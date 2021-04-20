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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210420/premiya-1729124274.html
Произведения Шойгу и Водолазкина вошли в лонг-лист "Большой книги"
Произведения Шойгу и Водолазкина вошли в лонг-лист "Большой книги"
Более 40 книг вошли в расширенный список национальной литературной премии "Большая книга", среди них произведение Сергея Шойгу "Про вчера", роман Евгения... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T17:43
2021-04-20T17:43
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евгений водолазкин
большая книга
захар прилепин
сергей шойгу
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Более 40 книг вошли в расширенный список национальной литературной премии "Большая книга", среди них произведение Сергея Шойгу "Про вчера", роман Евгения Водолазкина "Оправдание острова", а также "Ополченский романс" Захара Прилепина, сообщил председатель совета экспертов премии Михаил Бутов.На пресс-конференции во вторник он также объявил, что в длинный список также вошли "Белая согра" Ирины Богатыревой, "Осеннее солнце" Эдуарда Веркина, "Этот берег" Андрея Дмитриева, "Лесков. Прозёванный гений" Майи Кучерской, "Человек из красного дерева" Андрея Рубанова, "Сад" Марины Степновой, "Грифоны охраняют лиру" Александра Соболева, "Покров-17" Александра Пелевина и другие произведения.Всего жюри рассмотрело более 330 заявок, отметил Бутов.Шорт-лист премии будет объявлен 2 июня, заключил председатель жюри.
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книги, новости культуры, евгений водолазкин, большая книга, захар прилепин, сергей шойгу

Произведения Шойгу и Водолазкина вошли в лонг-лист "Большой книги"

17:43 20.04.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЦеремония вручения национальной литературной премии "Большая книга"
Церемония вручения национальной литературной премии Большая книга - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Более 40 книг вошли в расширенный список национальной литературной премии "Большая книга", среди них произведение Сергея Шойгу "Про вчера", роман Евгения Водолазкина "Оправдание острова", а также "Ополченский романс" Захара Прилепина, сообщил председатель совета экспертов премии Михаил Бутов.
На пресс-конференции во вторник он также объявил, что в длинный список также вошли "Белая согра" Ирины Богатыревой, "Осеннее солнце" Эдуарда Веркина, "Этот берег" Андрея Дмитриева, "Лесков. Прозёванный гений" Майи Кучерской, "Человек из красного дерева" Андрея Рубанова, "Сад" Марины Степновой, "Грифоны охраняют лиру" Александра Соболева, "Покров-17" Александра Пелевина и другие произведения.
Всего жюри рассмотрело более 330 заявок, отметил Бутов.
Шорт-лист премии будет объявлен 2 июня, заключил председатель жюри.
Церемония вручения национальной литературной премии Большая книга - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
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КультураКнигиНовости культурыЕвгений ВодолазкинБольшая книгаЗахар ПрилепинСергей Шойгу
 
 
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