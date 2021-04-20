https://ria.ru/20210420/vzryv-1729046965.html

"Я подошла к окну, а там..." Взрыв газа в Нижегородской области

"Я подошла к окну, а там..." Взрыв газа в Нижегородской области

В трехэтажном жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области взорвался газ, погиб ребенок. Кадры с места трагедии — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T12:05

2021-04-20T12:05

2021-04-20T15:49

жкх

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нижегородская область

взрыв газа в нижегородской области

фото

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В трехэтажном жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области взорвался газ, погиб ребенок. Кадры с места трагедии — в фотоленте Ria.ru.

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, взрыв газа в нижегородской области, фото, фото