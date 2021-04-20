Эксперты обследуют пострадавший при взрыве газа дом под Нижним Новгородом
ЧП произошло в кирпичном доме 2015 года постройки вечером в понедельник.
ЧП произошло в кирпичном доме 2015 года постройки вечером в понедельник.
После взрыва газа вспыхнул пожар, обрушились четыре квартиры на втором и третьем этажах.
После взрыва газа вспыхнул пожар, обрушились четыре квартиры на втором и третьем этажах.
"В этом доме окна повышибало. Я подошла к окну, а там... Мамочка, кошмар!" — рассказала очевидица взрыва, живущая по соседству.
"В этом доме окна повышибало. Я подошла к окну, а там... Мамочка, кошмар!" — рассказала очевидица взрыва, живущая по соседству.
Погиб трехмесячный мальчик. Еще пять человек, в том числе двое детей, пострадали и остаются в больницах.
Погиб трехмесячный мальчик. Еще пять человек, в том числе двое детей, пострадали и остаются в больницах.
Губернатор Нижегородской области принес соболезнования родным погибшего ребенка, а пострадавшим пожелал выздоровления.
Губернатор Нижегородской области принес соболезнования родным погибшего ребенка, а пострадавшим пожелал выздоровления.
Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Задержаны два сотрудника газовой службы, работавшие в доме в день взрыва.
Задержаны два сотрудника газовой службы, работавшие в доме в день взрыва.
ЧП произошло в кирпичном доме 2015 года постройки вечером в понедельник.
После взрыва газа вспыхнул пожар, обрушились четыре квартиры на втором и третьем этажах.
"В этом доме окна повышибало. Я подошла к окну, а там... Мамочка, кошмар!" — рассказала очевидица взрыва, живущая по соседству.
Погиб трехмесячный мальчик. Еще пять человек, в том числе двое детей, пострадали и остаются в больницах.
Губернатор Нижегородской области принес соболезнования родным погибшего ребенка, а пострадавшим пожелал выздоровления.
Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Задержаны два сотрудника газовой службы, работавшие в доме в день взрыва.