https://ria.ru/20210420/lavronenko-1728914983.html

Биография Константина Лавроненко

Биография Константина Лавроненко

Российский актер театра и кино Константин Николаевич Лавроненко родился 20 апреля 1961 года в Ростове-на-Дону. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T02:36

2021-04-20T02:36

2021-04-20T02:36

константин лавроненко

ленком

ростов-на-дону

справки

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Российский актер театра и кино Константин Николаевич Лавроненко родился 20 апреля 1961 года в Ростове-на-Дону. В 1978-1979 годах учился на театральном отделении Ростовского училища искусств.В 1979-1981 годах проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР.В 1981 году поступил в Школу-студию МХАТ (курс Анатолия Попова, Василия Маркова), которую окончил в 1985 году. С 1985 года работал в театрах "Сатирикон","Мастерская Клима", "Ленком" (ныне "Ленком Марка Захарова"). В кино Константин Лавроненко начал сниматься в 1984 году в фильме "Еще люблю, еще надеюсь". Затем он сыграл роли в кинолентах "Андрюша" (1992) и "Сочинение ко Дню Победы" (1998). Известность пришла к артисту после исполнения главной роли в фильме Андрея Звягинцева "Возвращение" (2003), завоевавшем главный приз – "Золотого льва" – на Венецианском кинофестивале. Актер создал жесткий образ отца, вступившего в отношения со своими сыновьями после длительного отсутствия. В 2007 году Лавроненко сыграл главную роль в фильме Звягинцева "Изгнание" и был удостоен приза за лучшую мужскую роль на Каннском фестивале. Широкой публике актер стал известен после выхода сериала "Ликвидация" (2007) Сергея Урсуляка и фильма "Новая земля" (2008) Александра Мельника.Лавроненко снимался также в британском сериале "Архангел" (Archangel, 2005), польской мелодраме "Мастер" (2005), драме "Нанкинский пейзаж" (2006), романтическом триллере "Нас не догонишь" (2007), комедии "Откройте, Дед Мороз! (2007), сериалах "Оружие" (2008), "Исаев" (2009), "Приказано уничтожить. Операция "Китайская шкатулка" (2009) и др.Актер сыграл главные роли в фильмах и сериалах "Каинек" (2010), "Сделано в СССР" (2011), "Случайный свидетель" (2011), "Цена жизни" (2013), "Инквизитор" (2014), "Как меня зовут" (2014), "Территория" (2014), "Клим" (2015), "Землетрясение" (2016), "Последний богатырь" (2017), "Аванпост" (2019) и др.Среди его киноработ последних лет – роли в боевике "Кома" (2020), приключенческом детском фильме "Последний богатырь: Корень зла" (2020), сериалах "Содержанки-2" (2020) и "Чикатило" (2021).Всего Лавроненко сыграл около 60 киноролей.Константин Лавроненко был удостоен различных званий и наград. В 2009 году ему было присвоено звание Заслуженный артист РФ. В 2016 году Лавроненко был награжден российским орденом Дружбы. В 2003 году за роль в фильме "Возвращение" получил приз за лучшую мужскую роль на Международном кинофестивале в Хихоне (Испания). В 2007 году он был удостоен приза за лучшую мужскую роль в фильме "Изгнание" на 60-м Каннском международном кинофестивале.В 2016 году за впечатляющую галерею мужских образов на киноэкране Лавроненко стал обладателем приза "Признание" кинофестиваля "Виват кино России". В 2017 году за роль в сериале "Клим" он был удостоен российской национальной кинопремии "Золотой орел" как лучший актер на телевидении.Константин Лавроненко женат. Его дочь Ксения – актриса театра и кино, играет в московском Театре имени А.С. Пушкина. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константин лавроненко, ленком, ростов-на-дону, справки