https://ria.ru/20210420/gosduma-1729091002.html
Госдума приняла закон о правилах медосмотра перед призывом в армию
Госдума приняла закон о правилах медосмотра перед призывом в армию
Госдума на пленарном заседании приняла закон, уточняющий правила медосмотра перед призывом в армию. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T13:29
2021-04-20T13:29
2021-04-20T21:01
госдума рф
владимир шаманов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595541199_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3fdc01f19f7ec2e4ba271b64d9d89dba.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон, уточняющий правила медосмотра перед призывом в армию.Изменения вносятся в закон "Об основах охраны здоровья граждан".Согласно закону, наличие оснований для отсрочек от призыва на военную службу по состоянию здоровья и их правильность проверяет призывная комиссия региона. Если выявлены нарушения, проводится контрольный медосмотр."Граждане, заявившие о несогласии с заключением об их годности к военной службе по результатам медицинского освидетельствования, направляются на контрольное медицинское освидетельствование", - отмечается в тексте законопроекта к третьему чтению.Также новый закон уточняет обязанности призывной комиссии региона и определяет порядок направления гражданина на амбулаторное или стационарное медобследование."Этот законопроект направлен на совершенствование порядка проведения медицинских мероприятий по обеспечению исполнения гражданами воинской обязанности. Он позволит минимизировать случаи вынесения ошибочных заключений о категории годности граждан к военной службе по состоянию здоровья", - сказал РИА Новости председатель думского комитета по обороне Владимир Шаманов.
https://ria.ru/20210405/armiya-1604214424.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595541199_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_c7a639aff874a420c2306c395a173040.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, владимир шаманов, общество
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Госдума
на пленарном заседании приняла закон, уточняющий правила медосмотра перед призывом в армию.
Изменения вносятся в закон "Об основах охраны здоровья граждан".
Согласно закону, наличие оснований для отсрочек от призыва на военную службу по состоянию здоровья и их правильность проверяет призывная комиссия региона. Если выявлены нарушения, проводится контрольный медосмотр.
"Граждане, заявившие о несогласии с заключением об их годности к военной службе по результатам медицинского освидетельствования, направляются на контрольное медицинское освидетельствование", - отмечается в тексте законопроекта к третьему чтению.
Также новый закон уточняет обязанности призывной комиссии региона и определяет порядок направления гражданина на амбулаторное или стационарное медобследование.
"Этот законопроект направлен на совершенствование порядка проведения медицинских мероприятий по обеспечению исполнения гражданами воинской обязанности. Он позволит минимизировать случаи вынесения ошибочных заключений о категории годности граждан к военной службе по состоянию здоровья", - сказал РИА Новости председатель думского комитета по обороне Владимир Шаманов
.