https://ria.ru/20210420/sallivan-1729025166.html

Axios: посол США отказался покинуть Россию, несмотря на рекомендацию МИД

Axios: посол США отказался покинуть Россию, несмотря на рекомендацию МИД

Посол США в России Джон Салливан отказался покинуть Москву, несмотря на рекомендации МИД отправиться на консультации в Вашингтон, сообщает портал Axios со... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T03:45

2021-04-20T03:45

2021-04-20T04:04

россия

джон салливан

москва

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728203134_0:17:2869:1631_1920x0_80_0_0_c534ad8d2879a3bd6f6a66784ad04b05.jpg

ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Посол США в России Джон Салливан отказался покинуть Москву, несмотря на рекомендации МИД отправиться на консультации в Вашингтон, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.Как заявили собеседники портала, если в России хотят, чтобы Салливан покинул Москву, "его придется заставить".Глава МИД Сергей Лавров 16 апреля сообщил, что российская сторона рекомендовала Салливану "поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации". На Смоленской площади объяснили такой совет тем, что послам России и США в Вашингтоне и Москве необходимо находиться в своих столицах для анализа ситуации и проведения консультаций.За день до этого США ввели новые ограничения против России, они коснулись 32 человек и организаций, а также прямой покупки российских гособлигаций. Кроме того, из страны выслали десять российских дипломатов. В МИД отметили, что санкционный курс США не отвечает интересам народов двух государств. В качестве ответа Москва предложила десяти американским дипломатам покинуть Россию. Также были отменены краткосрочные поездки сотрудников дипмиссии США и ограничено их передвижение по стране, а также прекращена работа американских фондов, подконтрольных Госдепу и другим ведомствам.Кроме того, власти запретили восьми действующим и бывшим чиновникам администрации США въезд на территорию страны.Посла России в США Анатолия Антонова в марте пригласили в Москву для консультаций, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США после того, как американский президент Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что российский лидер "заплатит" за якобы вмешательство в американские выборы. При этом глава Белого дома утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина "убийцей"

https://ria.ru/20210419/diplomatiya-1728924092.html

https://ria.ru/20210417/sanktsii-1728671849.html

россия

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джон салливан, москва, сша, в мире