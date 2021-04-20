https://ria.ru/20210420/rzhd-1729019058.html

РЖД пожаловались на дефицит строителей из-за пандемии COVID-19

РЖД пожаловались на дефицит строителей из-за пандемии COVID-19

РЖД после закрытия границ во время пандемии коронавируса видят дефицит строителей для железнодорожных объектов и рост стоимости рабочей силы до 100%, сообщил на РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T00:16

2021-04-20T00:16

2021-04-20T00:16

распространение коронавируса

россия

ржд

экономика

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. РЖД после закрытия границ во время пандемии коронавируса видят дефицит строителей для железнодорожных объектов и рост стоимости рабочей силы до 100%, сообщил на брифинге замгендиректора компании Андрей Макаров.При этом он отметил, что темп строительных работ прирастал в физических объемах даже в пандемийный 2020 год, в первую очередь, за счет Восточного полигона, в который входят БАМ и Транссиб."Стоимость рабочей силы выросла от 70% до 100% за прошлый год. Это рынок – и дефицит диктует свои условия", - ответил Макаров на вопрос, выросла ли стоимость рабочей силы в связи с дефицитом строителей.Макаров отметил, что РЖД, помимо железнодорожных войск, привлекают, в частности, на строительные работы на Восточном полигоне внутренние подразделения холдинга, а также ведут переговоры с несколькими новыми организациями.Макаров добавил, что в целом на 2021 год на проектах РЖД потребность в строителях составляет порядка 43-44 тысяч человек. В том числе, на работах в рамках второго и третьего этапа развития Восточного полигона - от 15 тысяч человек. Сколько составляет дефицит, он не назвал.Замглавы РЖД уточнил, что традиционно на строительные работы в Россию приезжают из Армении, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Китая.

https://ria.ru/20210420/bam-1729018764.html

https://realty.ria.ru/20210225/rzhd-1598872264.html

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