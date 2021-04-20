Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20210420/shoygu-1729124569.html
Шойгу назвал сроки завершения испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон"
Шойгу назвал сроки завершения испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон"
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" планируют завершить в 2021 году. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T16:11
2021-04-20T17:09
новое оружие россии
россия
циркон
сергей шойгу
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586463802_0:49:1832:1080_1920x0_80_0_0_3217774f6eaa3ee31c3b83dfb82e4aba.jpg
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" планируют завершить в 2021 году."Этим комплексом предполагается оснастить атомные подводные лодки и надводные корабли дальней морской зоны", — сказал Шойгу во вторник на заседании коллегии военного ведомства.Помимо этого, сообщил он, на Северном флоте проведут испытания 79 образцов военной техники."Среди них — 13 кораблей и судов, четыре атомные подводные лодки: это "Новосибирск", "Красноярск", "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов", — сказал министр.Также он добавил, что принятые на вооружение в прошлом году новейшие боевые корабли — атомный подводный крейсер "Князь Владимир" и фрегат "Адмирал флота Касатонов" — успешно совершили первые дальние походы.Ранее генеральный конструктор НПО Машиностроения Александр Леонов заявил, что в России создается целое поколение гиперзвукового оружия, которое станет развитием технологий, использованных при создании "Авангарда", "Циркона" и "Кинжала".В конце минувшего года министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что в 2021-м Ракетные войска стратегического назначения должны получить 13 ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард", что повысит долю современного оружия в этом роде войск до 88,3 процента.
https://ria.ru/20210328/tsirkon-1603162941.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210129/tsirkon-1595139117.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586463802_176:0:1616:1080_1920x0_80_0_0_53e0b76c307f3f6a14265f670919ed8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, циркон, сергей шойгу, безопасность

Шойгу назвал сроки завершения испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон"

16:11 20.04.2021 (обновлено: 17:09 20.04.2021)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в акватории Северного Ледовитого океана
Запуск гиперзвуковой ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков в акватории Северного Ледовитого океана - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" планируют завершить в 2021 году.
"Этим комплексом предполагается оснастить атомные подводные лодки и надводные корабли дальней морской зоны", — сказал Шойгу во вторник на заседании коллегии военного ведомства.
Испытательные стрельбы гиперзвуковой крылатой ракеты Циркон - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
28 марта, 03:07
Источники рассказали о планах испытаний "Цирконов" в 2021 году
Помимо этого, сообщил он, на Северном флоте проведут испытания 79 образцов военной техники.
"Среди них — 13 кораблей и судов, четыре атомные подводные лодки: это "Новосибирск", "Красноярск", "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов", — сказал министр.
Также он добавил, что принятые на вооружение в прошлом году новейшие боевые корабли — атомный подводный крейсер "Князь Владимир" и фрегат "Адмирал флота Касатонов" — успешно совершили первые дальние походы.
Ранее генеральный конструктор НПО Машиностроения Александр Леонов заявил, что в России создается целое поколение гиперзвукового оружия, которое станет развитием технологий, использованных при создании "Авангарда", "Циркона" и "Кинжала".
В конце минувшего года министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что в 2021-м Ракетные войска стратегического назначения должны получить 13 ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард", что повысит долю современного оружия в этом роде войск до 88,3 процента.
Первый запуск гиперзвуковой ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков в Белом море по морской цели в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
29 января, 14:37
В Минобороны уточнили сроки начала серийного производства "Цирконов"
 
Новое оружие РоссииРоссияЦирконСергей ШойгуБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25На Сахалине ищут пятиклассника, пропавшего два дня назад
04:20Мясников рассказал, как дата рождения влияет на болезни
04:10На Украине оценили последствия разрыва дипотношений с Россией
04:09Врач оценил шанс повторного заражения COVID-19 в новую волну пандемии
04:04На новой российской станции хотят сделать убежище из салфеток и полотенец
03:36Ученый: глобальное потепление "вернет" Землю на 35 миллионов лет назад
03:21В Приморье два человека погибли при пожаре в частном доме
03:20"Известия": в России предложили ввести шкалу тарифов на электроэнергию
03:19Американцев напугало сообщение Пентагона о ядерной войне
03:13Губернатор Миннесоты прокомментировал приговор по делу об убийстве Флойда
03:10Источник: Су-57 доработают для управления группой беспилотников
02:59В Приморье проверяют школу, где трое подростков избили мальчика
02:54В Ленобласти локализовали пожар в промзоне
02:36Названы шесть привычек украинцев, выдающих их за границей
02:25Байден прокомментировал вердикт экс-полицейскому, убившему Флойда
02:19Харрис призвала реформировать криминальную юстицию после вердикта Шовину
02:19Эксперт объяснил, как выйти на пенсию раньше срока
02:10Байден считает вердикт по делу об убийстве Флойда справедливым
02:09Диетолог рассказала, как правильно есть апельсины
02:06Космодром Плесецк сможет запускать аппараты на новую российскую станцию
Лента новостейМолния