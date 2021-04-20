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Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
https://ria.ru/20210420/tserkov-1729181273.html
Минниханов попросил патриарха Кирилла освятить собор в Казани
Минниханов попросил патриарха Кирилла освятить собор в Казани
Президент Татарстана Рустам Минниханов попросил патриарха Московского и всея Руси Кирилла освятить собор Казанской иконы Божией Матери, работы над воссозданием... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T22:36
2021-04-20T22:36
республика татарстан
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
рустам минниханов
москва
республика татарстан (татарстан)
данилов
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КАЗАНЬ, 20 апр - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов попросил патриарха Московского и всея Руси Кирилла освятить собор Казанской иконы Божией Матери, работы над воссозданием которого завершаются в Казани, сообщили в пресс-службе главы республики.Во вторник патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своей резиденции в Даниловом монастыре в Москве встретился с президентом Татарстана Миннихановым и главой Татарстанской митрополии митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом."Президент республики обратился к патриарху Кириллу с просьбой освятить собор Казанской иконы Божией Матери в Казани", - сказал собеседник агентства.Собор Казанской иконы Божией Матери первоначально был построен в 1798-1808 годах и освящён 30 мая 1808 года на месте явления одной из самых почитаемых в России святынь. С приходом советской власти храм был разрушен.Президент Татарстана Рустам Минниханов 4 ноября 2015 года подписал указ о воссоздании собора Казанской иконы Божией Матери. В 2016 году в день празднования обретения чудотворного образа патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин освящения закладного камня на месте воссоздаваемого собора.В настоящее время строительство храма завершено, на куполах установлены кресты, на фасаде появились мозаичные иконы, завершена внутренняя отделка, ведутся иконописные работы, изготавливается мебель, благоустроена площадь вокруг собора. В феврале состоялось торжественное освящение Пещерного храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы – на месте явления Казанского образа Божией Матери. Предварительно освящение собора Казанской иконы Божией Матери назначено на 21 июля 2021 года.
https://ria.ru/20201205/muzey-1587832535.html
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россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, рустам минниханов, москва, республика татарстан (татарстан), данилов

Минниханов попросил патриарха Кирилла освятить собор в Казани

22:36 20.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтроительство собора Казанской иконы Божией Матери в городе Казань
Строительство собора Казанской иконы Божией Матери в городе Казань - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 20 апр - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов попросил патриарха Московского и всея Руси Кирилла освятить собор Казанской иконы Божией Матери, работы над воссозданием которого завершаются в Казани, сообщили в пресс-службе главы республики.
Во вторник патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своей резиденции в Даниловом монастыре в Москве встретился с президентом Татарстана Миннихановым и главой Татарстанской митрополии митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом.
"Президент республики обратился к патриарху Кириллу с просьбой освятить собор Казанской иконы Божией Матери в Казани", - сказал собеседник агентства.
Собор Казанской иконы Божией Матери первоначально был построен в 1798-1808 годах и освящён 30 мая 1808 года на месте явления одной из самых почитаемых в России святынь. С приходом советской власти храм был разрушен.
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Президент Татарстана Рустам Минниханов 4 ноября 2015 года подписал указ о воссоздании собора Казанской иконы Божией Матери. В 2016 году в день празднования обретения чудотворного образа патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин освящения закладного камня на месте воссоздаваемого собора.
В настоящее время строительство храма завершено, на куполах установлены кресты, на фасаде появились мозаичные иконы, завершена внутренняя отделка, ведутся иконописные работы, изготавливается мебель, благоустроена площадь вокруг собора. В феврале состоялось торжественное освящение Пещерного храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы – на месте явления Казанского образа Божией Матери. Предварительно освящение собора Казанской иконы Божией Матери назначено на 21 июля 2021 года.

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