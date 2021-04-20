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https://ria.ru/20210420/shoygu-1729126211.html
Шойгу рассказал об агитационно-пропагандистской акции Минобороны
Шойгу рассказал об агитационно-пропагандистской акции Минобороны
Тематический поезд проследует по России в рамках масштабной агитационно-пропагандистской акции, которая стартует в Москве 25 апреля и затронет более 50 городов, РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T16:18
2021-04-20T16:36
россия
вооруженные силы рф
министерство обороны сша
сергей шойгу
москва
владивосток
безопасность
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Тематический поезд проследует по России в рамках масштабной агитационно-пропагандистской акции, которая стартует в Москве 25 апреля и затронет более 50 городов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."В соответствии с решением президента министерство обороны проведёт масштабную агитационно-пропагандистскую акцию "Мы - армия страны. Мы -армия народа", - сказал министр на заседании коллегии военного ведомства.По его словам, 25 апреля "с Киевского вокзала отправится тематический поезд, оформление вагонов которого отражает героические страницы нашей славной истории, новейшие достижения Вооружённых сил, развитие юнармейского движения и работу военных медиков в период пандемии".Железнодорожный состав проследует от Москвы до Владивостока, сделает остановки в 51 городе, в том числе в Мурманске и Севастополе."На железнодорожных станциях выступят концертные бригады, будут организованы экскурсии по выставочным экспозициям. Все желающие смогут пройти медицинское обследование", - добавил министр.
https://ria.ru/20210420/shoygu-1729124569.html
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россия, вооруженные силы рф, министерство обороны сша, сергей шойгу, москва, владивосток, безопасность

Шойгу рассказал об агитационно-пропагандистской акции Минобороны

16:18 20.04.2021 (обновлено: 16:36 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Тематический поезд проследует по России в рамках масштабной агитационно-пропагандистской акции, которая стартует в Москве 25 апреля и затронет более 50 городов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В соответствии с решением президента министерство обороны проведёт масштабную агитационно-пропагандистскую акцию "Мы - армия страны. Мы -армия народа", - сказал министр на заседании коллегии военного ведомства.
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По его словам, 25 апреля "с Киевского вокзала отправится тематический поезд, оформление вагонов которого отражает героические страницы нашей славной истории, новейшие достижения Вооружённых сил, развитие юнармейского движения и работу военных медиков в период пандемии".
Железнодорожный состав проследует от Москвы до Владивостока, сделает остановки в 51 городе, в том числе в Мурманске и Севастополе.
"На железнодорожных станциях выступят концертные бригады, будут организованы экскурсии по выставочным экспозициям. Все желающие смогут пройти медицинское обследование", - добавил министр.
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