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Шойгу объяснил усиление войск на юге России
Шойгу объяснил усиление войск на юге России
Боевые возможности войск Южного военного округа (ЮВО) наращиваются из-за попыток Североатлантического альянса противодействовать нормализации обстановки в ряде... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T16:17
2021-04-20T17:26
россия
ближний восток
южный военный округ
владимир путин
сергей шойгу
сочи
безопасность
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Боевые возможности войск Южного военного округа (ЮВО) наращиваются из-за попыток Североатлантического альянса противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья и Ближнего Востока, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу."Нестабильное положение дел наблюдается в ряде стран Ближневосточного региона и Закавказья. Попытки альянса противодействовать его нормализации вынуждают нас принимать симметричные меры стратегического сдерживания и наращивать боевые возможности войск Южного военного округа", - сказал Шойгу на заседании коллеги и министерство обороны РФ.В частности, по словам министра, "в рамках совершенствования боевого состава в прошлом году проведено 54 организационных мероприятия, главным из которых стало формирование ещё одной мотострелковой дивизии".Он отметил, что при подготовке органов военного управления применяются новые системы управления, выросло качество практических мероприятий."Наряду с развитием военной инфраструктуры, продолжается обеспечение военнослужащих жильём. В начале года введены в эксплуатацию18 домов на 832 квартиры. Завершено строительство четырёх жилых домов на 528 квартир в Махачкале", - сказал министр.По его словам, выполнение планов деятельности ЮВО рассматривается в рамках реализации майских указов президента РФ Владимира Путина и его поручений по итогам совещаний в Сочи.
https://radiosputnik.ria.ru/20201016/flotiliya-1580080660.html
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россия, ближний восток, южный военный округ, владимир путин, сергей шойгу, сочи, безопасность

Шойгу объяснил усиление войск на юге России

16:17 20.04.2021 (обновлено: 17:26 20.04.2021)
 
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Военнослужащие соединения специального назначения во время отработки десантирования из транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ Терминатор - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Боевые возможности войск Южного военного округа (ЮВО) наращиваются из-за попыток Североатлантического альянса противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья и Ближнего Востока, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Нестабильное положение дел наблюдается в ряде стран Ближневосточного региона и Закавказья. Попытки альянса противодействовать его нормализации вынуждают нас принимать симметричные меры стратегического сдерживания и наращивать боевые возможности войск Южного военного округа", - сказал Шойгу на заседании коллеги и министерство обороны РФ.
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В частности, по словам министра, "в рамках совершенствования боевого состава в прошлом году проведено 54 организационных мероприятия, главным из которых стало формирование ещё одной мотострелковой дивизии".
"Одновременно с этим ведётся непрерывное переоснащение округа. В 2020 году войска получили более трёх тысяч двухсот единиц современного вооружения и военной техники, а их доля в воинских частях и соединениях составила 70 процентов", - сказал Шойгу.
Он отметил, что при подготовке органов военного управления применяются новые системы управления, выросло качество практических мероприятий.
"Наряду с развитием военной инфраструктуры, продолжается обеспечение военнослужащих жильём. В начале года введены в эксплуатацию18 домов на 832 квартиры. Завершено строительство четырёх жилых домов на 528 квартир в Махачкале", - сказал министр.
По его словам, выполнение планов деятельности ЮВО рассматривается в рамках реализации майских указов президента РФ Владимира Путина и его поручений по итогам совещаний в Сочи.
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РоссияБлижний ВостокЮжный военный округВладимир ПутинСергей ШойгуСочиБезопасность
 
 
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