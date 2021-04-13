Столтенберг заявил, что НАТО стоит на стороне Украины по Донбассу
БРЮССЕЛЬ, 13 апр – РИА Новости. НАТО на стороне Украины, союзники оказывают поддержку, чтобы Украина могла сама обеспечить свою безопасность, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Поддержка НАТО в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины остается непоколебимой. Мы не признаем и не признаем незаконную аннексию Крыма. Мы продолжаем призывать Россию прекратить поддержку боевиков на Востоке Украины, вывести свои войска с территории Украины", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД УкраиныДмитрием Кулебой.
"НАТО на стороне Украины, союзники продолжают оказывать значительную практическую поддержку, чтобы Украина могла сама обеспечить свою безопасность. Мы оказываем помощь, в том числе по линии укрепления потенциала вооруженных сил Украины", - добавил он.
Вопрос о членстве Украины в НАТО могут решать только 30 членов альянса и Киев, Россия не должна в это вмешиваться, также заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Тридцать членов НАТО должны решить, когда Украина сможет вступить в НАТО, никто более не имеет права вмешиваться в этот процесс", - сказал он на совместной пресс-конференции в Брюсселе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
По словам Столтенберга, суверенное государство имеет право подать заявку на членство в альянсе.
"Крупные державы не могут диктовать другим, что делать. Это тот мир, который мы хотим оставить в прошлом", - подчеркнул Столтенберг.
"Мы поддерживаем усилия Украины, направленные на модернизацию и реформы. Реформы являются наилучшим способом для дальнейшей евроатлантической интеграции", - добавил он.
Он также подчеркнул, что Россия не может "решать за другие государства в сфере безопасности, это касается и членства в НАТО".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.