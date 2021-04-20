https://ria.ru/20210420/gosduma-1729091002.html

Госдума приняла закон о правилах медосмотра перед призывом в армию

Госдума приняла закон о правилах медосмотра перед призывом в армию

Госдума на пленарном заседании приняла закон, уточняющий правила медосмотра перед призывом в армию. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T13:29

2021-04-20T13:29

2021-04-20T21:01

госдума рф

владимир шаманов

общество

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон, уточняющий правила медосмотра перед призывом в армию.Изменения вносятся в закон "Об основах охраны здоровья граждан".Согласно закону, наличие оснований для отсрочек от призыва на военную службу по состоянию здоровья и их правильность проверяет призывная комиссия региона. Если выявлены нарушения, проводится контрольный медосмотр."Граждане, заявившие о несогласии с заключением об их годности к военной службе по результатам медицинского освидетельствования, направляются на контрольное медицинское освидетельствование", - отмечается в тексте законопроекта к третьему чтению.Также новый закон уточняет обязанности призывной комиссии региона и определяет порядок направления гражданина на амбулаторное или стационарное медобследование."Этот законопроект направлен на совершенствование порядка проведения медицинских мероприятий по обеспечению исполнения гражданами воинской обязанности. Он позволит минимизировать случаи вынесения ошибочных заключений о категории годности граждан к военной службе по состоянию здоровья", - сказал РИА Новости председатель думского комитета по обороне Владимир Шаманов.

https://ria.ru/20210405/armiya-1604214424.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, владимир шаманов, общество