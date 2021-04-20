https://ria.ru/20210420/mgpu-1728457235.html

Ученые исследовали компетенции, необходимые для успешной карьеры

Ученые исследовали компетенции, необходимые для успешной карьеры

Исследователи Московского городского педагогического университета (МГПУ) выяснили, что ждут работодатели от выпускников, и какими компетенциями им необходимо... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T09:00

2021-04-20T09:00

2021-04-20T09:07

общество

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

мгпу

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Исследователи Московского городского педагогического университета (МГПУ) выяснили, что ждут работодатели от выпускников, и какими компетенциями им необходимо обладать сегодня, чтобы получить достойно оплачиваемую работу, профессионально развиваться и успешно строить карьеру. Данные опубликованы в журнале "Психологическая наука и образование".Сегодня заказчиками и потребителями результатов образования выступает все общество, считают исследователи МГПУ. На деньги налогоплательщиков, которые практически играют роль инвесторов в образование, осуществляет свою деятельность школа, учатся и получают стипендии студенты. Коммерческие и государственные компании спонсируют целевое обучение. Вопросами – чему нужно обучать в современных школе и вузе, задаются все участники рынка труда, их ожидания изучают, они влияют на формирование новых трендов обучения, будь то потребность в конкретных специалистах или в отдельных качествах, например, стрессоустойчивость или высокая обучаемость.Основываясь на этом, эксперты Лаборатории управления проектами МГПУ поставили цель узнать, каких результатов ждут участники рынка труда от современного образования в части формирования метапредметных компетенций.Метапредметные компетенции, по словам экспертов, это универсальные умения, востребованные в совершенно разных сферах деятельности. Например, найти информацию, проанализировать данные, написать текст, презентовать себя. Эти компетенции способствуют самостоятельности и самореализации."Принципиально важно отметить, что метапредметные компетенции понимаются и трактуются рынком труда, как совокупности целенаправленных действий, которые проявляются в наиболее распространенных ситуациях, таких как прием на работу, получение надбавок и премий, угроза сокращения, повышение квалификации, карьерный рост", – прокомментировал руководитель Лаборатории управления проектами МГПУ Сергей Весманов.Анализ полученных данных показал, что ожидания относительно метапредметных результатов обучения можно описать девятью компетенциями в виде действий. Это умение адаптироваться, взаимодействовать, говорить и писать, достигать, конкурировать, презентовать, проектировать, управлять, учиться. Ученые рекомендуют включить их в образовательные стандарты.В ходе исследования специалисты опросили 48 респондентов: работодателей, сотрудников организаций и университетских преподавателей, представляющих как отрасли гуманитарного, так и технического и естественнонаучного профилей. Им предложили кейсы, описывающие основные функции управления персоналом, и уточняющие вопросы внутри каждой ситуации. Например, в кейсе "Собеседование при приеме на работу", у работодателей уточняли о требованиях к кандидату помимо профессиональных обязанностей. В кейсе "Премирование" у сотрудников спрашивали, знают ли они в каких случаях в их организации назначают надбавки.Практическая значимость полученных результатов, как считают авторы исследования, состоит в том, что образование должно сосредоточиться на обучении деятельности в виде совокупности действий. Такие совокупности описаны в результатах исследования, что является шагом к их практическому формированию в учебном процессе уже на уровне среднего образования.

https://ria.ru/20210414/karera-1728174569.html

https://ria.ru/20210330/studenty-1603389358.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, университетская наука, навигатор абитуриента, мгпу