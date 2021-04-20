https://ria.ru/20210420/mh17-1729035487.html

Обвиняемым по делу MH17 не вынесут приговор до конца 2021 года

Обвиняемым по делу MH17 не вынесут приговор до конца 2021 года

Окружной суд Гааги не планирует выносить приговоры обвиняемым по делу о крушении в 2014 году малайзийского Boieng (рейс MH17) на востоке Украины до конца 2021... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T09:02

2021-04-20T09:02

2021-04-20T16:07

россия

гаага

украина

в мире

mh17. расследование

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АМСТЕРДАМ, 20 апр – РИА Новости, Анастасия Иванова. Окружной суд Гааги не планирует выносить приговоры обвиняемым по делу о крушении в 2014 году малайзийского Boieng (рейс MH17) на востоке Украины до конца 2021 года, впереди еще много работы, сообщила в интервью РИА Новости судья, отвечающая за работу со СМИ, Мария Кнайф."На этот год еще запланировано несколько блоков слушаний, они продлятся до 2022 года. Поэтому в этом году суд не планирует вынесения приговоров. На данный момент это все, что я могу сказать. Когда суд приступит к вынесению приговоров, надо подождать и посмотреть, потому что впереди еще много работы", - сказала судья.По ее словам, суд намерен начать рассмотрение дела по существу в июне, а, предположительно, в сентябре родственники жертв смогут реализовать свое право обратиться к суду."Если произойдут какие-то изменения, суд примет решение, но пока (начало) разбирательства дела по существу назначено на 7 июня", - отметила Кнайф.Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210412/mh17-1727856192.html

https://ria.ru/20210209/mh17-1596667079.html

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россия, гаага, украина, в мире, mh17. расследование