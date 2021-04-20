Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210420/sallivan-1729025166.html
Axios: посол США отказался покинуть Россию, несмотря на рекомендацию МИД
Axios: посол США отказался покинуть Россию, несмотря на рекомендацию МИД
Посол США в России Джон Салливан отказался покинуть Москву, несмотря на рекомендации МИД отправиться на консультации в Вашингтон, сообщает портал Axios со... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T03:45
2021-04-20T04:04
россия
джон салливан
москва
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728203134_0:17:2869:1631_1920x0_80_0_0_c534ad8d2879a3bd6f6a66784ad04b05.jpg
ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Посол США в России Джон Салливан отказался покинуть Москву, несмотря на рекомендации МИД отправиться на консультации в Вашингтон, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.Как заявили собеседники портала, если в России хотят, чтобы Салливан покинул Москву, "его придется заставить".Глава МИД Сергей Лавров 16 апреля сообщил, что российская сторона рекомендовала Салливану "поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации". На Смоленской площади объяснили такой совет тем, что послам России и США в Вашингтоне и Москве необходимо находиться в своих столицах для анализа ситуации и проведения консультаций.За день до этого США ввели новые ограничения против России, они коснулись 32 человек и организаций, а также прямой покупки российских гособлигаций. Кроме того, из страны выслали десять российских дипломатов. В МИД отметили, что санкционный курс США не отвечает интересам народов двух государств. В качестве ответа Москва предложила десяти американским дипломатам покинуть Россию. Также были отменены краткосрочные поездки сотрудников дипмиссии США и ограничено их передвижение по стране, а также прекращена работа американских фондов, подконтрольных Госдепу и другим ведомствам.Кроме того, власти запретили восьми действующим и бывшим чиновникам администрации США въезд на территорию страны.Посла России в США Анатолия Антонова в марте пригласили в Москву для консультаций, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США после того, как американский президент Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что российский лидер "заплатит" за якобы вмешательство в американские выборы. При этом глава Белого дома утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина "убийцей"
https://ria.ru/20210419/diplomatiya-1728924092.html
https://ria.ru/20210417/sanktsii-1728671849.html
россия
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728203134_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_204ebc62ec878f5b447d4691e9ff0e3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, джон салливан, москва, сша, в мире

Axios: посол США отказался покинуть Россию, несмотря на рекомендацию МИД

03:45 20.04.2021 (обновлено: 04:04 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Посол США в России Джон Салливан отказался покинуть Москву, несмотря на рекомендации МИД отправиться на консультации в Вашингтон, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
Как заявили собеседники портала, если в России хотят, чтобы Салливан покинул Москву, "его придется заставить".
Глава МИД Сергей Лавров 16 апреля сообщил, что российская сторона рекомендовала Салливану "поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации". На Смоленской площади объяснили такой совет тем, что послам России и США в Вашингтоне и Москве необходимо находиться в своих столицах для анализа ситуации и проведения консультаций.
За день до этого США ввели новые ограничения против России, они коснулись 32 человек и организаций, а также прямой покупки российских гособлигаций. Кроме того, из страны выслали десять российских дипломатов.
Прохожие на Большом Москворецком мосту в Москве. На втором плане здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
Вчера, 13:21
В МИД напомнили о предложении об отправке посла США на консультации
В МИД отметили, что санкционный курс США не отвечает интересам народов двух государств. В качестве ответа Москва предложила десяти американским дипломатам покинуть Россию. Также были отменены краткосрочные поездки сотрудников дипмиссии США и ограничено их передвижение по стране, а также прекращена работа американских фондов, подконтрольных Госдепу и другим ведомствам.
Кроме того, власти запретили восьми действующим и бывшим чиновникам администрации США въезд на территорию страны.
Посла России в США Анатолия Антонова в марте пригласили в Москву для консультаций, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США после того, как американский президент Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что российский лидер "заплатит" за якобы вмешательство в американские выборы. При этом глава Белого дома утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина "убийцей"
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
17 апреля, 01:10
Госдеп заявил о праве ответа на контрсанкции России
 
РоссияДжон СалливанМоскваСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:13Ученый: космонавты будут больше облучаться на новой станции, чем на МКС
04:08Россиянам объяснили, зачем звонят "бесплатные" юристы
03:56СМИ: британцев предупредили о деятельности "враждебных стран" в соцсетях
03:52Искусственный интеллект научился воссоздавать утраченные шедевры
03:45Axios: посол США отказался покинуть Россию, несмотря на рекомендацию МИД
03:33CNN: в США готовятся протесты на фоне обсуждения вердикта по делу Флойда
03:22США обвинили Россию в эскалации из-за ограничений в Черном море
03:11Эпидемиолог Роспотребнадзора назвала ситуацию с COVID-19 нестабильной
03:08Источник назвал даты коммерческих пусков ракет "Союз"
03:00В пять раз снизить затраты на отопление цехов поможет система из России
02:52Мясников развеял миф о магнитных бурях
02:44Под завалами дома в Нижегородской области нашли тело ребенка
02:21Эксперт сказал, какое приложение надо удалить для ускорения смартфона
02:17В Киеве обвинили Россию в превращении Украины в "аграрную провинцию"
02:07Иммунолог назвала средство от коронавируса при ослабленном иммунитете
02:01Зеленского высмеяли за слова об успехе Украины в космосе
01:51Пострадавшие при ЧП с газом в Нижегородской области получат компенсацию
01:44ХДС поддержал Армина Лашета в качестве кандидата на пост канцлера ФРГ
01:34В Нижегородской области ликвидировали открытое горение в жилом доме
01:27Руанда заявила об ответственности Парижа за "заранее предвидимый" геноцид
Лента новостейМолния