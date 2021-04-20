https://ria.ru/20210420/pokupka-1729028100.html

Названы восемь обязательных шагов при покупке подержанного автомобиля

Названы восемь обязательных шагов при покупке подержанного автомобиля

При покупке с машины с пробегом нужно правильно оценить свои финансовые возможности, а также тщательно проанализировать состояние авто и его историю по... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T06:08

2021-04-20T06:08

2021-04-20T09:07

михаил колодочкин

авто

за рулем

общество

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. При покупке с машины с пробегом нужно правильно оценить свои финансовые возможности, а также тщательно проанализировать состояние авто и его историю по документам, посоветовал эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин.Во-первых, стоит убедиться, что бюджет на покупку соразмерен средней рыночной цене приглянувшегося автомобиля. Для этого необходимо сравнить предложения на популярных площадках по продаже подержанных машин.Второй важный момент – изучение юридической "чистоты" автомобиля. Этот шаг подразумевает проверку истории владения на соответствующих ресурсах, VIN-номера, документов на машину.Далее, по словам Колодочкина, необходимо оценить состояние кузова авто, при этом следует обратить внимание на следующие особенности: зазоры кузовных элементов, цвет и тон кузова, дату производства фар, стекол, ремней безопасности и других комплектующих, крепеж съемных кузовных элементов, наличие и оригинальность герметика, сварку в местах соединения панелей кузова, дверные уплотнители и прочие резинки.Четвертый шаг подразумевает осмотр подкапотного пространства с оценкой уровня всех технических жидкостей, наличия течей, запотеваний.Следующий момент – проверка электрики автомобиля. "Имеется в виду то, что можно проверить "методом тыка": работают ли лампы, подогревы, стеклоподъемники, кондиционер, стеклоочистители", — отметил эксперт.Также важно провести компьютерную диагностику. Она позволит оценить работоспособность датчиков, исправность исполнительных механизмов, при этом с ее помощью можно найти следы реального пробега. Седьмой, обязательный шаг – тест-драйв. "Хорошо бы оценить разгонную динамику, работу тормозов и подвески, наличие посторонних звуки. При этом необязательно сидеть за рулем: пусть вас покатает продавец", — посоветовал Колодочкин.Заключительный момент – это правильное оформление договора купли-продажи автомобиля.

https://ria.ru/20210419/avto-1728915856.html

https://ria.ru/20210225/avto-1598860333.html

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михаил колодочкин, авто, за рулем, общество