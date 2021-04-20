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СК провел задержания по делу о взрыве газа в доме под Нижним Новгородом
СК провел задержания по делу о взрыве газа в доме под Нижним Новгородом
По делу о взрыве газа в Нижегородской области прошли первые задержания, сообщается на сайте СК. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T08:48
2021-04-20T12:10
взрыв в жилом доме в нижегородской области
следственный комитет россии (ск рф)
нижегородская область
происшествия
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. По делу о взрыве газа в Нижегородской области прошли первые задержания, сообщается на сайте СК.Инцидент произошел в понедельник в трехэтажном кирпичном здании в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района. После взрыва начался пожар по всей площади — 1200 квадратов, а также обрушились четыре квартиры на втором и третьем этажах. Позднее открытое возгорание ликвидировали.Погиб ребенок, еще семь человек пострадали, среди них трое детей. Пятеро находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает.Как рассказал источник в экстренных службах, причиной аварии могла стать утечка газа из-за неисправности оборудования на третьем этаже.Прокуратура проводит проверку, Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Жильцы дома разместились у родственников, эксперты обследуют здание — им предстоит выяснить, возможна ли его дальнейшая эксплуатация.Родным погибшего местные власти выплатят 200 тысяч рублей, пострадавшие получат по 100 тысяч рублей.
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взрыв в жилом доме в нижегородской области, следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область, происшествия

СК провел задержания по делу о взрыве газа в доме под Нижним Новгородом

08:48 20.04.2021 (обновлено: 12:10 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Нижегородской области / Перейти в фотобанкРазрушенные крыша и стены дома по улице Новоселова в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области после взрыва в нем бытового газа
Разрушенные крыша и стены дома по улице Новоселова в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области после взрыва в нем бытового газа - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Нижегородской области
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. По делу о взрыве газа в Нижегородской области прошли первые задержания, сообщается на сайте СК.

"Задержаны двое сотрудников Дальнеконстантиновской районной эксплуатационной газовой службы, которые выполняли работы по обслуживанию данного дома 19 апреля 2021 года", — говорится в релизе.

Инцидент произошел в понедельник в трехэтажном кирпичном здании в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района. После взрыва начался пожар по всей площади — 1200 квадратов, а также обрушились четыре квартиры на втором и третьем этажах. Позднее открытое возгорание ликвидировали.
Погиб ребенок, еще семь человек пострадали, среди них трое детей. Пятеро находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает.
Как рассказал источник в экстренных службах, причиной аварии могла стать утечка газа из-за неисправности оборудования на третьем этаже.
Прокуратура проводит проверку, Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Жильцы дома разместились у родственников, эксперты обследуют здание — им предстоит выяснить, возможна ли его дальнейшая эксплуатация.
Родным погибшего местные власти выплатят 200 тысяч рублей, пострадавшие получат по 100 тысяч рублей.
"Я подошла к окну, а там..." Взрыв газа в Нижегородской области
© Пресс-служба МЧС по Нижегородской области / Перейти в фотобанк

ЧП произошло в кирпичном доме 2015 года постройки вечером в понедельник.

Сотрудник МЧС РФ работает на месте взрыва бытового газа в жилом доме по улице Новоселова в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области
1 из 8

ЧП произошло в кирпичном доме 2015 года постройки вечером в понедельник.

© Пресс-служба МЧС по Нижегородской области
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / МЧС России

После взрыва газа вспыхнул пожар, обрушились четыре квартиры на втором и третьем этажах.

Пожар в жилом доме в Нижегородской области, где взорвался газ
2 из 8

После взрыва газа вспыхнул пожар, обрушились четыре квартиры на втором и третьем этажах.

© РИА Новости / МЧС России
© Фото : ГУ МЧС по Нижегородской области

"В этом доме окна повышибало. Я подошла к окну, а там... Мамочка, кошмар!" — рассказала очевидица взрыва, живущая по соседству.

Разрушенные крыша и стены дома по улице Новоселова в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области после взрыва в нем бытового газа
3 из 8

"В этом доме окна повышибало. Я подошла к окну, а там... Мамочка, кошмар!" — рассказала очевидица взрыва, живущая по соседству.

© Фото : ГУ МЧС по Нижегородской области
© Пресс-служба МЧС по Нижегородской области / Перейти в фотобанк

Погиб трехмесячный мальчик. Еще пять человек, в том числе двое детей, пострадали и остаются в больницах.

Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме по улице Новоселова в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области
4 из 8

Погиб трехмесячный мальчик. Еще пять человек, в том числе двое детей, пострадали и остаются в больницах.

© Пресс-служба МЧС по Нижегородской области
Перейти в фотобанк
© Фото : ГУ МЧС по Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области принес соболезнования родным погибшего ребенка, а пострадавшим пожелал выздоровления.

Сотрудник МЧС РФ работает на месте взрыва бытового газа в жилом доме по улице Новоселова в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области
5 из 8

Губернатор Нижегородской области принес соболезнования родным погибшего ребенка, а пострадавшим пожелал выздоровления.

© Фото : ГУ МЧС по Нижегородской области
© Фото : ГУ МЧС по Нижегородской области

Жильцы аварийного дома разместились у родственников.

Разбор завалов на месте взрыва бытового газа в жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области
6 из 8

Жильцы аварийного дома разместились у родственников.

© Фото : ГУ МЧС по Нижегородской области
© Фото : ГУ МЧС по Нижегородской области

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Разбор завалов на месте взрыва бытового газа в жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области
7 из 8

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

© Фото : ГУ МЧС по Нижегородской области
© Фото : ГУ МЧС по Нижегородской области

Задержаны два сотрудника газовой службы, работавшие в доме в день взрыва.

Разбор завалов на месте взрыва бытового газа в жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области
8 из 8

Задержаны два сотрудника газовой службы, работавшие в доме в день взрыва.

© Фото : ГУ МЧС по Нижегородской области
1 из 8

ЧП произошло в кирпичном доме 2015 года постройки вечером в понедельник.

© Пресс-служба МЧС по Нижегородской области
Перейти в фотобанк
2 из 8

После взрыва газа вспыхнул пожар, обрушились четыре квартиры на втором и третьем этажах.

© РИА Новости / МЧС России
3 из 8

"В этом доме окна повышибало. Я подошла к окну, а там... Мамочка, кошмар!" — рассказала очевидица взрыва, живущая по соседству.

© Фото : ГУ МЧС по Нижегородской области
4 из 8

Погиб трехмесячный мальчик. Еще пять человек, в том числе двое детей, пострадали и остаются в больницах.

© Пресс-служба МЧС по Нижегородской области
Перейти в фотобанк
5 из 8

Губернатор Нижегородской области принес соболезнования родным погибшего ребенка, а пострадавшим пожелал выздоровления.

© Фото : ГУ МЧС по Нижегородской области
6 из 8

Жильцы аварийного дома разместились у родственников.

© Фото : ГУ МЧС по Нижегородской области
7 из 8

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

© Фото : ГУ МЧС по Нижегородской области
8 из 8

Задержаны два сотрудника газовой службы, работавшие в доме в день взрыва.

© Фото : ГУ МЧС по Нижегородской области
 
Взрыв в жилом доме в Нижегородской областиСледственный комитет России (СК РФ)Нижегородская областьПроисшествия
 
 
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