Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210420/gosduma-1729091002.html
Госдума приняла закон о правилах медосмотра перед призывом в армию
Госдума приняла закон о правилах медосмотра перед призывом в армию
Госдума на пленарном заседании приняла закон, уточняющий правила медосмотра перед призывом в армию. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T13:29
2021-04-20T21:01
госдума рф
владимир шаманов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595541199_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3fdc01f19f7ec2e4ba271b64d9d89dba.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон, уточняющий правила медосмотра перед призывом в армию.Изменения вносятся в закон "Об основах охраны здоровья граждан".Согласно закону, наличие оснований для отсрочек от призыва на военную службу по состоянию здоровья и их правильность проверяет призывная комиссия региона. Если выявлены нарушения, проводится контрольный медосмотр."Граждане, заявившие о несогласии с заключением об их годности к военной службе по результатам медицинского освидетельствования, направляются на контрольное медицинское освидетельствование", - отмечается в тексте законопроекта к третьему чтению.Также новый закон уточняет обязанности призывной комиссии региона и определяет порядок направления гражданина на амбулаторное или стационарное медобследование."Этот законопроект направлен на совершенствование порядка проведения медицинских мероприятий по обеспечению исполнения гражданами воинской обязанности. Он позволит минимизировать случаи вынесения ошибочных заключений о категории годности граждан к военной службе по состоянию здоровья", - сказал РИА Новости председатель думского комитета по обороне Владимир Шаманов.
https://ria.ru/20210405/armiya-1604214424.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595541199_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_c7a639aff874a420c2306c395a173040.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госдума рф, владимир шаманов, общество

Госдума приняла закон о правилах медосмотра перед призывом в армию

13:29 20.04.2021 (обновлено: 21:01 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон, уточняющий правила медосмотра перед призывом в армию.
Изменения вносятся в закон "Об основах охраны здоровья граждан".
Согласно закону, наличие оснований для отсрочек от призыва на военную службу по состоянию здоровья и их правильность проверяет призывная комиссия региона. Если выявлены нарушения, проводится контрольный медосмотр.
"Граждане, заявившие о несогласии с заключением об их годности к военной службе по результатам медицинского освидетельствования, направляются на контрольное медицинское освидетельствование", - отмечается в тексте законопроекта к третьему чтению.
Призывник во время прохождения медицинской комиссии - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 00:25
В России вырос показатель годности граждан к военной службе
Также новый закон уточняет обязанности призывной комиссии региона и определяет порядок направления гражданина на амбулаторное или стационарное медобследование.
"Этот законопроект направлен на совершенствование порядка проведения медицинских мероприятий по обеспечению исполнения гражданами воинской обязанности. Он позволит минимизировать случаи вынесения ошибочных заключений о категории годности граждан к военной службе по состоянию здоровья", - сказал РИА Новости председатель думского комитета по обороне Владимир Шаманов.
 
Госдума РФВладимир ШамановОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10На Украине оценили последствия разрыва дипотношений с Россией
04:09Врач оценил шанс повторного заражения COVID-19 в новую волну пандемии
04:04На новой российской станции хотят сделать убежище из салфеток и полотенец
03:36Ученый: глобальное потепление "вернет" Землю на 35 миллионов лет назад
03:21В Приморье два человека погибли при пожаре в частном доме
03:20"Известия": в России предложили ввести шкалу тарифов на электроэнергию
03:19Американцев напугало сообщение Пентагона о ядерной войне
03:13Губернатор Миннесоты прокомментировал приговор по делу об убийстве Флойда
03:10Источник: Су-57 доработают для управления группой беспилотников
02:59В Приморье проверяют школу, где трое подростков избили мальчика
02:54В Ленобласти локализовали пожар в промзоне
02:36Названы шесть привычек украинцев, выдающих их за границей
02:25Байден прокомментировал вердикт экс-полицейскому, убившему Флойда
02:19Харрис призвала реформировать криминальную юстицию после вердикта Шовину
02:19Эксперт объяснил, как выйти на пенсию раньше срока
02:10Байден считает вердикт по делу об убийстве Флойда справедливым
02:09Диетолог рассказала, как правильно есть апельсины
02:06Космодром Плесецк сможет запускать аппараты на новую российскую станцию
01:55Сторонники BLM вышли на улицы в Нью-Йорке после вердикта Шовину
01:53Начались съемки фильма Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны"
Лента новостейМолния