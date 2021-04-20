https://ria.ru/20210420/kosmos-1729025737.html
Ученый: космонавты будут больше облучаться на новой станции, чем на МКС
Ученый: космонавты будут больше облучаться на новой станции, чем на МКС
Размещение новой российской космической станции на высокоширотной орбите на треть повысит дозу облучения экипажа по сравнению с их работой на борту МКС, однако... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T04:13
2021-04-20T04:13
2021-04-20T05:35
хочу стать космонавтом
россия
земля
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Размещение новой российской космической станции на высокоширотной орбите на треть повысит дозу облучения экипажа по сравнению с их работой на борту МКС, однако посещаемый принцип работы новой станции и средства защиты космонавтов помогут снизить общую дозу облучения, рассказал РИА Новости заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.К галактическим космическим лучам относятся высокоэнергетические ядра различных элементов - практически всей таблицы Менделеева, прилетающих из отдаленных уголков Вселенной, пояснил учёный.Суммарный вклад облучения на высокоширотной станции будет примерно на 30 процентов выше по сравнению с МКС. "Казалось бы, всего-то. То есть нужно сравнивать 0,7 милизиверта в сутки на МКС и 1 милизиверт на высокоширотной станции", - сказал Шуршаков.Однако, по его словам, большее беспокойство у учёных вызывает опасность мощных солнечных протонных событий - выбросов вещества с поверхности звезды. В этом случае защитные свойства магнитосферы Земли будут ослаблены и дозы облучения экипажа высокоширотной станции возрастут ещё больше."Когда происходили мощные солнечные протонные события, на орбите МКС доза возрастала в 10 раз, то на высокоширотной станции она может возрасти в десятки раз, не в сотню, но, допустим, в 50 раз. А это довольно большая доза", - пояснил Шуршаков.Активность солнцаЭкипажу новой станции поможет низкая активность Солнца. По прогнозам ученых, рассказал Шуршаков, ближайшие три-четыре солнечных цикла длительностью около 11 лет каждый звезда будет на минимуме своей активности. "Это означает, что вероятность мощных солнечных протонных событий будет небольшой", - сказал он.Но в противовес солнечному излучению в этот период вырастет вклад в получаемую космонавтами дозу облучения галактических лучей, от которых труднее защититься.На орбите МКС вклад такого излучения составляет 50 процентов от общей получаемой космонавтами дозы, а на высокоширотной станции вырастет до 2/3, уточнил эксперт.Посещаемая станцияСохранить здоровье космонавтов призван принцип работы новой станции. Она будет посещаемой, а не постоянно обитаемой.Защитить космонавтов также помогут различные средства, которые развиваются отечественными учёными.История вопросаРоссия с 2025 года планирует прекратить свое участие в проекте МКС, заявил ранее вице-премьер Юрий Борисов. В "Роскосмосе" уточнили, что окончательное решение будет принято после 2024 года - текущего срока завершения работы станции. Оно будет зависеть от технического состояния МКС и ситуации с созданием российской орбитальной станции.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на совещании у президента в День космонавтики обсуждалась судьба Международной космической станции и новой российской станции, которая придет ей на смену.В свою очередь глава РАН Александр Сергеев на заседании президиума академии заявил, что ожидает начала финансирования создания Российской орбитальной служебной станции (РОСС) с реализацией проекта после 2025 года.До этого о необходимости создания новой станции из-за технических проблем на российском сегменте МКС заявил руководитель полетом сегмента Владимир Соловьев. В российском сегменте станции были обнаружены трещины, через которые уходит воздух. Их загерметизировали, но небольшая утечка продолжается.После 2025 года Соловьев прогнозирует лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на станции, а траты России на МКС оценивает в 10-15 миллиардов рублей. Соловьев призвал пересмотреть сроки дальнейшего участия России в проекте МКС и сосредоточиться на реализации программы национальной орбитальной станции.В октябре Соловьев представил облик новой российской орбитальной служебной станции. Планируется, что в ее состав войдут как минимум пять модулей: базовый модуль; целевой производственный модуль; модуль материального обеспечения (склад); модуль-платформа (стапель) для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов; коммерческий модуль для размещения четырех туристов с двумя большими иллюминаторами и доступом к Wi-Fi.Станция спроектирована с открытой архитектурой и неограниченным сроком существования за счет замены модулей.Также сообщалось, что новая российская орбитальная служебная станция по своим размерам будет больше "Мира", будет летать на орбите высотой 400 километров и наклонением 98 градусов, что позволит вести наблюдение за всей поверхностью Земли, в первую очередь за Арктикой и Северным морским путем.
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россия, земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости.
Размещение новой российской космической станции на высокоширотной орбите на треть повысит дозу облучения экипажа по сравнению с их работой на борту МКС
, однако посещаемый принцип работы новой станции и средства защиты космонавтов помогут снизить общую дозу облучения, рассказал РИА Новости заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков
.
"С высокоширотной станцией мы будем забираться в полярные области, там, где находятся северный и южный магнитный полюса. С ростом наклонения доза от радиационных поясов Земли, как ни странно может показаться на первый взгляд, уменьшается. Уменьшается потому, что пояса пересекаются быстрее под более прямым углом. Но вклад галактических лучей увеличивается", - рассказал он.
К галактическим космическим лучам относятся высокоэнергетические ядра различных элементов - практически всей таблицы Менделеева, прилетающих из отдаленных уголков Вселенной, пояснил учёный.
Суммарный вклад облучения на высокоширотной станции будет примерно на 30 процентов выше по сравнению с МКС. "Казалось бы, всего-то. То есть нужно сравнивать 0,7 милизиверта в сутки на МКС и 1 милизиверт на высокоширотной станции", - сказал Шуршаков.
Однако, по его словам, большее беспокойство у учёных вызывает опасность мощных солнечных протонных событий - выбросов вещества с поверхности звезды. В этом случае защитные свойства магнитосферы Земли
будут ослаблены и дозы облучения экипажа высокоширотной станции возрастут ещё больше.
"Когда происходили мощные солнечные протонные события, на орбите МКС доза возрастала в 10 раз, то на высокоширотной станции она может возрасти в десятки раз, не в сотню, но, допустим, в 50 раз. А это довольно большая доза", - пояснил Шуршаков.
Активность солнца
Экипажу новой станции поможет низкая активность Солнца. По прогнозам ученых, рассказал Шуршаков, ближайшие три-четыре солнечных цикла длительностью около 11 лет каждый звезда будет на минимуме своей активности. "Это означает, что вероятность мощных солнечных протонных событий будет небольшой", - сказал он.
Но в противовес солнечному излучению в этот период вырастет вклад в получаемую космонавтами дозу облучения галактических лучей, от которых труднее защититься.
"Более того, от них есть новый эффект, который сегодня обсуждался в академии наук. Они могут влиять на работу центральной нервной системы. Может нарушаться память, человек начинает хуже соображать, причем не когда-то в старости, а прямо во время полёта", - сказал эксперт.
На орбите МКС вклад такого излучения составляет 50 процентов от общей получаемой космонавтами дозы, а на высокоширотной станции вырастет до 2/3, уточнил эксперт.
Посещаемая станция
Сохранить здоровье космонавтов призван принцип работы новой станции. Она будет посещаемой, а не постоянно обитаемой.
"Я как специалист по радиационной безопасности говорю: и слава богу. Потому что там и галактических космических лучей много, и солнечных вспышек больше. Посещаемый характер - это хорошо, потому что меньше вероятность получить облучение", - рассказал Шуршаков.
Защитить космонавтов также помогут различные средства, которые развиваются отечественными учёными.
История вопроса
Россия
с 2025 года планирует прекратить свое участие в проекте МКС, заявил ранее вице-премьер Юрий Борисов
. В "Роскосмосе
" уточнили, что окончательное решение будет принято после 2024 года - текущего срока завершения работы станции. Оно будет зависеть от технического состояния МКС и ситуации с созданием российской орбитальной станции.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
сообщил, что на совещании у президента в День космонавтики обсуждалась судьба Международной космической станции и новой российской станции, которая придет ей на смену.
В свою очередь глава РАН Александр Сергеев
на заседании президиума академии заявил, что ожидает начала финансирования создания Российской орбитальной служебной станции (РОСС) с реализацией проекта после 2025 года.
До этого о необходимости создания новой станции из-за технических проблем на российском сегменте МКС заявил руководитель полетом сегмента Владимир Соловьев. В российском сегменте станции были обнаружены трещины, через которые уходит воздух. Их загерметизировали, но небольшая утечка продолжается.
После 2025 года Соловьев прогнозирует лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на станции, а траты России на МКС оценивает в 10-15 миллиардов рублей. Соловьев призвал пересмотреть сроки дальнейшего участия России в проекте МКС и сосредоточиться на реализации программы национальной орбитальной станции.
В октябре Соловьев представил облик новой российской орбитальной служебной станции. Планируется, что в ее состав войдут как минимум пять модулей: базовый модуль; целевой производственный модуль; модуль материального обеспечения (склад); модуль-платформа (стапель) для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов; коммерческий модуль для размещения четырех туристов с двумя большими иллюминаторами и доступом к Wi-Fi.
Станция спроектирована с открытой архитектурой и неограниченным сроком существования за счет замены модулей.
Также сообщалось, что новая российская орбитальная служебная станция по своим размерам будет больше "Мира", будет летать на орбите высотой 400 километров и наклонением 98 градусов, что позволит вести наблюдение за всей поверхностью Земли, в первую очередь за Арктикой и Северным морским путем.