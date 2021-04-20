https://ria.ru/20210420/sk-1729034077.html

СК провел задержания по делу о взрыве газа в доме под Нижним Новгородом

СК провел задержания по делу о взрыве газа в доме под Нижним Новгородом

По делу о взрыве газа в Нижегородской области прошли первые задержания, сообщается на сайте СК. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T08:48

2021-04-20T08:48

2021-04-20T12:10

взрыв в жилом доме в нижегородской области

следственный комитет россии (ск рф)

нижегородская область

происшествия

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. По делу о взрыве газа в Нижегородской области прошли первые задержания, сообщается на сайте СК.Инцидент произошел в понедельник в трехэтажном кирпичном здании в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района. После взрыва начался пожар по всей площади — 1200 квадратов, а также обрушились четыре квартиры на втором и третьем этажах. Позднее открытое возгорание ликвидировали.Погиб ребенок, еще семь человек пострадали, среди них трое детей. Пятеро находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает.Как рассказал источник в экстренных службах, причиной аварии могла стать утечка газа из-за неисправности оборудования на третьем этаже.Прокуратура проводит проверку, Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Жильцы дома разместились у родственников, эксперты обследуют здание — им предстоит выяснить, возможна ли его дальнейшая эксплуатация.Родным погибшего местные власти выплатят 200 тысяч рублей, пострадавшие получат по 100 тысяч рублей.

нижегородская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв в жилом доме в нижегородской области, следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область, происшествия