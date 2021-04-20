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Жириновский предложил не открывать Египет для туристов
Жириновский предложил не открывать Египет для туристов
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил не открывать Египет для туристов из-за ситуации с COVID-19. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T13:17
2021-04-20T13:17
2021-04-20T13:17
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил не открывать Египет для туристов из-за ситуации с COVID-19."Турцию мы закрыли из-за эпидемии. Но сперва ж поехали туда тысяч 20-30 и заразу снова привезли в Москву и другие города. …Мы отпускаем, они заражаются и начинаем снова лечить. Надо навсегда закрыть все южные курорты …и Египет не открывать. Туда будут слетаться со всей планеты люди, и зараза всегда там будет находиться", - заявил глава ЛДПР во время пресс-подхода представителей фракций политических партий в Госдуме во вторник.Во вторник замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил, что Москва рассчитывает, что чартеры на египетские курорты - в Хургаду и Шарм-эш-Шейх - будут открыты в ближайшее время.
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