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Twitter обжаловал решения суда о штрафах на 8,9 миллиона рублей
Twitter обжаловал решения суда о штрафах на 8,9 миллиона рублей
Twitter обжаловал решения московского суда о штрафах на 8,9 миллиона рублей за систематическое неудаление противоправной информации, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T13:16
2021-04-20T13:16
2021-04-20T15:09
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Twitter обжаловал решения московского суда о штрафах на 8,9 миллиона рублей за систематическое неудаление противоправной информации, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук.Даты рассмотрения жалоб компании определят позднее.Сумму штрафов определил мировой судья судебного участка Таганского района Москвы 2 апреля по итогам рассмотрения трех протоколов по части 2 статьи 13.41 КоАП — неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса информации или интернет-страницы.Как отметили в пресс-службе Роскомнадзора, если после уведомления ведомства интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенным данным, ее могут оштрафовать на сумму от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. В случае повторного правонарушения штраф увеличивается до одной десятой совокупного размера годовой выручки компании.В Роскомнадзоре напомнили, что за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы выше — до восьми миллионов рублей. За повторный отказ удалить такой контент — до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва, twitter