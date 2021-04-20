https://ria.ru/20210420/sud-1729043405.html

Судья оценила возможность опроса в России фигуранта дела МН17

Судья оценила возможность опроса в России фигуранта дела МН17

Фигуранты дела о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на Украине в 2014 году должны сами напрямую обратиться в суд Нидерландов, если хотят сделать... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T09:58

2021-04-20T09:58

2021-04-20T16:08

россия

mh17. расследование

бук (зенитный ракетный комплекс)

николай винниченко

дмитрий песков

нидерланды

в мире

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АМСТЕРДАМ, 20 апр – РИА Новости, Анастасия Иванова. Фигуранты дела о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на Украине в 2014 году должны сами напрямую обратиться в суд Нидерландов, если хотят сделать заявление, а не делать это посредством соцсетей и СМИ, заявила в интервью РИА Новости судья окружного суда Гааги, отвечающая за работу со СМИ, Мария Кнайф.Проходящий по делу в качестве обвиняемого гражданин РФ Сергей Дубинский в октябре 2020 году через платформу для независимых журналистов Bonanza media обратился к представителям суда и прокуратуры Нидерландов, заявив о готовности пройти проверку на детекторе лжи в России в присутствии голландского представителя и ответить на вопросы об авиакатастрофе. В этом интервью он также заявил, что в день трагедии вблизи села Зарощенское в Донецкой области находился украинский "Бук", тогда же в небе были замечены и украинские самолеты."Все обвиняемые знают о датах судебных слушаний, и любой из них может выступить с заявлением в суде. Все, что им нужно сделать - это связаться с судом и сказать, что они готовы выступить с заявлением в суде и присутствовать на нем. Социальные сети – это не метод обращения к суду. Они должны обратиться к нам напрямую", - сказала судья.При этом она уклонилась от ответа на вопрос, может ли суд направить своих представителей в Россию, чтобы опросить Дубинского там. По ее словам, если обвиняемые свяжутся с судом напрямую, "то суд их выслушает"."Они уже получили повестку, и, если они ответят на нее, суд рассмотрит, каким образом они могли бы сделать свое заявление", - добавила Кнайф.Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210420/zapis-1729039835.html

https://ria.ru/20210420/sud-1729038146.html

https://ria.ru/20210420/mh17-1729035487.html

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россия, mh17. расследование, бук (зенитный ракетный комплекс), николай винниченко, дмитрий песков, нидерланды, в мире