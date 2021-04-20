https://ria.ru/20210420/simptom-1729032412.html

Ученые назвали неожиданный симптом деменции

Ученые назвали неожиданный симптом деменции

Потеря чувства удовлетворения жизнью может быть симптомом развивающейся деменции, сообщил журнал Brain со ссылкой на австралийских ученых из Сиднейского... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T08:28

2021-04-20T08:28

2021-04-20T11:41

здоровье - общество

сиднейский университет

австралия

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Потеря чувства удовлетворения жизнью может быть симптомом развивающейся деменции, сообщил журнал Brain со ссылкой на австралийских ученых из Сиднейского университета.В исследовании приняли участие 172 человека, среди них — 87 с лобно-височной деменцией и 34 с болезнью Альцгеймера. Как оказалось, потеря способности испытывать удовольствие вызвана атрофией нервных клеток мозга, связанных с работой системы вознаграждения.Авторы работы назвали свое исследование первым, во время которого у людей с лобно-височной деменцией подтвердилась ангедония — отсутствие удовольствия. Этот симптом также часто встречается у пациентов с депрессией, биполярным и обсессивно-компульсивным расстройствами: из-за этого раннюю стадию деменции нередко принимают за депрессию.У страдающих лобно-височной деменцией ангедония проявлялась гораздо чаще, чем у остальных групп пациентов, включая людей с болезнью Альцгеймера. При этом изменения, связанные с потерей чувства удовлетворения при деменции, отличались от выявленных при депрессии и апатии. Авторы исследования надеются, что новые результаты помогут врачам точнее ставить диагнозы и своевременно бороться со слабоумием.

https://radiosputnik.ria.ru/20210408/altsgeymer-1727252720.html

австралия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, сиднейский университет, австралия