Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210420/mask-1729049005.html
Илон Маск потерял пять миллиардов долларов из-за новостей о ДТП
Илон Маск потерял пять миллиардов долларов из-за новостей о ДТП
Глава Tesla Илон Маск потерял более пяти миллиардов долларов после снижения цены акций компании на 3,4 процента, до 714,63 доллара, из-за новостей о ДТП с... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T10:33
2021-04-20T13:05
илон маск
tesla motors
microsoft corporation
forbes
spacex
билл гейтс
марк цукерберг
техас
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729051468_3:0:1916:1076_1920x0_80_0_0_bfdd0f78449e092bd84900d7c91ed169.jpg
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Глава Tesla Илон Маск потерял более пяти миллиардов долларов после снижения цены акций компании на 3,4 процента, до 714,63 доллара, из-за новостей о ДТП с участием электромобиля, следует из данных Forbes Real-Time и торгов.Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что два человека погибли в Техасе после того, как электромобиль врезался в дерево. По результатам предварительного расследования, в момент аварии машина находилась в режиме автопилота.Позднее Маск опроверг это утверждение, отметив, что владельцы этой Tesla не приобретали функцию полного автономного вождения. Он также добавил, что для работы автопилота нужна определенная дорожная разметка, которой не было на улице, где и случилось ДТП.Сейчас глава SpaceX и Tesla занимает третье место в рейтинге богатейших людей мира. Его состояние оценивается в 174,6 миллиарда долларов.Первую строчку занял основатель Amazon Джефф Безос, чей капитал составляет 196,4 миллиарда долларов. На втором месте рейтинга Forbes находится президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно с состоянием в 179,2 миллиарда долларов, а четвертое досталось основателю Microsoft Биллу Гейтсу (131,6 миллиарда долларов). Глава Facebook Марк Цукерберг с состоянием в 110,2 миллиарда долларов расположился на пятой строчке.
https://ria.ru/20210324/tesla-1602598992.html
техас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729051468_242:0:1677:1076_1920x0_80_0_0_a7f4c0540fd51eca2914f76733ba01de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
илон маск, tesla motors, microsoft corporation, forbes, spacex, билл гейтс, марк цукерберг, техас, экономика

Илон Маск потерял пять миллиардов долларов из-за новостей о ДТП

10:33 20.04.2021 (обновлено: 13:05 20.04.2021)
 
© REUTERS / Scott J. EngelНа месте ДТП с участием электромобиля Tesla в американском штате Техас. Кадр из видео
На месте ДТП с участием электромобиля Tesla в американском штате Техас. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© REUTERS / Scott J. Engel
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Глава Tesla Илон Маск потерял более пяти миллиардов долларов после снижения цены акций компании на 3,4 процента, до 714,63 доллара, из-за новостей о ДТП с участием электромобиля, следует из данных Forbes Real-Time и торгов.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что два человека погибли в Техасе после того, как электромобиль врезался в дерево. По результатам предварительного расследования, в момент аварии машина находилась в режиме автопилота.
© REUTERS / Scott J. EngelНа месте ДТП с участием электромобиля Tesla в американском штате Техас. Кадр из видео
На месте ДТП с участием электромобиля Tesla в американском штате Техас. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© REUTERS / Scott J. Engel
На месте ДТП с участием электромобиля Tesla в американском штате Техас. Кадр из видео
Позднее Маск опроверг это утверждение, отметив, что владельцы этой Tesla не приобретали функцию полного автономного вождения. Он также добавил, что для работы автопилота нужна определенная дорожная разметка, которой не было на улице, где и случилось ДТП.
Сейчас глава SpaceX и Tesla занимает третье место в рейтинге богатейших людей мира. Его состояние оценивается в 174,6 миллиарда долларов.
Первую строчку занял основатель Amazon Джефф Безос, чей капитал составляет 196,4 миллиарда долларов. На втором месте рейтинга Forbes находится президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно с состоянием в 179,2 миллиарда долларов, а четвертое досталось основателю Microsoft Биллу Гейтсу (131,6 миллиарда долларов). Глава Facebook Марк Цукерберг с состоянием в 110,2 миллиарда долларов расположился на пятой строчке.
Монета с логотипом криптовалюты биткоин - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 11:14
Электромобили Tesla начали продавать за биткоины
 
Илон МаскTesla motorsMicrosoft CorporationForbesSpaceXБилл ГейтсМарк ЦукербергТехасЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:20Мясников рассказал, как дата рождения влияет на болезни
04:10На Украине оценили последствия разрыва дипотношений с Россией
04:09Врач оценил шанс повторного заражения COVID-19 в новую волну пандемии
04:04На новой российской станции хотят сделать убежище из салфеток и полотенец
03:36Ученый: глобальное потепление "вернет" Землю на 35 миллионов лет назад
03:21В Приморье два человека погибли при пожаре в частном доме
03:20"Известия": в России предложили ввести шкалу тарифов на электроэнергию
03:19Американцев напугало сообщение Пентагона о ядерной войне
03:13Губернатор Миннесоты прокомментировал приговор по делу об убийстве Флойда
03:10Источник: Су-57 доработают для управления группой беспилотников
02:59В Приморье проверяют школу, где трое подростков избили мальчика
02:54В Ленобласти локализовали пожар в промзоне
02:36Названы шесть привычек украинцев, выдающих их за границей
02:25Байден прокомментировал вердикт экс-полицейскому, убившему Флойда
02:19Харрис призвала реформировать криминальную юстицию после вердикта Шовину
02:19Эксперт объяснил, как выйти на пенсию раньше срока
02:10Байден считает вердикт по делу об убийстве Флойда справедливым
02:09Диетолог рассказала, как правильно есть апельсины
02:06Космодром Плесецк сможет запускать аппараты на новую российскую станцию
01:55Сторонники BLM вышли на улицы в Нью-Йорке после вердикта Шовину
Лента новостейМолния