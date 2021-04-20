https://ria.ru/20210420/sud-1729038146.html

Суд в Гааге не получил от США снимки по делу MH17

Суд в Гааге не получил от США снимки по делу MH17

Окружной суд в Гааге, занимающийся рассмотрением дела о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году, не получил спутниковые снимки... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T09:22

2021-04-20T09:22

2021-04-20T16:07

россия

бук (зенитный ракетный комплекс)

николай винниченко

дмитрий песков

гаага

сша

в мире

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АМСТЕРДАМ, 20 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Окружной суд в Гааге, занимающийся рассмотрением дела о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году, не получил спутниковые снимки от США с места трагедии, расследование продолжается, сообщила в интервью РИА Новости судья, отвечающая за работу со СМИ, Мария Кнайф."Суд поручил следственному судье провести расследование. Часть расследования завершена, часть еще продолжается, в том числе и по вопросу спутниковых снимков. Когда все документы получены, они включаются в материалы дела и обсуждаются на судебном заседании… Как мы поняли, расследование ряда вопросов не было завершено. Если США ответят на наш запрос, это будет обсуждаться дополнительно в ходе судебного разбирательства по существу", - сказала судья в ответ на вопрос о том, получил ли суд ответ от американской стороны по поводу предоставления спутниковых снимков.Голландский суд ранее неоднократно направлял США запрос о спутниковых снимках места авиакатастрофы, однако ответа так и не было получено.Сообщалось, что США проинформировали Нидерланды, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по Boeing к документу, который был направлен ими еще в 2014 году. По словам председательствующего судьи Хендрика Стинхейса, суд запрашивал у американской стороны, можно ли добавить к делу засекреченные спутниковые снимки, на которых зафиксирован запуск ракеты и которые были переданы спецслужбам Нидерландов. Прокуратура ответила, что запрос был оправлен США еще в 2014 году, но тогда в ответ был получен лишь меморандум, без снимков.Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210415/sud-1728364607.html

https://ria.ru/20210420/sud-1729036866.html

https://ria.ru/20210420/mh17-1729035487.html

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гаага

сша

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россия, бук (зенитный ракетный комплекс), николай винниченко, дмитрий песков, гаага, сша, в мире