https://ria.ru/20210420/sallivan-1729025166.html
Axios: посол США отказался покинуть Россию, несмотря на рекомендацию МИД
Axios: посол США отказался покинуть Россию, несмотря на рекомендацию МИД
Посол США в России Джон Салливан отказался покинуть Москву, несмотря на рекомендации МИД отправиться на консультации в Вашингтон, сообщает портал Axios со... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T03:45
2021-04-20T03:45
2021-04-20T04:04
россия
джон салливан
москва
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728203134_0:17:2869:1631_1920x0_80_0_0_c534ad8d2879a3bd6f6a66784ad04b05.jpg
ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Посол США в России Джон Салливан отказался покинуть Москву, несмотря на рекомендации МИД отправиться на консультации в Вашингтон, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.Как заявили собеседники портала, если в России хотят, чтобы Салливан покинул Москву, "его придется заставить".Глава МИД Сергей Лавров 16 апреля сообщил, что российская сторона рекомендовала Салливану "поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации". На Смоленской площади объяснили такой совет тем, что послам России и США в Вашингтоне и Москве необходимо находиться в своих столицах для анализа ситуации и проведения консультаций.За день до этого США ввели новые ограничения против России, они коснулись 32 человек и организаций, а также прямой покупки российских гособлигаций. Кроме того, из страны выслали десять российских дипломатов. В МИД отметили, что санкционный курс США не отвечает интересам народов двух государств. В качестве ответа Москва предложила десяти американским дипломатам покинуть Россию. Также были отменены краткосрочные поездки сотрудников дипмиссии США и ограничено их передвижение по стране, а также прекращена работа американских фондов, подконтрольных Госдепу и другим ведомствам.Кроме того, власти запретили восьми действующим и бывшим чиновникам администрации США въезд на территорию страны.Посла России в США Анатолия Антонова в марте пригласили в Москву для консультаций, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США после того, как американский президент Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что российский лидер "заплатит" за якобы вмешательство в американские выборы. При этом глава Белого дома утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина "убийцей"
https://ria.ru/20210419/diplomatiya-1728924092.html
https://ria.ru/20210417/sanktsii-1728671849.html
россия
москва
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728203134_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_204ebc62ec878f5b447d4691e9ff0e3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, джон салливан, москва, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости.
Посол США в России Джон Салливан отказался покинуть Москву, несмотря на рекомендации МИД отправиться на консультации в Вашингтон, сообщает портал Axios
со ссылкой на источники.
Как заявили собеседники портала, если в России хотят, чтобы Салливан покинул Москву, "его придется заставить".
Глава МИД Сергей Лавров 16 апреля сообщил, что российская сторона рекомендовала Салливану "поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации". На Смоленской площади объяснили такой совет тем, что послам России и США в Вашингтоне и Москве необходимо находиться в своих столицах для анализа ситуации и проведения консультаций.
За день до этого США ввели
новые ограничения против России
, они коснулись 32 человек и организаций, а также прямой покупки российских гособлигаций. Кроме того, из страны выслали десять российских дипломатов.
В МИД отметили, что санкционный курс США не отвечает интересам народов двух государств. В качестве ответа Москва предложила десяти американским дипломатам покинуть Россию. Также были отменены краткосрочные поездки сотрудников дипмиссии США и ограничено их передвижение по стране, а также прекращена работа американских фондов, подконтрольных Госдепу и другим ведомствам.
Кроме того, власти запретили восьми действующим и бывшим чиновникам администрации США въезд на территорию страны.
Посла России в США Анатолия Антонова
в марте пригласили в Москву для консультаций, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США после того, как американский президент Джо Байден
в интервью телеканалу ABC News заявил, что российский лидер "заплатит" за якобы вмешательство в американские выборы. При этом глава Белого дома утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина "убийцей"