https://ria.ru/20210420/shoygu-1729125713.html

Шойгу объяснил усиление войск на юге России

Шойгу объяснил усиление войск на юге России

Боевые возможности войск Южного военного округа (ЮВО) наращиваются из-за попыток Североатлантического альянса противодействовать нормализации обстановки в ряде... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T16:17

2021-04-20T16:17

2021-04-20T17:26

россия

ближний восток

южный военный округ

владимир путин

сергей шойгу

сочи

безопасность

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Боевые возможности войск Южного военного округа (ЮВО) наращиваются из-за попыток Североатлантического альянса противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья и Ближнего Востока, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу."Нестабильное положение дел наблюдается в ряде стран Ближневосточного региона и Закавказья. Попытки альянса противодействовать его нормализации вынуждают нас принимать симметричные меры стратегического сдерживания и наращивать боевые возможности войск Южного военного округа", - сказал Шойгу на заседании коллеги и министерство обороны РФ.В частности, по словам министра, "в рамках совершенствования боевого состава в прошлом году проведено 54 организационных мероприятия, главным из которых стало формирование ещё одной мотострелковой дивизии".Он отметил, что при подготовке органов военного управления применяются новые системы управления, выросло качество практических мероприятий."Наряду с развитием военной инфраструктуры, продолжается обеспечение военнослужащих жильём. В начале года введены в эксплуатацию18 домов на 832 квартиры. Завершено строительство четырёх жилых домов на 528 квартир в Махачкале", - сказал министр.По его словам, выполнение планов деятельности ЮВО рассматривается в рамках реализации майских указов президента РФ Владимира Путина и его поручений по итогам совещаний в Сочи.

https://radiosputnik.ria.ru/20201016/flotiliya-1580080660.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210419/nato-1728969766.html

россия

ближний восток

сочи

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россия, ближний восток, южный военный округ, владимир путин, сергей шойгу, сочи, безопасность