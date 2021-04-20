Зеленский посоветовал украинцам, как отпраздновать Пасху
11:28 20.04.2021 (обновлено: 16:05 20.04.2021)
КИЕВ, 20 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан быть рассудительными во время празднования Пасхи в условиях карантина, напоминая, что скопления людей представляют угрозу заражения коронавирусом.
Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил 16 апреля, что власти Киева намерены ввести дополнительные противоэпидемиологические меры на майские праздники и на Пасху. По данным пресс-службы офиса президента, в понедельник состоялось совещание с участием Зеленского по подготовке к пасхальным праздникам.
"Хоть у нас и продолжается вакцинация, скопления людей до сих пор представляют угрозу. Я лично понимаю, насколько важен праздник Пасхи, но пандемия корректирует наши планы. Уверен, у всех нас будет еще много совместных праздников впереди и мы снова будем собираться с семьей и друзьями, но в этом году нам надо быть рассудительными", — цитирует Зеленского пресс-служба его офиса.
По данным пресс-службы, премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил в ходе совещания, что ситуация с пандемией коронавируса на Украине постепенно улучшается.
"Показатели загруженности коек за последние три недели улучшились. Недельные показатели также демонстрируют стабильность. Что касается количества активных больных, то динамика роста уменьшилась", — цитирует Шмыгаля пресс-служба офиса украинского лидера.
Ранее локдаун, введенный в Киеве из-за ситуации с COVID-19, продлили до 30 апреля. В столице запрещена работа школ и детских садов, пассажиров в общественный транспорт пускают только по спецпропускам. В первый день усиленного карантина цены на такси в Киеве выросли в три-четыре раза, утром город сковали пробки. Украинские СМИ сообщали, что в транспорт не пускали даже врачей, если у них не было спецпропуска. Офис президента Владимира Зеленского заявил, что власти Киева не справились с задачей по обеспечению киевлян спецпропусками, и призвал оперативно решить ситуацию с их дефицитом. Кличко не исключил продления действующего в столице жесткого карантина до 10 мая в случае негативной динамики с заболеваемостью коронавирусом.
На Украине действует модель "адаптивного карантина", который предусматривает установление карантинных ограничений в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". В "красную зону" на данный момент входят Киев, Житомирская, Одесская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Черновицкая, Черниговская, Запорожская, Харьковская, Хмельницкая и Полтавская области.