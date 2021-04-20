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Эксперты обследуют пострадавший при взрыве газа дом под Нижним Новгородом

Эксперты обследуют пострадавший при взрыве газа дом под Нижним Новгородом

Эксперты обследуют пострадавший при взрыве газа дом в нижегородском селе Маргуша на предмет возможности его дальнейшей эксплуатации, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T09:10

2021-04-20T09:10

2021-04-20T12:11

взрыв в жилом доме в нижегородской области

нижегородская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Эксперты обследуют пострадавший при взрыве газа дом в нижегородском селе Маргуша на предмет возможности его дальнейшей эксплуатации, сообщает пресс-служба правительства области."На месте ЧП в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района, где вечером 19 апреля произошло возгорание и обрушение конструкций трехэтажного жилого дома, продолжаются аварийно-спасательные работы силами служб экстренного реагирования. Сегодня экспертная организация проведет обследование конструкций дома, чтобы дать заключение относительно возможности его дальнейшей эксплуатации", - говорится в сообщении.Ранее в МЧС региона сообщили, что для жителей первого подъезда дома в сопровождении спасателей и сотрудников полиции будет организован доступ в уцелевшие квартиры. Жильцы смогут забрать документы, деньги, а также вещи первой необходимости. В разрушенный второй подъезд пустят только после того, как будет снята угроза обрушения конструкций.Взрыв газа произошел в трехэтажном жилом доме на улице Новоселова в селе Маргуша вечером в понедельник. Произошло частичное обрушение четырех квартир на втором и третьем этажах, вспыхнул пожар, который ликвидировали в 1.05 вторника. Погиб ребенок, пострадали, по данным СК, пять человек, в том числе двое детей. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ). Задержаны два сотрудника эксплуатационной газовой службы, выполнявшие работы в доме в день взрыва.

нижегородская область

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Кадры тушения пожара после взрыва газа в Нижегородской области Вечером 19 апреля 2021 года в жилом 3-этажном доме, расположенном в селе Маргуша Нижегородской области, произошло разрушение конструкций, в результате чего частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей. По предварительным данным, есть пострадавшие. 2021-04-20T09:10 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв в жилом доме в нижегородской области, нижегородская область, происшествия