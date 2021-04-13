https://ria.ru/20210413/nato-1728073711.html

Столтенберг заявил, что НАТО стоит на стороне Украины по Донбассу

Столтенберг заявил, что НАТО стоит на стороне Украины по Донбассу

НАТО на стороне Украины, союзники оказывают поддержку, чтобы Украина могла сама обеспечить свою безопасность, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T14:10

2021-04-13T14:10

2021-04-13T14:10

россия

дмитрий кулеба

донецкая народная республика

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йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 13 апр – РИА Новости. НАТО на стороне Украины, союзники оказывают поддержку, чтобы Украина могла сама обеспечить свою безопасность, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг."Поддержка НАТО в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины остается непоколебимой. Мы не признаем и не признаем незаконную аннексию Крыма. Мы продолжаем призывать Россию прекратить поддержку боевиков на Востоке Украины, вывести свои войска с территории Украины", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД УкраиныДмитрием Кулебой.Вопрос о членстве Украины в НАТО могут решать только 30 членов альянса и Киев, Россия не должна в это вмешиваться, также заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.По словам Столтенберга, суверенное государство имеет право подать заявку на членство в альянсе."Крупные державы не могут диктовать другим, что делать. Это тот мир, который мы хотим оставить в прошлом", - подчеркнул Столтенберг."Мы поддерживаем усилия Украины, направленные на модернизацию и реформы. Реформы являются наилучшим способом для дальнейшей евроатлантической интеграции", - добавил он.Он также подчеркнул, что Россия не может "решать за другие государства в сфере безопасности, это касается и членства в НАТО".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210413/ukraina-1728044428.html

https://ria.ru/20210408/nato-1727317483.html

россия

донецкая народная республика

украина

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