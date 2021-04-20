https://ria.ru/20210420/internet-1729068862.html
В Подмосковье количество мошеннических операций в интернете выросло
В Подмосковье количество мошеннических операций в интернете выросло
Количество мошеннических операций в сети интернет на территории Московской области за три месяца 2021 года выросло на 28,3%, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T12:01
2021-04-20T12:01
2021-04-20T12:01
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Количество мошеннических операций в сети интернет на территории Московской области за три месяца 2021 года выросло на 28,3%, сообщил РИА Новости руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.В пресс-службе подчеркнули, что согласно данным за первый квартал 2021 года, в Московской области также отмечается рост незаконного оборота наркотиков, который составил 5,6%."В этом году продолжается рост количества мошеннических операций в сети Интернет. Сферы и способы мошеннических действий постоянно меняются. Жителям необходимо проявить бдительность и внимательность. Доверять можно только официальным сайтам и проверенным платформам. Если возникло сомнение по той или иной услуге, которую предлагают по телефону – лучше посоветоваться с родными или друзьями", - сказал Каратаев.В ГУРБ Московской области напомнили, в случае если кому-то из граждан стал известен факт незаконного оборота наркотиков, соответствующую информацию необходимо передать на горячую линию Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области.
https://ria.ru/20210420/podmoskove-1729062871.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости
. Количество мошеннических операций в сети интернет на территории Московской области
за три месяца 2021 года выросло на 28,3%, сообщил РИА Новости руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.
В пресс-службе подчеркнули, что согласно данным за первый квартал 2021 года, в Московской области также отмечается рост незаконного оборота наркотиков, который составил 5,6%.
"В этом году продолжается рост количества мошеннических операций в сети Интернет. Сферы и способы мошеннических действий постоянно меняются. Жителям необходимо проявить бдительность и внимательность. Доверять можно только официальным сайтам и проверенным платформам. Если возникло сомнение по той или иной услуге, которую предлагают по телефону – лучше посоветоваться с родными или друзьями", - сказал Каратаев.
В ГУРБ Московской области напомнили, в случае если кому-то из граждан стал известен факт незаконного оборота наркотиков, соответствующую информацию необходимо передать на горячую линию Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области.