговоров, но нулевые действия. Украины там не будет, ее используют как плацдарм", — уверен собеседник РИА Новости. Подход Европы и США к Украине довольно утилитарный. "Они будут делать тут что угодно — воевать до последнего украинца, проводить свои интересы. Мы — колония, ресурс, а не самостоятельное государство. С независимостью, о которой принято помпезно говорить, покончено", — уверен депутат. Его коллега Александр Качный добавляет: "Хотели бы принять, уже бы приняли". Но Западу это не нужно. Имеющиеся связи и законодательная база и так позволяют НАТО творить на Украине что пожелает.

https://ria.ru/20200219/1564933064.html

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РИА Новости Виктор Черномырдин о вступлении Украины в НАТО. Видеокомментарий 2021-04-20T08:00 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей наев, петр порошенко, верховная рада украины, евросоюз, мид франции‎, владимир зеленский, грузия, берлин (город), украина