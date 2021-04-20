https://ria.ru/20210420/rzhd-1729019058.html
РЖД пожаловались на дефицит строителей из-за пандемии COVID-19
РЖД пожаловались на дефицит строителей из-за пандемии COVID-19
РЖД после закрытия границ во время пандемии коронавируса видят дефицит строителей для железнодорожных объектов и рост стоимости рабочей силы до 100%, сообщил на РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T00:16
2021-04-20T00:16
2021-04-20T00:16
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россия
ржд
экономика
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. РЖД после закрытия границ во время пандемии коронавируса видят дефицит строителей для железнодорожных объектов и рост стоимости рабочей силы до 100%, сообщил на брифинге замгендиректора компании Андрей Макаров.При этом он отметил, что темп строительных работ прирастал в физических объемах даже в пандемийный 2020 год, в первую очередь, за счет Восточного полигона, в который входят БАМ и Транссиб."Стоимость рабочей силы выросла от 70% до 100% за прошлый год. Это рынок – и дефицит диктует свои условия", - ответил Макаров на вопрос, выросла ли стоимость рабочей силы в связи с дефицитом строителей.Макаров отметил, что РЖД, помимо железнодорожных войск, привлекают, в частности, на строительные работы на Восточном полигоне внутренние подразделения холдинга, а также ведут переговоры с несколькими новыми организациями.Макаров добавил, что в целом на 2021 год на проектах РЖД потребность в строителях составляет порядка 43-44 тысяч человек. В том числе, на работах в рамках второго и третьего этапа развития Восточного полигона - от 15 тысяч человек. Сколько составляет дефицит, он не назвал.Замглавы РЖД уточнил, что традиционно на строительные работы в Россию приезжают из Армении, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Китая.
https://ria.ru/20210420/bam-1729018764.html
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россия, ржд, экономика
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. РЖД
после закрытия границ во время пандемии коронавируса
видят дефицит строителей для железнодорожных объектов и рост стоимости рабочей силы до 100%, сообщил на брифинге замгендиректора компании Андрей Макаров.
"В прошлом году в условиях пандемии просто не было людей (на строительство – ред.). Хотя нам удалось согласовать, чтобы стройки в меньшей степени ограничивались административно", - рассказал Макаров.
При этом он отметил, что темп строительных работ прирастал в физических объемах даже в пандемийный 2020 год, в первую очередь, за счет Восточного полигона, в который входят БАМ и Транссиб.
"Стоимость рабочей силы выросла от 70% до 100% за прошлый год. Это рынок – и дефицит диктует свои условия", - ответил Макаров на вопрос, выросла ли стоимость рабочей силы в связи с дефицитом строителей.
Макаров отметил, что РЖД, помимо железнодорожных войск, привлекают, в частности, на строительные работы на Восточном полигоне внутренние подразделения холдинга, а также ведут переговоры с несколькими новыми организациями.
Макаров добавил, что в целом на 2021 год на проектах РЖД потребность в строителях составляет порядка 43-44 тысяч человек. В том числе, на работах в рамках второго и третьего этапа развития Восточного полигона - от 15 тысяч человек. Сколько составляет дефицит, он не назвал.
Замглавы РЖД уточнил, что традиционно на строительные работы в Россию
приезжают из Армении
, Белоруссии
, Казахстана
, Узбекистана
, Китая
.