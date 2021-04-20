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"Я подошла к окну, а там..." Взрыв газа в Нижегородской области
"Я подошла к окну, а там..." Взрыв газа в Нижегородской области
В трехэтажном жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области взорвался газ, погиб ребенок. Кадры с места трагедии — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T12:05
2021-04-20T15:49
жкх
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижегородская область
взрыв газа в нижегородской области
фото
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В трехэтажном жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области взорвался газ, погиб ребенок. Кадры с места трагедии — в фотоленте Ria.ru.
нижегородская область
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жкх, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, взрыв газа в нижегородской области, фото, фото

"Я подошла к окну, а там..." Взрыв газа в Нижегородской области

12:05 20.04.2021 (обновлено: 15:49 20.04.2021)
 
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В трехэтажном жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области взорвался газ, погиб ребенок. Кадры с места трагедии — в фотоленте Ria.ru.
© Пресс-служба МЧС по Нижегородской области / Перейти в фотобанк

ЧП произошло в кирпичном доме 2015 года постройки вечером в понедельник.

Сотрудник МЧС РФ работает на месте взрыва бытового газа в жилом доме по улице Новоселова в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области
1 из 8

ЧП произошло в кирпичном доме 2015 года постройки вечером в понедельник.

© Пресс-служба МЧС по Нижегородской области
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© РИА Новости / МЧС России

После взрыва газа вспыхнул пожар, обрушились четыре квартиры на втором и третьем этажах.

Пожар в жилом доме в Нижегородской области, где взорвался газ
2 из 8

После взрыва газа вспыхнул пожар, обрушились четыре квартиры на втором и третьем этажах.

© РИА Новости / МЧС России
© Фото : ГУ МЧС по Нижегородской области

"В этом доме окна повышибало. Я подошла к окну, а там... Мамочка, кошмар!" — рассказала очевидица взрыва, живущая по соседству.

Разрушенные крыша и стены дома по улице Новоселова в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области после взрыва в нем бытового газа
3 из 8

"В этом доме окна повышибало. Я подошла к окну, а там... Мамочка, кошмар!" — рассказала очевидица взрыва, живущая по соседству.

© Фото : ГУ МЧС по Нижегородской области
© Пресс-служба МЧС по Нижегородской области / Перейти в фотобанк

Погиб трехмесячный мальчик. Еще пять человек, в том числе двое детей, пострадали и остаются в больницах.

Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме по улице Новоселова в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области
4 из 8

Погиб трехмесячный мальчик. Еще пять человек, в том числе двое детей, пострадали и остаются в больницах.

© Пресс-служба МЧС по Нижегородской области
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© Фото : ГУ МЧС по Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области принес соболезнования родным погибшего ребенка, а пострадавшим пожелал выздоровления.

Сотрудник МЧС РФ работает на месте взрыва бытового газа в жилом доме по улице Новоселова в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области
5 из 8

Губернатор Нижегородской области принес соболезнования родным погибшего ребенка, а пострадавшим пожелал выздоровления.

© Фото : ГУ МЧС по Нижегородской области
© Фото : ГУ МЧС по Нижегородской области

Жильцы аварийного дома разместились у родственников.

Разбор завалов на месте взрыва бытового газа в жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области
6 из 8

Жильцы аварийного дома разместились у родственников.

© Фото : ГУ МЧС по Нижегородской области
© Фото : ГУ МЧС по Нижегородской области

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Разбор завалов на месте взрыва бытового газа в жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области
7 из 8

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

© Фото : ГУ МЧС по Нижегородской области
© Фото : ГУ МЧС по Нижегородской области

Задержаны два сотрудника газовой службы, работавшие в доме в день взрыва.

Разбор завалов на месте взрыва бытового газа в жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области
8 из 8

Задержаны два сотрудника газовой службы, работавшие в доме в день взрыва.

© Фото : ГУ МЧС по Нижегородской области
 
ЖКХМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Нижегородская областьВзрыв газа в Нижегородской областиФото
 
 
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