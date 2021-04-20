https://ria.ru/20210420/moldaviya-1729151849.html

В Кишиневе проверили данные о молдавском паспорте у Боширова и Петрова

В Кишиневе проверили данные о молдавском паспорте у Боширова и Петрова

Агентство государственных услуг Молдавии сообщило, что не выдавало найденный у граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова молдавский паспорт на имя... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T18:20

2021-04-20T18:20

2021-04-20T18:35

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КИШИНЕВ, 20 апр - РИА Новости. Агентство государственных услуг Молдавии сообщило, что не выдавало найденный у граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова молдавский паспорт на имя Николае Попы 1979 года рождения, документ с номером A3194368 принадлежит другому лицу.Ранее СМИ сообщили, что у Петрова и Боширова могут быть молдавский паспорт на имя Николае Попы и паспорт Таджикистана на имя Руслана Табарова. Агентство государственных услуг Молдавии инициировало внутреннюю проверку."В контексте появившейся в СМИ информации о паспорте гражданина Молдавии, выданном на имя Николае Попы, рожденного 18 июля 1979 года, агентство государственных услуг сообщает, что в государственном регистре населения Молдавии не существует человека с указанными данными. Паспорт гражданина Молдавии с номером A3194368 был выдан на имя другого человека", - сообщила пресс-служба агентства.Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил вечером 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В свою очередь первый вице-премьер Ян Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть ее в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан Петрова и Боширова.Вечером 18 апреля было объявлено об ответных мерах России. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть страну в течение 24 часов. МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными.

https://ria.ru/20210417/chekhiya-1728762954.html

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россия, андрей бабиш, молдавия, чехия, в мире