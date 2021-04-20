https://ria.ru/20210420/kosmos-1729025737.html

Ученый: космонавты будут больше облучаться на новой станции, чем на МКС

Ученый: космонавты будут больше облучаться на новой станции, чем на МКС

Размещение новой российской космической станции на высокоширотной орбите на треть повысит дозу облучения экипажа по сравнению с их работой на борту МКС, однако... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T04:13

2021-04-20T04:13

2021-04-20T05:35

хочу стать космонавтом

россия

земля

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Размещение новой российской космической станции на высокоширотной орбите на треть повысит дозу облучения экипажа по сравнению с их работой на борту МКС, однако посещаемый принцип работы новой станции и средства защиты космонавтов помогут снизить общую дозу облучения, рассказал РИА Новости заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.К галактическим космическим лучам относятся высокоэнергетические ядра различных элементов - практически всей таблицы Менделеева, прилетающих из отдаленных уголков Вселенной, пояснил учёный.Суммарный вклад облучения на высокоширотной станции будет примерно на 30 процентов выше по сравнению с МКС. "Казалось бы, всего-то. То есть нужно сравнивать 0,7 милизиверта в сутки на МКС и 1 милизиверт на высокоширотной станции", - сказал Шуршаков.Однако, по его словам, большее беспокойство у учёных вызывает опасность мощных солнечных протонных событий - выбросов вещества с поверхности звезды. В этом случае защитные свойства магнитосферы Земли будут ослаблены и дозы облучения экипажа высокоширотной станции возрастут ещё больше."Когда происходили мощные солнечные протонные события, на орбите МКС доза возрастала в 10 раз, то на высокоширотной станции она может возрасти в десятки раз, не в сотню, но, допустим, в 50 раз. А это довольно большая доза", - пояснил Шуршаков.Активность солнцаЭкипажу новой станции поможет низкая активность Солнца. По прогнозам ученых, рассказал Шуршаков, ближайшие три-четыре солнечных цикла длительностью около 11 лет каждый звезда будет на минимуме своей активности. "Это означает, что вероятность мощных солнечных протонных событий будет небольшой", - сказал он.Но в противовес солнечному излучению в этот период вырастет вклад в получаемую космонавтами дозу облучения галактических лучей, от которых труднее защититься.На орбите МКС вклад такого излучения составляет 50 процентов от общей получаемой космонавтами дозы, а на высокоширотной станции вырастет до 2/3, уточнил эксперт.Посещаемая станцияСохранить здоровье космонавтов призван принцип работы новой станции. Она будет посещаемой, а не постоянно обитаемой.Защитить космонавтов также помогут различные средства, которые развиваются отечественными учёными.История вопросаРоссия с 2025 года планирует прекратить свое участие в проекте МКС, заявил ранее вице-премьер Юрий Борисов. В "Роскосмосе" уточнили, что окончательное решение будет принято после 2024 года - текущего срока завершения работы станции. Оно будет зависеть от технического состояния МКС и ситуации с созданием российской орбитальной станции.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на совещании у президента в День космонавтики обсуждалась судьба Международной космической станции и новой российской станции, которая придет ей на смену.В свою очередь глава РАН Александр Сергеев на заседании президиума академии заявил, что ожидает начала финансирования создания Российской орбитальной служебной станции (РОСС) с реализацией проекта после 2025 года.До этого о необходимости создания новой станции из-за технических проблем на российском сегменте МКС заявил руководитель полетом сегмента Владимир Соловьев. В российском сегменте станции были обнаружены трещины, через которые уходит воздух. Их загерметизировали, но небольшая утечка продолжается.После 2025 года Соловьев прогнозирует лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на станции, а траты России на МКС оценивает в 10-15 миллиардов рублей. Соловьев призвал пересмотреть сроки дальнейшего участия России в проекте МКС и сосредоточиться на реализации программы национальной орбитальной станции.В октябре Соловьев представил облик новой российской орбитальной служебной станции. Планируется, что в ее состав войдут как минимум пять модулей: базовый модуль; целевой производственный модуль; модуль материального обеспечения (склад); модуль-платформа (стапель) для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов; коммерческий модуль для размещения четырех туристов с двумя большими иллюминаторами и доступом к Wi-Fi.Станция спроектирована с открытой архитектурой и неограниченным сроком существования за счет замены модулей.Также сообщалось, что новая российская орбитальная служебная станция по своим размерам будет больше "Мира", будет летать на орбите высотой 400 километров и наклонением 98 градусов, что позволит вести наблюдение за всей поверхностью Земли, в первую очередь за Арктикой и Северным морским путем.

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https://ria.ru/20210410/kosmos-1727657294.html

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россия, земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука