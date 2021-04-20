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Ученые назвали неожиданный симптом деменции
Ученые назвали неожиданный симптом деменции
Потеря чувства удовлетворения жизнью может быть симптомом развивающейся деменции, сообщил журнал Brain со ссылкой на австралийских ученых из Сиднейского... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T08:28
2021-04-20T11:41
здоровье - общество
сиднейский университет
австралия
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Потеря чувства удовлетворения жизнью может быть симптомом развивающейся деменции, сообщил журнал Brain со ссылкой на австралийских ученых из Сиднейского университета.В исследовании приняли участие 172 человека, среди них — 87 с лобно-височной деменцией и 34 с болезнью Альцгеймера. Как оказалось, потеря способности испытывать удовольствие вызвана атрофией нервных клеток мозга, связанных с работой системы вознаграждения.Авторы работы назвали свое исследование первым, во время которого у людей с лобно-височной деменцией подтвердилась ангедония — отсутствие удовольствия. Этот симптом также часто встречается у пациентов с депрессией, биполярным и обсессивно-компульсивным расстройствами: из-за этого раннюю стадию деменции нередко принимают за депрессию.У страдающих лобно-височной деменцией ангедония проявлялась гораздо чаще, чем у остальных групп пациентов, включая людей с болезнью Альцгеймера. При этом изменения, связанные с потерей чувства удовлетворения при деменции, отличались от выявленных при депрессии и апатии. Авторы исследования надеются, что новые результаты помогут врачам точнее ставить диагнозы и своевременно бороться со слабоумием.
https://radiosputnik.ria.ru/20210408/altsgeymer-1727252720.html
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здоровье - общество, сиднейский университет, австралия

Ученые назвали неожиданный симптом деменции

08:28 20.04.2021 (обновлено: 11:41 20.04.2021)
 
© Fotolia / SSilver Нейроны в головном мозге человека
Нейроны в головном мозге человека - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© Fotolia / SSilver
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Потеря чувства удовлетворения жизнью может быть симптомом развивающейся деменции, сообщил журнал Brain со ссылкой на австралийских ученых из Сиднейского университета.
В исследовании приняли участие 172 человека, среди них — 87 с лобно-височной деменцией и 34 с болезнью Альцгеймера. Как оказалось, потеря способности испытывать удовольствие вызвана атрофией нервных клеток мозга, связанных с работой системы вознаграждения.
Авторы работы назвали свое исследование первым, во время которого у людей с лобно-височной деменцией подтвердилась ангедония — отсутствие удовольствия. Этот симптом также часто встречается у пациентов с депрессией, биполярным и обсессивно-компульсивным расстройствами: из-за этого раннюю стадию деменции нередко принимают за депрессию.
У страдающих лобно-височной деменцией ангедония проявлялась гораздо чаще, чем у остальных групп пациентов, включая людей с болезнью Альцгеймера. При этом изменения, связанные с потерей чувства удовлетворения при деменции, отличались от выявленных при депрессии и апатии. Авторы исследования надеются, что новые результаты помогут врачам точнее ставить диагнозы и своевременно бороться со слабоумием.
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Здоровье - ОбществоСиднейский университетАвстралия
 
 
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