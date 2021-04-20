https://ria.ru/20210420/shoygu-1729124569.html

Шойгу назвал сроки завершения испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Шойгу назвал сроки завершения испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" планируют завершить в 2021 году. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T16:11

2021-04-20T16:11

2021-04-20T17:09

новое оружие россии

россия

циркон

сергей шойгу

безопасность

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" планируют завершить в 2021 году."Этим комплексом предполагается оснастить атомные подводные лодки и надводные корабли дальней морской зоны", — сказал Шойгу во вторник на заседании коллегии военного ведомства.Помимо этого, сообщил он, на Северном флоте проведут испытания 79 образцов военной техники."Среди них — 13 кораблей и судов, четыре атомные подводные лодки: это "Новосибирск", "Красноярск", "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов", — сказал министр.Также он добавил, что принятые на вооружение в прошлом году новейшие боевые корабли — атомный подводный крейсер "Князь Владимир" и фрегат "Адмирал флота Касатонов" — успешно совершили первые дальние походы.Ранее генеральный конструктор НПО Машиностроения Александр Леонов заявил, что в России создается целое поколение гиперзвукового оружия, которое станет развитием технологий, использованных при создании "Авангарда", "Циркона" и "Кинжала".В конце минувшего года министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что в 2021-м Ракетные войска стратегического назначения должны получить 13 ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард", что повысит долю современного оружия в этом роде войск до 88,3 процента.

https://ria.ru/20210328/tsirkon-1603162941.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210129/tsirkon-1595139117.html

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россия, циркон, сергей шойгу, безопасность