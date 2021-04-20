Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Космическая обсерватория ГАММА-400 - РИА Новости, 1920, 19.08.2019
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20210420/kosmos-1729025737.html
Ученый: космонавты будут больше облучаться на новой станции, чем на МКС
Ученый: космонавты будут больше облучаться на новой станции, чем на МКС
Размещение новой российской космической станции на высокоширотной орбите на треть повысит дозу облучения экипажа по сравнению с их работой на борту МКС, однако... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T04:13
2021-04-20T05:35
хочу стать космонавтом
россия
земля
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153178/87/1531788715_0:272:6048:3674_1920x0_80_0_0_a1d0ff5f0d8d43d66d21ff3602f72029.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Размещение новой российской космической станции на высокоширотной орбите на треть повысит дозу облучения экипажа по сравнению с их работой на борту МКС, однако посещаемый принцип работы новой станции и средства защиты космонавтов помогут снизить общую дозу облучения, рассказал РИА Новости заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.К галактическим космическим лучам относятся высокоэнергетические ядра различных элементов - практически всей таблицы Менделеева, прилетающих из отдаленных уголков Вселенной, пояснил учёный.Суммарный вклад облучения на высокоширотной станции будет примерно на 30 процентов выше по сравнению с МКС. "Казалось бы, всего-то. То есть нужно сравнивать 0,7 милизиверта в сутки на МКС и 1 милизиверт на высокоширотной станции", - сказал Шуршаков.Однако, по его словам, большее беспокойство у учёных вызывает опасность мощных солнечных протонных событий - выбросов вещества с поверхности звезды. В этом случае защитные свойства магнитосферы Земли будут ослаблены и дозы облучения экипажа высокоширотной станции возрастут ещё больше."Когда происходили мощные солнечные протонные события, на орбите МКС доза возрастала в 10 раз, то на высокоширотной станции она может возрасти в десятки раз, не в сотню, но, допустим, в 50 раз. А это довольно большая доза", - пояснил Шуршаков.Активность солнцаЭкипажу новой станции поможет низкая активность Солнца. По прогнозам ученых, рассказал Шуршаков, ближайшие три-четыре солнечных цикла длительностью около 11 лет каждый звезда будет на минимуме своей активности. "Это означает, что вероятность мощных солнечных протонных событий будет небольшой", - сказал он.Но в противовес солнечному излучению в этот период вырастет вклад в получаемую космонавтами дозу облучения галактических лучей, от которых труднее защититься.На орбите МКС вклад такого излучения составляет 50 процентов от общей получаемой космонавтами дозы, а на высокоширотной станции вырастет до 2/3, уточнил эксперт.Посещаемая станцияСохранить здоровье космонавтов призван принцип работы новой станции. Она будет посещаемой, а не постоянно обитаемой.Защитить космонавтов также помогут различные средства, которые развиваются отечественными учёными.История вопросаРоссия с 2025 года планирует прекратить свое участие в проекте МКС, заявил ранее вице-премьер Юрий Борисов. В "Роскосмосе" уточнили, что окончательное решение будет принято после 2024 года - текущего срока завершения работы станции. Оно будет зависеть от технического состояния МКС и ситуации с созданием российской орбитальной станции.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на совещании у президента в День космонавтики обсуждалась судьба Международной космической станции и новой российской станции, которая придет ей на смену.В свою очередь глава РАН Александр Сергеев на заседании президиума академии заявил, что ожидает начала финансирования создания Российской орбитальной служебной станции (РОСС) с реализацией проекта после 2025 года.До этого о необходимости создания новой станции из-за технических проблем на российском сегменте МКС заявил руководитель полетом сегмента Владимир Соловьев. В российском сегменте станции были обнаружены трещины, через которые уходит воздух. Их загерметизировали, но небольшая утечка продолжается.После 2025 года Соловьев прогнозирует лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на станции, а траты России на МКС оценивает в 10-15 миллиардов рублей. Соловьев призвал пересмотреть сроки дальнейшего участия России в проекте МКС и сосредоточиться на реализации программы национальной орбитальной станции.В октябре Соловьев представил облик новой российской орбитальной служебной станции. Планируется, что в ее состав войдут как минимум пять модулей: базовый модуль; целевой производственный модуль; модуль материального обеспечения (склад); модуль-платформа (стапель) для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов; коммерческий модуль для размещения четырех туристов с двумя большими иллюминаторами и доступом к Wi-Fi.Станция спроектирована с открытой архитектурой и неограниченным сроком существования за счет замены модулей.Также сообщалось, что новая российская орбитальная служебная станция по своим размерам будет больше "Мира", будет летать на орбите высотой 400 километров и наклонением 98 градусов, что позволит вести наблюдение за всей поверхностью Земли, в первую очередь за Арктикой и Северным морским путем.
https://ria.ru/20210419/mks-1729006433.html
https://ria.ru/20210419/mks-1728864501.html
https://ria.ru/20210418/mks-1728811218.html
https://ria.ru/20210416/sboy-1728506603.html
https://ria.ru/20210410/kosmos-1727657294.html
https://ria.ru/20210408/dush-1727375278.html
россия
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/153178/87/1531788715_336:0:5712:4032_1920x0_80_0_0_d1fff8d47fbc3c66b1c0d77350f2155e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука

Ученый: космонавты будут больше облучаться на новой станции, чем на МКС

04:13 20.04.2021 (обновлено: 05:35 20.04.2021)
 
© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© Фото : Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Размещение новой российской космической станции на высокоширотной орбите на треть повысит дозу облучения экипажа по сравнению с их работой на борту МКС, однако посещаемый принцип работы новой станции и средства защиты космонавтов помогут снизить общую дозу облучения, рассказал РИА Новости заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.
"С высокоширотной станцией мы будем забираться в полярные области, там, где находятся северный и южный магнитный полюса. С ростом наклонения доза от радиационных поясов Земли, как ни странно может показаться на первый взгляд, уменьшается. Уменьшается потому, что пояса пересекаются быстрее под более прямым углом. Но вклад галактических лучей увеличивается", - рассказал он.
К галактическим космическим лучам относятся высокоэнергетические ядра различных элементов - практически всей таблицы Менделеева, прилетающих из отдаленных уголков Вселенной, пояснил учёный.
Суммарный вклад облучения на высокоширотной станции будет примерно на 30 процентов выше по сравнению с МКС. "Казалось бы, всего-то. То есть нужно сравнивать 0,7 милизиверта в сутки на МКС и 1 милизиверт на высокоширотной станции", - сказал Шуршаков.
Гудзонов залив с борта МКС - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 20:56Наука
Борисов предупредил о риске катастрофы на МКС
Однако, по его словам, большее беспокойство у учёных вызывает опасность мощных солнечных протонных событий - выбросов вещества с поверхности звезды. В этом случае защитные свойства магнитосферы Земли будут ослаблены и дозы облучения экипажа высокоширотной станции возрастут ещё больше.
"Когда происходили мощные солнечные протонные события, на орбите МКС доза возрастала в 10 раз, то на высокоширотной станции она может возрасти в десятки раз, не в сотню, но, допустим, в 50 раз. А это довольно большая доза", - пояснил Шуршаков.
Член российского отряда космонавтов Анна Кикина - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 03:11Хочу стать космонавтом
Источник: на МКС отправят единственную женщину в отряде космонавтов

Активность солнца

Экипажу новой станции поможет низкая активность Солнца. По прогнозам ученых, рассказал Шуршаков, ближайшие три-четыре солнечных цикла длительностью около 11 лет каждый звезда будет на минимуме своей активности. "Это означает, что вероятность мощных солнечных протонных событий будет небольшой", - сказал он.
Но в противовес солнечному излучению в этот период вырастет вклад в получаемую космонавтами дозу облучения галактических лучей, от которых труднее защититься.

"Более того, от них есть новый эффект, который сегодня обсуждался в академии наук. Они могут влиять на работу центральной нервной системы. Может нарушаться память, человек начинает хуже соображать, причем не когда-то в старости, а прямо во время полёта", - сказал эксперт.

На орбите МКС вклад такого излучения составляет 50 процентов от общей получаемой космонавтами дозы, а на высокоширотной станции вырастет до 2/3, уточнил эксперт.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
18 апреля, 14:14Наука
"Роскосмос" прокомментировал заявление о выходе России из проекта МКС

Посещаемая станция

Сохранить здоровье космонавтов призван принцип работы новой станции. Она будет посещаемой, а не постоянно обитаемой.
"Я как специалист по радиационной безопасности говорю: и слава богу. Потому что там и галактических космических лучей много, и солнечных вспышек больше. Посещаемый характер - это хорошо, потому что меньше вероятность получить облучение", - рассказал Шуршаков.
Защитить космонавтов также помогут различные средства, которые развиваются отечественными учёными.
Международная космическая станция пролетает над циклоном - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 02:09
Источник назвал причину сбоя при стыковке "Прогресса" с МКС

История вопроса

Россия с 2025 года планирует прекратить свое участие в проекте МКС, заявил ранее вице-премьер Юрий Борисов. В "Роскосмосе" уточнили, что окончательное решение будет принято после 2024 года - текущего срока завершения работы станции. Оно будет зависеть от технического состояния МКС и ситуации с созданием российской орбитальной станции.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на совещании у президента в День космонавтики обсуждалась судьба Международной космической станции и новой российской станции, которая придет ей на смену.
В свою очередь глава РАН Александр Сергеев на заседании президиума академии заявил, что ожидает начала финансирования создания Российской орбитальной служебной станции (РОСС) с реализацией проекта после 2025 года.
До этого о необходимости создания новой станции из-за технических проблем на российском сегменте МКС заявил руководитель полетом сегмента Владимир Соловьев. В российском сегменте станции были обнаружены трещины, через которые уходит воздух. Их загерметизировали, но небольшая утечка продолжается.
Приборы ASIM, закрепленные на внешней подвеске модуля МКС Коламбус - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
10 апреля, 09:07Наука
Эксперт объяснил, откуда на МКС энергия и какого прибора в космосе нет
После 2025 года Соловьев прогнозирует лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на станции, а траты России на МКС оценивает в 10-15 миллиардов рублей. Соловьев призвал пересмотреть сроки дальнейшего участия России в проекте МКС и сосредоточиться на реализации программы национальной орбитальной станции.
В октябре Соловьев представил облик новой российской орбитальной служебной станции. Планируется, что в ее состав войдут как минимум пять модулей: базовый модуль; целевой производственный модуль; модуль материального обеспечения (склад); модуль-платформа (стапель) для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов; коммерческий модуль для размещения четырех туристов с двумя большими иллюминаторами и доступом к Wi-Fi.
Станция спроектирована с открытой архитектурой и неограниченным сроком существования за счет замены модулей.
Также сообщалось, что новая российская орбитальная служебная станция по своим размерам будет больше "Мира", будет летать на орбите высотой 400 километров и наклонением 98 градусов, что позволит вести наблюдение за всей поверхностью Земли, в первую очередь за Арктикой и Северным морским путем.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
8 апреля, 14:32
Космонавт рассказал о жизни на МКС без душа
 
Хочу стать космонавтомРоссияЗемляМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10На Украине оценили последствия разрыва дипотношений с Россией
04:09Врач оценил шанс повторного заражения COVID-19 в новую волну пандемии
04:04На новой российской станции хотят сделать убежище из салфеток и полотенец
03:36Ученый: глобальное потепление "вернет" Землю на 35 миллионов лет назад
03:21В Приморье два человека погибли при пожаре в частном доме
03:20"Известия": в России предложили ввести шкалу тарифов на электроэнергию
03:19Американцев напугало сообщение Пентагона о ядерной войне
03:13Губернатор Миннесоты прокомментировал приговор по делу об убийстве Флойда
03:10Источник: Су-57 доработают для управления группой беспилотников
02:59В Приморье проверяют школу, где трое подростков избили мальчика
02:54В Ленобласти локализовали пожар в промзоне
02:36Названы шесть привычек украинцев, выдающих их за границей
02:25Байден прокомментировал вердикт экс-полицейскому, убившему Флойда
02:19Харрис призвала реформировать криминальную юстицию после вердикта Шовину
02:19Эксперт объяснил, как выйти на пенсию раньше срока
02:10Байден считает вердикт по делу об убийстве Флойда справедливым
02:09Диетолог рассказала, как правильно есть апельсины
02:06Космодром Плесецк сможет запускать аппараты на новую российскую станцию
01:55Сторонники BLM вышли на улицы в Нью-Йорке после вердикта Шовину
01:53Начались съемки фильма Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны"
Лента новостейМолния