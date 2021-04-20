"Я подошла к окну, а там..." Взрыв газа в Нижегородской области
ЧП произошло в кирпичном доме 2015 года постройки вечером в понедельник.
ЧП произошло в кирпичном доме 2015 года постройки вечером в понедельник.
После взрыва газа вспыхнул пожар, обрушились четыре квартиры на втором и третьем этажах.
После взрыва газа вспыхнул пожар, обрушились четыре квартиры на втором и третьем этажах.
"В этом доме окна повышибало. Я подошла к окну, а там... Мамочка, кошмар!" — рассказала очевидица взрыва, живущая по соседству.
"В этом доме окна повышибало. Я подошла к окну, а там... Мамочка, кошмар!" — рассказала очевидица взрыва, живущая по соседству.
Погиб трехмесячный мальчик. Еще пять человек, в том числе двое детей, пострадали и остаются в больницах.
Погиб трехмесячный мальчик. Еще пять человек, в том числе двое детей, пострадали и остаются в больницах.
Губернатор Нижегородской области принес соболезнования родным погибшего ребенка, а пострадавшим пожелал выздоровления.
Губернатор Нижегородской области принес соболезнования родным погибшего ребенка, а пострадавшим пожелал выздоровления.
Жильцы аварийного дома разместились у родственников.
Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Задержаны два сотрудника газовой службы, работавшие в доме в день взрыва.
Задержаны два сотрудника газовой службы, работавшие в доме в день взрыва.