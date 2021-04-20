СК провел задержания по делу о взрыве газа в доме под Нижним Новгородом

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. По делу о взрыве газа в Нижегородской области прошли первые задержания, сообщается на сайте СК.Инцидент произошел в понедельник в трехэтажном кирпичном здании в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района. После взрыва начался пожар по всей площади — 1200 квадратов, а также обрушились четыре квартиры на втором и третьем этажах. Позднее открытое возгорание ликвидировали.Погиб ребенок, еще семь человек пострадали, среди них трое детей. Пятеро находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает.Как рассказал источник в экстренных службах, причиной аварии могла стать утечка газа из-за неисправности оборудования на третьем этаже.Прокуратура проводит проверку, Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Жильцы дома разместились у родственников, эксперты обследуют здание — им предстоит выяснить, возможна ли его дальнейшая эксплуатация.Родным погибшего местные власти выплатят 200 тысяч рублей, пострадавшие получат по 100 тысяч рублей.
"Задержаны двое сотрудников Дальнеконстантиновской районной эксплуатационной газовой службы, которые выполняли работы по обслуживанию данного дома 19 апреля 2021 года", — говорится в релизе.
Инцидент произошел в понедельник в трехэтажном кирпичном здании в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района. После взрыва начался пожар по всей площади — 1200 квадратов, а также обрушились четыре квартиры на втором и третьем этажах. Позднее открытое возгорание ликвидировали.
Погиб ребенок, еще семь человек пострадали, среди них трое детей. Пятеро находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает.
Как рассказал источник в экстренных службах, причиной аварии могла стать утечка газа из-за неисправности оборудования на третьем этаже.
Прокуратура проводит проверку, Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Жильцы дома разместились у родственников, эксперты обследуют здание — им предстоит выяснить, возможна ли его дальнейшая эксплуатация.
Родным погибшего местные власти выплатят 200 тысяч рублей, пострадавшие получат по 100 тысяч рублей.
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