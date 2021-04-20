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Илон Маск потерял пять миллиардов долларов из-за новостей о ДТП

Илон Маск потерял пять миллиардов долларов из-за новостей о ДТП

Глава Tesla Илон Маск потерял более пяти миллиардов долларов после снижения цены акций компании на 3,4 процента, до 714,63 доллара, из-за новостей о ДТП с... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T10:33

2021-04-20T10:33

2021-04-20T13:05

илон маск

tesla motors

microsoft corporation

forbes

spacex

билл гейтс

марк цукерберг

техас

экономика

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Глава Tesla Илон Маск потерял более пяти миллиардов долларов после снижения цены акций компании на 3,4 процента, до 714,63 доллара, из-за новостей о ДТП с участием электромобиля, следует из данных Forbes Real-Time и торгов.Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что два человека погибли в Техасе после того, как электромобиль врезался в дерево. По результатам предварительного расследования, в момент аварии машина находилась в режиме автопилота.Позднее Маск опроверг это утверждение, отметив, что владельцы этой Tesla не приобретали функцию полного автономного вождения. Он также добавил, что для работы автопилота нужна определенная дорожная разметка, которой не было на улице, где и случилось ДТП.Сейчас глава SpaceX и Tesla занимает третье место в рейтинге богатейших людей мира. Его состояние оценивается в 174,6 миллиарда долларов.Первую строчку занял основатель Amazon Джефф Безос, чей капитал составляет 196,4 миллиарда долларов. На втором месте рейтинга Forbes находится президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно с состоянием в 179,2 миллиарда долларов, а четвертое досталось основателю Microsoft Биллу Гейтсу (131,6 миллиарда долларов). Глава Facebook Марк Цукерберг с состоянием в 110,2 миллиарда долларов расположился на пятой строчке.

https://ria.ru/20210324/tesla-1602598992.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, tesla motors, microsoft corporation, forbes, spacex, билл гейтс, марк цукерберг, техас, экономика