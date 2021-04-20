https://ria.ru/20210420/twitter-1729087300.html

Twitter обжаловал решения суда о штрафах на 8,9 миллиона рублей

Twitter обжаловал решения суда о штрафах на 8,9 миллиона рублей

Twitter обжаловал решения московского суда о штрафах на 8,9 миллиона рублей за систематическое неудаление противоправной информации, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T13:16

2021-04-20T13:16

2021-04-20T15:09

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

москва

twitter

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Twitter обжаловал решения московского суда о штрафах на 8,9 миллиона рублей за систематическое неудаление противоправной информации, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук.Даты рассмотрения жалоб компании определят позднее.Сумму штрафов определил мировой судья судебного участка Таганского района Москвы 2 апреля по итогам рассмотрения трех протоколов по части 2 статьи 13.41 КоАП — неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса информации или интернет-страницы.Как отметили в пресс-службе Роскомнадзора, если после уведомления ведомства интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенным данным, ее могут оштрафовать на сумму от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. В случае повторного правонарушения штраф увеличивается до одной десятой совокупного размера годовой выручки компании.В Роскомнадзоре напомнили, что за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы выше — до восьми миллионов рублей. За повторный отказ удалить такой контент — до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

https://ria.ru/20210323/twitter-1602493141.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва, twitter