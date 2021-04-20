https://ria.ru/20210420/matvienko-1729093583.html
Нужно уходить от интернета "на березе", заявила Матвиенко
Нужно уходить от интернета "на березе", заявила Матвиенко
В текущем году устойчивым интернетом планируется обеспечить все населенные пункты в РФ с численностью жителей более 100 человек, чтобы гражданам не приходилось... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T13:40
2021-04-20T13:40
2021-04-20T14:32
россия
tiktok
здоровье - общество
валентина матвиенко
совет федерации рф
александр бурков
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общество
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. В текущем году устойчивым интернетом планируется обеспечить все населенные пункты в РФ с численностью жителей более 100 человек, чтобы гражданам не приходилось ловить интернет, сидя на берёзе, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко во вторник на встрече с тружениками социальной сферы села.Житель села Станкевичи Называевского района Омской области Алексей Дудоладов, известный как "Леха из деревни" и "Омский колхозник", в соцсети TikTok в ноябре 2020 года обратился к губернатору Александру Буркову и рассказал, что не может учиться дистанционно в институте водного транспорта: чтобы поймать сеть, ему приходится лезть на березу в 300 метрах от деревни."Всем запомнилась история молодого человека, которому пришлось забираться на берёзу, чтобы поймать сеть, поймать интернет. Конечно, это недопустимо в нашей такой высокоразвитой технологически стране", - сказала парламентарий. По ее словам, "с той берёзой мы решили, но таких берёз по России, к сожалению, ещё осталось много".Матвиенко отметила, что Совет Федерации вместе с правительством и Минцифры активно занимается решением этой проблемы. "И мы рассчитываем, так запланировано, что в этом году ситуация серьезно улучшится и стабильный интернет придет во все населенные пункты с численностью населения более 100 человек", - сказала законодатель.Матвиенко также сообщила, что законодатели подготовили поправки, которыми предлагается снять ограничения при использовании телемедицины, чтобы "высококвалифицированная медицинская помощь была доступна всем жителям страны вне зависимости от места их проживания".Сенатор также отметила, что законодатели обратятся к главе Минздрава с тем, чтобы освободить врачей от "избыточной писанины".Матвиенко также отметила, что законодатели обратятся к главе Минздрава с тем, чтобы освободить врачей от "избыточной писанины".В ходе мероприятия Матвиенко пожаловались на необходимость врачам тратить значительное время на оформление документов."Избыточная бумажная писанина отнимает у врачей время", - сказала Матвиенко. По ее словам, в образовании долго с этим боролись, "по-моему, побороли, а вот в здравоохранении еще не до конца". "Обратимся к министру здравоохранения, чтобы все-таки минимизировать траты врача на оформление ненужной документации", - отметила политик.
https://ria.ru/20210303/vyshka-1599775522.html
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россия, tiktok, здоровье - общество, валентина матвиенко, совет федерации рф, александр бурков, омская область, называевский район, общество
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости.
В текущем году устойчивым интернетом планируется обеспечить все населенные пункты в РФ с численностью жителей более 100 человек, чтобы гражданам не приходилось ловить интернет, сидя на берёзе, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко
во вторник на встрече с тружениками социальной сферы села.
Житель села Станкевичи Называевского района Омской области
Алексей Дудоладов, известный как "Леха из деревни" и "Омский колхозник", в соцсети TikTok
в ноябре 2020 года обратился к губернатору Александру Буркову
и рассказал, что не может учиться дистанционно в институте водного транспорта: чтобы поймать сеть, ему приходится лезть на березу в 300 метрах от деревни.
"Всем запомнилась история молодого человека, которому пришлось забираться на берёзу, чтобы поймать сеть, поймать интернет. Конечно, это недопустимо в нашей такой высокоразвитой технологически стране", - сказала парламентарий. По ее словам, "с той берёзой мы решили, но таких берёз по России
, к сожалению, ещё осталось много".
Матвиенко отметила, что Совет Федерации
вместе с правительством и Минцифры активно занимается решением этой проблемы. "И мы рассчитываем, так запланировано, что в этом году ситуация серьезно улучшится и стабильный интернет придет во все населенные пункты с численностью населения более 100 человек", - сказала законодатель.
Матвиенко также сообщила, что законодатели подготовили поправки, которыми предлагается снять ограничения при использовании телемедицины, чтобы "высококвалифицированная медицинская помощь была доступна всем жителям страны вне зависимости от места их проживания".
Сенатор также отметила, что законодатели обратятся к главе Минздрава с тем, чтобы освободить врачей от "избыточной писанины".
Матвиенко также отметила, что законодатели обратятся к главе Минздрава с тем, чтобы освободить врачей от "избыточной писанины".
В ходе мероприятия Матвиенко пожаловались на необходимость врачам тратить значительное время на оформление документов.
"Избыточная бумажная писанина отнимает у врачей время", - сказала Матвиенко. По ее словам, в образовании долго с этим боролись, "по-моему, побороли, а вот в здравоохранении еще не до конца". "Обратимся к министру здравоохранения, чтобы все-таки минимизировать траты врача на оформление ненужной документации", - отметила политик.