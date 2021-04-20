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Прокуратура заявила о доказательствах подготовки ФБК* цветной революции
Прокуратура заявила о доказательствах подготовки ФБК* цветной революции
Структуры Алексея Навального готовят цветную революцию по заказу зарубежных центров, занятых деструктивными действиями против России, заявляет во вторник... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T14:59
2021-04-20T15:12
алексей навальный
фонд борьбы с коррупцией
прокуратура г. москвы
москва
происшествия
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Структуры Алексея Навального готовят цветную революцию по заказу зарубежных центров, занятых деструктивными действиями против России, заявляет во вторник прокуратура Москвы.Эти и другие аргументы содержатся в иске о признании "Фонда борьбы с коррупцией"*, петербургского "Фонда защиты прав граждан"* и "Штабов Навального" экстремистскими организациями и запрете их работы в России. Иск поступил в Мосгорсуд."В представленных суду материалах содержатся исчерпывающие доказательства того, что названные структуры ведут экстремистскую деятельность, дестабилизируют общественно-политическую обстановку в стране, в том числе путем призывов к насильственным действиям, экстремистской деятельности, массовым беспорядкам, путем попыток вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность", - говорится в релизе.Эти организации, по оценке прокуратуры, "действуют в активной координации и по заказу различных зарубежных центров, ведущих деструктивные действия в отношении России".Фактическими целями этих организаций в прокуратуре считают "создание условий для изменения основ конституционного строя, смены власти и реализации сценария цветной революции".* Организации, выполняющие функции иноагента в России
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алексей навальный, фонд борьбы с коррупцией, прокуратура г. москвы, москва, происшествия

Прокуратура заявила о доказательствах подготовки ФБК* цветной революции

14:59 20.04.2021 (обновлено: 15:12 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Структуры Алексея Навального готовят цветную революцию по заказу зарубежных центров, занятых деструктивными действиями против России, заявляет во вторник прокуратура Москвы.
Эти и другие аргументы содержатся в иске о признании "Фонда борьбы с коррупцией"*, петербургского "Фонда защиты прав граждан"* и "Штабов Навального" экстремистскими организациями и запрете их работы в России. Иск поступил в Мосгорсуд.
"В представленных суду материалах содержатся исчерпывающие доказательства того, что названные структуры ведут экстремистскую деятельность, дестабилизируют общественно-политическую обстановку в стране, в том числе путем призывов к насильственным действиям, экстремистской деятельности, массовым беспорядкам, путем попыток вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность", - говорится в релизе.
Эти организации, по оценке прокуратуры, "действуют в активной координации и по заказу различных зарубежных центров, ведущих деструктивные действия в отношении России".
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Фактическими целями этих организаций в прокуратуре считают "создание условий для изменения основ конституционного строя, смены власти и реализации сценария цветной революции".
* Организации, выполняющие функции иноагента в России
 
Алексей НавальныйФонд борьбы с коррупциейПрокуратура г. МосквыМоскваПроисшествия
 
 
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