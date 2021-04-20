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Шойгу заявил о провокациях США и НАТО в Черном море
Шойгу заявил о провокациях США и НАТО в Черном море
Страны НАТО пытаются нарастить военное присутствие у южных и западных границ России, заявил министр обороны Сергей Шойгу. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T16:13
2021-04-20T22:55
россия
ситуация в днр и лнр
черное море
донбасс
министерство обороны рф (минобороны рф)
нато
сергей шойгу
сша
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Страны НАТО пытаются нарастить военное присутствие у южных и западных границ России, заявил министр обороны Сергей Шойгу.По его словам, нестабильно также в Закавказье и странах Ближневосточного региона: из-за действий альянса российская армия вынуждена наращивать боевые возможности войск Южного военного округа."Одновременно с этим ведется непрерывное переоснащение округа. В 2020 году войска получили более трех тысяч двухсот единиц современного вооружения и военной техники, а их доля в воинских частях и соединениях составила 70 процентов", — добавил Шойгу.В то же время западные политики расценивают активность России как "агрессивные действия". Так, верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил о "самом массивном развертывании" сил — военнослужащих, техники — у границы с Украиной. По его оценке, там находятся около 150 тысяч человек. Откуда эти данные, дипломат не уточнил.В МИД России назвали разговоры о потенциальном конфликте с Украиной очередным вымыслом Киева. Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры безопасности. Кроме того, указал Песков, Россия может как угодно перемещать войска в пределах своей территории.Владимир Путин ранее заявлял, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
https://ria.ru/20210419/vtorzhenie-1728963815.html
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россия, ситуация в днр и лнр, черное море, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф), нато, сергей шойгу, сша, украина, в мире

Шойгу заявил о провокациях США и НАТО в Черном море

16:13 20.04.2021 (обновлено: 22:55 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФрагменты строения, разрушенного в результате обстрела Горловки
Фрагменты строения, разрушенного в результате обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Страны НАТО пытаются нарастить военное присутствие у южных и западных границ России, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

"Сохраняется деструктивный курс военно-политического руководства Украины, которое стремится дестабилизировать ситуацию на Донбассе. США и НАТО продолжают вести провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Черного моря", — сказал глава ведомства на заседании его коллегии.

По его словам, нестабильно также в Закавказье и странах Ближневосточного региона: из-за действий альянса российская армия вынуждена наращивать боевые возможности войск Южного военного округа.
"Одновременно с этим ведется непрерывное переоснащение округа. В 2020 году войска получили более трех тысяч двухсот единиц современного вооружения и военной техники, а их доля в воинских частях и соединениях составила 70 процентов", — добавил Шойгу.
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В то же время западные политики расценивают активность России как "агрессивные действия". Так, верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил о "самом массивном развертывании" сил — военнослужащих, техники — у границы с Украиной. По его оценке, там находятся около 150 тысяч человек. Откуда эти данные, дипломат не уточнил.
В МИД России назвали разговоры о потенциальном конфликте с Украиной очередным вымыслом Киева. Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры безопасности. Кроме того, указал Песков, Россия может как угодно перемещать войска в пределах своей территории.
Владимир Путин ранее заявлял, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
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