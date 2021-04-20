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Слушания по делу MH17 могут начаться до завершения расследования
Слушания по делу MH17 могут начаться до завершения расследования
Судебные слушания по существу дела о крушении Boieng (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году могут начаться до завершения всего расследования, сообщила в... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T09:11
2021-04-20T16:07
россия
вооруженные силы рф
николай винниченко
дмитрий песков
нидерланды
mh17. расследование
в мире
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АМСТЕРДАМ, 20 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Судебные слушания по существу дела о крушении Boieng (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году могут начаться до завершения всего расследования, сообщила в интервью РИА Новости Мария Кнайф судья окружного суда Гааги, отвечающая за работу со СМИ."Судебное разбирательство по существу может начаться и до завершения всего расследования. Но, конечно, перед тем, как суд примет решения, расследование должно быть завершено", - сказала судья в ответ на вопрос, можно ли уже переходить к рассмотрению дела по существу или необходимо дополнительное расследование.Начало разбирательства дела по существу запланировано на 7 июня 2021 года.Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210420/mh17-1729035487.html
https://ria.ru/20210415/sud-1728364607.html
https://ria.ru/20210411/mh17-1727773989.html
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россия, вооруженные силы рф, николай винниченко, дмитрий песков, нидерланды, mh17. расследование, в мире

Слушания по делу MH17 могут начаться до завершения расследования

09:11 20.04.2021 (обновлено: 16:07 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлавный судья процесса Хендрик Стенхейс на заседании суда в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17. 9 марта 2020
Главный судья процесса Хендрик Стенхейс на заседании суда в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17. 9 марта 2020 - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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АМСТЕРДАМ, 20 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Судебные слушания по существу дела о крушении Boieng (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году могут начаться до завершения всего расследования, сообщила в интервью РИА Новости Мария Кнайф судья окружного суда Гааги, отвечающая за работу со СМИ.
"Судебное разбирательство по существу может начаться и до завершения всего расследования. Но, конечно, перед тем, как суд примет решения, расследование должно быть завершено", - сказала судья в ответ на вопрос, можно ли уже переходить к рассмотрению дела по существу или необходимо дополнительное расследование.
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
Вчера, 09:02
Обвиняемым по делу MH17 не вынесут приговор до конца 2021 года
Начало разбирательства дела по существу запланировано на 7 июня 2021 года.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Эксперт миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 11:17
Нидерландский суд опросил экспертов "Алмаз-Антея" по делу о крушении МН17
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Читайте полный текст интервью >>
Сбор тел погибших на месте крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
11 апреля, 14:25
Голландские журналисты прослушали разговоры подозреваемого по делу MH17
 
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