Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210420/twitter-1729087300.html
Twitter обжаловал решения суда о штрафах на 8,9 миллиона рублей
Twitter обжаловал решения суда о штрафах на 8,9 миллиона рублей
Twitter обжаловал решения московского суда о штрафах на 8,9 миллиона рублей за систематическое неудаление противоправной информации, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T13:16
2021-04-20T15:09
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
москва
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562600_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_df9469fe53f059a4b9d19e9c98f1d15f.jpg
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Twitter обжаловал решения московского суда о штрафах на 8,9 миллиона рублей за систематическое неудаление противоправной информации, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук.Даты рассмотрения жалоб компании определят позднее.Сумму штрафов определил мировой судья судебного участка Таганского района Москвы 2 апреля по итогам рассмотрения трех протоколов по части 2 статьи 13.41 КоАП — неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса информации или интернет-страницы.Как отметили в пресс-службе Роскомнадзора, если после уведомления ведомства интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенным данным, ее могут оштрафовать на сумму от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. В случае повторного правонарушения штраф увеличивается до одной десятой совокупного размера годовой выручки компании.В Роскомнадзоре напомнили, что за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы выше — до восьми миллионов рублей. За повторный отказ удалить такой контент — до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.
https://ria.ru/20210323/twitter-1602493141.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562600_204:396:2407:2048_1920x0_80_0_0_5c29d2a908416bbf0863183154e51aec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва, twitter

Twitter обжаловал решения суда о штрафах на 8,9 миллиона рублей

13:16 20.04.2021 (обновлено: 15:09 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Twitter обжаловал решения московского суда о штрафах на 8,9 миллиона рублей за систематическое неудаление противоправной информации, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук.
Даты рассмотрения жалоб компании определят позднее.
Сумму штрафов определил мировой судья судебного участка Таганского района Москвы 2 апреля по итогам рассмотрения трех протоколов по части 2 статьи 13.41 КоАП — неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса информации или интернет-страницы.
Как отметили в пресс-службе Роскомнадзора, если после уведомления ведомства интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенным данным, ее могут оштрафовать на сумму от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. В случае повторного правонарушения штраф увеличивается до одной десятой совокупного размера годовой выручки компании.
В Роскомнадзоре напомнили, что за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы выше — до восьми миллионов рублей. За повторный отказ удалить такой контент — до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
23 марта, 15:24
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к перспективе блокировки Twitter
 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)МоскваTwitter
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25На Сахалине ищут пятиклассника, пропавшего два дня назад
04:20Мясников рассказал, как дата рождения влияет на болезни
04:10На Украине оценили последствия разрыва дипотношений с Россией
04:09Врач оценил шанс повторного заражения COVID-19 в новую волну пандемии
04:04Для космонавтов на новой станции хотят сделать защиту из влажных салфеток
03:36Ученый: глобальное потепление "вернет" Землю на 35 миллионов лет назад
03:21В Приморье два человека погибли при пожаре в частном доме
03:20"Известия": в России предложили ввести шкалу тарифов на электроэнергию
03:19Американцев напугало сообщение Пентагона о ядерной войне
03:13Губернатор Миннесоты прокомментировал приговор по делу об убийстве Флойда
03:10Источник: Су-57 доработают для управления группой беспилотников
02:59В Приморье проверяют школу, где трое подростков избили мальчика
02:54В Ленобласти локализовали пожар в промзоне
02:36Названы шесть привычек украинцев, выдающих их за границей
02:25Байден прокомментировал вердикт экс-полицейскому, убившему Флойда
02:19Харрис призвала реформировать криминальную юстицию после вердикта Шовину
02:19Эксперт объяснил, как выйти на пенсию раньше срока
02:10Байден считает вердикт по делу об убийстве Флойда справедливым
02:09Диетолог рассказала, как правильно есть апельсины
02:06Космодром Плесецк сможет запускать аппараты на новую российскую станцию
Лента новостейМолния