https://ria.ru/20210420/mgpu-1728457235.html
Ученые исследовали компетенции, необходимые для успешной карьеры
Ученые исследовали компетенции, необходимые для успешной карьеры
Исследователи Московского городского педагогического университета (МГПУ) выяснили, что ждут работодатели от выпускников, и какими компетенциями им необходимо... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T09:00
2021-04-20T09:00
2021-04-20T09:07
общество
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
мгпу
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Исследователи Московского городского педагогического университета (МГПУ) выяснили, что ждут работодатели от выпускников, и какими компетенциями им необходимо обладать сегодня, чтобы получить достойно оплачиваемую работу, профессионально развиваться и успешно строить карьеру. Данные опубликованы в журнале "Психологическая наука и образование".Сегодня заказчиками и потребителями результатов образования выступает все общество, считают исследователи МГПУ. На деньги налогоплательщиков, которые практически играют роль инвесторов в образование, осуществляет свою деятельность школа, учатся и получают стипендии студенты. Коммерческие и государственные компании спонсируют целевое обучение. Вопросами – чему нужно обучать в современных школе и вузе, задаются все участники рынка труда, их ожидания изучают, они влияют на формирование новых трендов обучения, будь то потребность в конкретных специалистах или в отдельных качествах, например, стрессоустойчивость или высокая обучаемость.Основываясь на этом, эксперты Лаборатории управления проектами МГПУ поставили цель узнать, каких результатов ждут участники рынка труда от современного образования в части формирования метапредметных компетенций.Метапредметные компетенции, по словам экспертов, это универсальные умения, востребованные в совершенно разных сферах деятельности. Например, найти информацию, проанализировать данные, написать текст, презентовать себя. Эти компетенции способствуют самостоятельности и самореализации."Принципиально важно отметить, что метапредметные компетенции понимаются и трактуются рынком труда, как совокупности целенаправленных действий, которые проявляются в наиболее распространенных ситуациях, таких как прием на работу, получение надбавок и премий, угроза сокращения, повышение квалификации, карьерный рост", – прокомментировал руководитель Лаборатории управления проектами МГПУ Сергей Весманов.Анализ полученных данных показал, что ожидания относительно метапредметных результатов обучения можно описать девятью компетенциями в виде действий. Это умение адаптироваться, взаимодействовать, говорить и писать, достигать, конкурировать, презентовать, проектировать, управлять, учиться. Ученые рекомендуют включить их в образовательные стандарты.В ходе исследования специалисты опросили 48 респондентов: работодателей, сотрудников организаций и университетских преподавателей, представляющих как отрасли гуманитарного, так и технического и естественнонаучного профилей. Им предложили кейсы, описывающие основные функции управления персоналом, и уточняющие вопросы внутри каждой ситуации. Например, в кейсе "Собеседование при приеме на работу", у работодателей уточняли о требованиях к кандидату помимо профессиональных обязанностей. В кейсе "Премирование" у сотрудников спрашивали, знают ли они в каких случаях в их организации назначают надбавки.Практическая значимость полученных результатов, как считают авторы исследования, состоит в том, что образование должно сосредоточиться на обучении деятельности в виде совокупности действий. Такие совокупности описаны в результатах исследования, что является шагом к их практическому формированию в учебном процессе уже на уровне среднего образования.
https://ria.ru/20210414/karera-1728174569.html
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общество, университетская наука, навигатор абитуриента, мгпу
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости.
Исследователи Московского городского педагогического университета (МГПУ) выяснили, что ждут работодатели от выпускников, и какими компетенциями им необходимо обладать сегодня, чтобы получить достойно оплачиваемую работу, профессионально развиваться и успешно строить карьеру. Данные опубликованы в журнале "Психологическая наука и образование"
.
Сегодня заказчиками и потребителями результатов образования выступает все общество, считают исследователи МГПУ. На деньги налогоплательщиков, которые практически играют роль инвесторов в образование, осуществляет свою деятельность школа, учатся и получают стипендии студенты. Коммерческие и государственные компании спонсируют целевое обучение. Вопросами – чему нужно обучать в современных школе и вузе, задаются все участники рынка труда, их ожидания изучают, они влияют на формирование новых трендов обучения, будь то потребность в конкретных специалистах или в отдельных качествах, например, стрессоустойчивость или высокая обучаемость.
Основываясь на этом, эксперты Лаборатории управления проектами МГПУ поставили цель узнать, каких результатов ждут участники рынка труда от современного образования в части формирования метапредметных компетенций.
Метапредметные компетенции, по словам экспертов, это универсальные умения, востребованные в совершенно разных сферах деятельности. Например, найти информацию, проанализировать данные, написать текст, презентовать себя. Эти компетенции способствуют самостоятельности и самореализации.
"Принципиально важно отметить, что метапредметные компетенции понимаются и трактуются рынком труда, как совокупности целенаправленных действий, которые проявляются в наиболее распространенных ситуациях, таких как прием на работу, получение надбавок и премий, угроза сокращения, повышение квалификации, карьерный рост", – прокомментировал руководитель Лаборатории управления проектами МГПУ Сергей Весманов.
Анализ полученных данных показал, что ожидания относительно метапредметных результатов обучения можно описать девятью компетенциями в виде действий. Это умение адаптироваться, взаимодействовать, говорить и писать, достигать, конкурировать, презентовать, проектировать, управлять, учиться. Ученые рекомендуют включить их в образовательные стандарты.
"Современный рынок труда в полной мере оперирует деятельностным подходом и ждет от образования формирования компетенций в деятельностном залоге. Иначе говоря, работодателям важно, чтобы сотрудники не просто обладали какими-то знаниями, а умели действовать", – рассказал Весманов.
В ходе исследования специалисты опросили 48 респондентов: работодателей, сотрудников организаций и университетских преподавателей, представляющих как отрасли гуманитарного, так и технического и естественнонаучного профилей. Им предложили кейсы, описывающие основные функции управления персоналом, и уточняющие вопросы внутри каждой ситуации. Например, в кейсе "Собеседование при приеме на работу", у работодателей уточняли о требованиях к кандидату помимо профессиональных обязанностей. В кейсе "Премирование" у сотрудников спрашивали, знают ли они в каких случаях в их организации назначают надбавки.
Практическая значимость полученных результатов, как считают авторы исследования, состоит в том, что образование должно сосредоточиться на обучении деятельности в виде совокупности действий. Такие совокупности описаны в результатах исследования, что является шагом к их практическому формированию в учебном процессе уже на уровне среднего образования.