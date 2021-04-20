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ГД приняла в первом чтении проект о гражданстве чиновников-крымчан
ГД приняла в первом чтении проект о гражданстве чиновников-крымчан
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о возможности крымчанам, которые после воссоединения Крыма с РФ по независящим от РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T15:59
2021-04-20T15:59
россия
андрей клишас
совет федерации рф
павел крашенинников
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика крым
севастополь
общество
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о возможности крымчанам, которые после воссоединения Крыма с РФ по независящим от них причинам не смогли отказаться от украинского гражданства, занимать госдолжности в России.Законопроект внесли в Госдуму главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Изменения предлагаются в статью 4 федерального конституционного закона "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя".Как ранее сообщил Крашенинников, законопроект подготовлен, чтобы не допустить ограничения прав жителей Крыма и Севастополя на замещение государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы, если по независящим от них причинам они не смогли оформить выход из гражданства Украины.Депутат напомнил, что Конституцией РФ установлен запрет на наличие иностранного гражданства или вида на жительства за рубежом для ряда должностей, в развитие конституционных норм соответствующие запреты были внесены в федеральные конституционные и федеральные законы, в том числе в отношении членов правительства, депутатов Госдумы, сенаторов РФ, судей, прокуроров, уполномоченного по правам человека в РФ, сотрудников ФСБ, СВР и других.Поскольку сейчас для крымчан имеются сложности с отказом от украинского гражданства, отметил Крашенинников, в действующем законе предусмотрена норма, что крымчане, признанные российскими гражданами в результате воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, которые подали заявление об отказе от гражданства Украины, но не смогли его прекратить, признаются гражданами России без иностранного гражданства."Законопроектом предлагается дополнить статью 4 указанного закона нормой о том, что гражданин Российской Федерации, который признан на территории РФ гражданином, не имеющим гражданства иностранного государства, но при этом в соответствии с законодательством Украины является украинским гражданином, вправе замещать государственные и муниципальные должности, должности государственной и муниципальной службы", - добавил глава думского комитета.Принятие законопроекта позволит обеспечить право указанных граждан на прохождение государственной, муниципальной службы, замещение государственной, муниципальной должности, добавил Крашенинников.Предусматривается, что новые номы вступят в силу со дня официального опубликования закона.
https://ria.ru/20210420/grazhdanstvo-1729089279.html
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республика крым
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россия, андрей клишас, совет федерации рф, павел крашенинников, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым, севастополь, общество

ГД приняла в первом чтении проект о гражданстве чиновников-крымчан

15:59 20.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУ здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV. - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о возможности крымчанам, которые после воссоединения Крыма с РФ по независящим от них причинам не смогли отказаться от украинского гражданства, занимать госдолжности в России.
Законопроект внесли в Госдуму главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Изменения предлагаются в статью 4 федерального конституционного закона "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя".
Как ранее сообщил Крашенинников, законопроект подготовлен, чтобы не допустить ограничения прав жителей Крыма и Севастополя на замещение государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы, если по независящим от них причинам они не смогли оформить выход из гражданства Украины.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
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Госдума запретила чиновникам иметь второе гражданство
Депутат напомнил, что Конституцией РФ установлен запрет на наличие иностранного гражданства или вида на жительства за рубежом для ряда должностей, в развитие конституционных норм соответствующие запреты были внесены в федеральные конституционные и федеральные законы, в том числе в отношении членов правительства, депутатов Госдумы, сенаторов РФ, судей, прокуроров, уполномоченного по правам человека в РФ, сотрудников ФСБ, СВР и других.
Поскольку сейчас для крымчан имеются сложности с отказом от украинского гражданства, отметил Крашенинников, в действующем законе предусмотрена норма, что крымчане, признанные российскими гражданами в результате воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, которые подали заявление об отказе от гражданства Украины, но не смогли его прекратить, признаются гражданами России без иностранного гражданства.
"Законопроектом предлагается дополнить статью 4 указанного закона нормой о том, что гражданин Российской Федерации, который признан на территории РФ гражданином, не имеющим гражданства иностранного государства, но при этом в соответствии с законодательством Украины является украинским гражданином, вправе замещать государственные и муниципальные должности, должности государственной и муниципальной службы", - добавил глава думского комитета.
Принятие законопроекта позволит обеспечить право указанных граждан на прохождение государственной, муниципальной службы, замещение государственной, муниципальной должности, добавил Крашенинников.
Предусматривается, что новые номы вступят в силу со дня официального опубликования закона.
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РоссияАндрей КлишасСовет Федерации РФПавел КрашенинниковГосдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Республика КрымСевастопольОбщество
 
 
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