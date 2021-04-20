https://ria.ru/20210420/kleveta-1729052042.html

Дело Волкова из ФБК* о клевете на Пригожина передали в спецотдел МВД

Дело Волкова из ФБК* о клевете на Пригожина передали в спецотдел МВД

Дело о клевете после публикаций сотрудника "Фонда борьбы с коррупций"* Леонида Волкова, по которому потерпевшим признан Евгений Пригожин, перенаправлено в... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T10:48

2021-04-20T10:48

2021-04-20T10:48

россия

евгений пригожин

фонд борьбы с коррупцией

владимир милов

алексей навальный

происшествия

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Дело о клевете после публикаций сотрудника "Фонда борьбы с коррупций"* Леонида Волкова, по которому потерпевшим признан Евгений Пригожин, перенаправлено в спецподразделение МВД, сообщается на странице принадлежащей бизнесмену компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте".На прошлой неделе юридический представитель Пригожина Игорь Елисеев рассказал РИА Новости о возбуждении следователями МВД уголовного дела о клевете "по фактам публикаций от имени Леонида Волкова на странице в Facebook". Пригожин признан потерпевшим по делу, Волков пока не находится в каком-либо статусе, добавил юрист. При этом по обвинению в вовлечении подростков в незаконные митинги сотрудник ФБК* заочно арестован.В сообщении "Конкорда" отмечается, что 29 марта Пригожин подал заявление о преступлении для установления владельца YouTube-канала "Навальный Live"."Информируем, что оба дела перенаправлены в специализированное подразделение МВД, созданное специально для расследования дел, вызвавших большой общественный резонанс", - говорится в релизе.В "Конкорде" также выразили надежду, что "виновники понесут ответственность в соответствии с российским законодательством, даже несмотря на попытки скрыться за границей", а аналогичные дела против Любови Соболь и Владимира Милова будут возбуждены и переданы в спецотдел МВД для более оперативного расследования.В середине октября в компании "Конкорд" информировали, что юристы Пригожина начали подавать иски о защите чести и достоинства к Алексею Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Владимиру Милову. Отмечалось, что поводом для обращений явились "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения". Позже, как рассказали РИА Новости в пресс-службе компании "Конкорд", Пригожин отказался от одного из исков к Навальному о защите чести и достоинства, согласившись с доводом ответчика о том, что Навальный не имеет отношения к YouTube-каналу "Навальный LIVE".Как сообщал РИА Новости Елисеев, в большинстве исков бизнесмен просит взыскать с ответчиков суммы от 5 до 7 миллионов рублей, а также удалить размещенные ими сведения. Суд уже отказал Пригожину в удовлетворении иска к Шевченко, с Соболь взыскал 500 тысяч рублей, с Милова – 350 тысяч.Ранее же Пригожин добился судебного решения о взыскании с Навального, Соболь и ФБК* 88 миллионов рублей. Эти деньги были взысканы с них по иску компании "Московский школьник" за утверждения об аферах с питанием школьников. Затем этот долг был выкуплен у компании лично Пригожиным. Взыскание подтверждено на уровне Верховного суда России.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента

https://ria.ru/20210414/delo-1728187162.html

https://rsport.ria.ru/20210323/abramovich-1602411046.html

https://ria.ru/20210419/fbk-1728950089.html

россия

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россия, евгений пригожин, фонд борьбы с коррупцией, владимир милов, алексей навальный, происшествия