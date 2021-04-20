Илон Маск потерял пять миллиардов долларов из-за новостей о ДТП
10:33 20.04.2021 (обновлено: 13:05 20.04.2021)
© REUTERS / Scott J. EngelНа месте ДТП с участием электромобиля Tesla в американском штате Техас. Кадр из видео
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что два человека погибли в Техасе после того, как электромобиль врезался в дерево. По результатам предварительного расследования, в момент аварии машина находилась в режиме автопилота.
© REUTERS / Scott J. EngelНа месте ДТП с участием электромобиля Tesla в американском штате Техас. Кадр из видео
На месте ДТП с участием электромобиля Tesla в американском штате Техас. Кадр из видео
Позднее Маск опроверг это утверждение, отметив, что владельцы этой Tesla не приобретали функцию полного автономного вождения. Он также добавил, что для работы автопилота нужна определенная дорожная разметка, которой не было на улице, где и случилось ДТП.
Сейчас глава SpaceX и Tesla занимает третье место в рейтинге богатейших людей мира. Его состояние оценивается в 174,6 миллиарда долларов.
Первую строчку занял основатель Amazon Джефф Безос, чей капитал составляет 196,4 миллиарда долларов. На втором месте рейтинга Forbes находится президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно с состоянием в 179,2 миллиарда долларов, а четвертое досталось основателю Microsoft Биллу Гейтсу (131,6 миллиарда долларов). Глава Facebook Марк Цукерберг с состоянием в 110,2 миллиарда долларов расположился на пятой строчке.
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