Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210420/internet-1729068862.html
В Подмосковье количество мошеннических операций в интернете выросло
В Подмосковье количество мошеннических операций в интернете выросло
Количество мошеннических операций в сети интернет на территории Московской области за три месяца 2021 года выросло на 28,3%, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T12:01
2021-04-20T12:01
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/97505/46/975054699_0:19:1200:694_1920x0_80_0_0_9a809aca451e09dba98655747aa4d966.jpg
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Количество мошеннических операций в сети интернет на территории Московской области за три месяца 2021 года выросло на 28,3%, сообщил РИА Новости руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.В пресс-службе подчеркнули, что согласно данным за первый квартал 2021 года, в Московской области также отмечается рост незаконного оборота наркотиков, который составил 5,6%."В этом году продолжается рост количества мошеннических операций в сети Интернет. Сферы и способы мошеннических действий постоянно меняются. Жителям необходимо проявить бдительность и внимательность. Доверять можно только официальным сайтам и проверенным платформам. Если возникло сомнение по той или иной услуге, которую предлагают по телефону – лучше посоветоваться с родными или друзьями", - сказал Каратаев.В ГУРБ Московской области напомнили, в случае если кому-то из граждан стал известен факт незаконного оборота наркотиков, соответствующую информацию необходимо передать на горячую линию Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области.
https://ria.ru/20210420/podmoskove-1729062871.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/97505/46/975054699_31:0:1098:800_1920x0_80_0_0_cd6439bfbb72fbea4e3f6f9bf1f5547e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье)

В Подмосковье количество мошеннических операций в интернете выросло

12:01 20.04.2021
 
© РИА Новости / Яков АндреевРабота за компьютером. Архивное фото.
Работа за компьютером. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Яков Андреев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Количество мошеннических операций в сети интернет на территории Московской области за три месяца 2021 года выросло на 28,3%, сообщил РИА Новости руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.
В пресс-службе подчеркнули, что согласно данным за первый квартал 2021 года, в Московской области также отмечается рост незаконного оборота наркотиков, который составил 5,6%.
Сотрудники полиции патрулируют улицы Москвы в период самоизоляции жителей - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
Вчера, 11:38Новости Подмосковья
Количество преступлений в Подмосковье сократилось
"В этом году продолжается рост количества мошеннических операций в сети Интернет. Сферы и способы мошеннических действий постоянно меняются. Жителям необходимо проявить бдительность и внимательность. Доверять можно только официальным сайтам и проверенным платформам. Если возникло сомнение по той или иной услуге, которую предлагают по телефону – лучше посоветоваться с родными или друзьями", - сказал Каратаев.
В ГУРБ Московской области напомнили, в случае если кому-то из граждан стал известен факт незаконного оборота наркотиков, соответствующую информацию необходимо передать на горячую линию Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10На Украине оценили последствия разрыва дипотношений с Россией
04:09Врач оценил шанс повторного заражения COVID-19 в новую волну пандемии
04:04На новой российской станции хотят сделать убежище из салфеток и полотенец
03:36Ученый: глобальное потепление "вернет" Землю на 35 миллионов лет назад
03:21В Приморье два человека погибли при пожаре в частном доме
03:20"Известия": в России предложили ввести шкалу тарифов на электроэнергию
03:19Американцев напугало сообщение Пентагона о ядерной войне
03:13Губернатор Миннесоты прокомментировал приговор по делу об убийстве Флойда
03:10Источник: Су-57 доработают для управления группой беспилотников
02:59В Приморье проверяют школу, где трое подростков избили мальчика
02:54В Ленобласти локализовали пожар в промзоне
02:36Названы шесть привычек украинцев, выдающих их за границей
02:25Байден прокомментировал вердикт экс-полицейскому, убившему Флойда
02:19Харрис призвала реформировать криминальную юстицию после вердикта Шовину
02:19Эксперт объяснил, как выйти на пенсию раньше срока
02:10Байден считает вердикт по делу об убийстве Флойда справедливым
02:09Диетолог рассказала, как правильно есть апельсины
02:06Космодром Плесецк сможет запускать аппараты на новую российскую станцию
01:55Сторонники BLM вышли на улицы в Нью-Йорке после вердикта Шовину
01:53Начались съемки фильма Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны"
Лента новостейМолния