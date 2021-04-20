Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210420/diplomatiya-1728983469.html
Зачем Байдену нужна высылка русских из Чехии?
Зачем Байдену нужна высылка русских из Чехии?
Что такое "атлантическая солидарность" в действии? Нет, это не пятая статья договора об образовании НАТО — та, что о коллективной обороне в случае нападения на... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T08:00
2021-04-20T08:04
россия
александр петров (фигурант расследования в солсбери)
руслан боширов
дело об отравлении скрипалей
вашингтон
главное разведывательное управление рф
джо байден
чехия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728981980_0:81:2773:1641_1920x0_80_0_0_a1be2bb8505ebc334f61a6c12d884427.jpg
Что такое "атлантическая солидарность" в действии? Нет, это не пятая статья договора об образовании НАТО — та, что о коллективной обороне в случае нападения на одного из союзников. Сейчас солидарность проявляется в том, что обе стороны Атлантики должны иметь одинаково плохие отношения с Россией — и если американо-российские отношения становятся еще хуже, то Европа не имеет права отставать. И не важно, что там думают в Берлине или Париже, — нужно создать атмосферу повышенной тревожности, в которой европейцы даже не успеют отрефлексировать происходящее.Стоило Штатам ввести новые санкции против России, включавшие высылку наших дипломатов, как Польша поспешила объявить персонами нон грата трех сотрудников российского посольства. Но это была просто разминка перед основным залпом — решением Чехии выслать 18 наших дипломатов и обвинить известных по делу Скрипалей Боширова и Петрова во взрыве на военных складах в 2014 году. "Это было самое крупное нападение на нашу территорию с 1968 года", — заявляют в чешском парламенте, а в правительстве требуют от остальных стран ЕС осудить "русские диверсии", а то и принять еще какие-нибудь новые санкции.И все это на фоне продолжающегося уже несколько недель раскручивания и нагнетания двух главных для Запада тем на русском направлении: страха перед "ожидаемым вторжением России на Украину" и "медленным убийством в тюрьме Алексея Навального". Джоан Роулинг и Бенедикт Камбербэтч просят Путина оказать Навальному медицинскую помощь (как будто кто-то ему в ней отказывает), а Эммануэль Макрон предлагает обозначить для России некие "красные линии", через которые ей не следует переступать (подразумевается в первую очередь, естественно, Украина), настаивая, впрочем, на необходимости честного диалога. Подобное нагнетание не всякий выдержит — поэтому неудивительно, что бывший президент Эстонии Ильвес не на шутку испугался и предложил ввести запрет на любые поездки из России в Европу — то есть заморозить все визы, чтобы оградить европейцев от агрессии "государства-изгоя", как выражается Ильвес. Ну а как иначе? Ведь "на кону стоит безопасность Европы. Хватит".Действительно, хватит уже валять дурака, все ведь так просто — нужно опустить "железный занавес", закрыться от России, а заодно и Украину принять в НАТО. Ведь украинский посол в Германии на днях потребовал от немцев обеспечить ("как можно скорее и без всяких оговорок") вступление Незалежной в военный альянс, потому что "именно ФРГ несет историческую ответственность за преступления фашистов против украинского народа". Ну да — тогда вы нас убивали, а сейчас обязаны защищать. От кого? Да от тех же русских, с которыми вы тогда воевали. Что тут непонятного? Берите русские земли, пока дают.Весь этот сумасшедший дом, конечно, не на пользу Европе — у нее и так действительно сложные времена (а пандемия лишь усугубляет запущенные проблемы), а ей навязывают обострение с Россией. Понятно, что нужно атлантистам — чтобы в предстоящей торговле Байдена с Путиным (как это видят в Вашингтоне) американский президент мог бы занять максимально сильную позицию, выступать как безусловный лидер западного мира. А то нехорошо получится, если за спиной у Байдена в Европе будет твориться черт знает что, Путин ведь и так мастер играть на раскол единого Запада (как успели всех убедить сами атлантисты), так что не стоит давать ему повод публично усомниться в том, что Байден — настоящий вождь всего атлантического блока.Реальность, правда, не благоволит подобным планам — нет никакого единства ни между ЕС и Штатами, да и в самой Европе с консенсусом все непросто. Да что там в Европе — в ключевых странах ЕС растут внутриэлитные противоречия. В правящей в ФРГ партии никак не могут определиться с тем, кто же станет преемником Меркель на посту канцлера, во Франции внутри истеблишмента усиливается нервозность в связи с уже вовсе не иллюзорными шансами на то, что через год президентом станет несистемная Марин Ле Пен. Какая Украина, какой Навальный, какие "красные линии"? Дело даже не в нежелании большинства европейских элит (не говоря уже о населении) и дальше идти по пути деградации отношений с Россией — речь о проблемах в собственных странах, о проблемах в ЕС, которыми нужно заниматься здесь и сейчас, не отвлекаясь на искусственно обостряемые конфликты. А не отвлекаться невозможно — тем более что в ротации сразу несколько тем: Украина, Навальный, "русские убийцы из ГРУ в Европе" (сначала недоубили Скрипалей, теперь вот по ошибке, то есть раньше времени, взорвали чешский склад) — все это должно быть очень страшно для европейского обывателя и вызывать естественную (санкционную) реакцию у политиков.Но что-то подсказывает, что все нынешние усилия ни к чему не приведут — и "взрыв на складе в Врбетице" не удастся раскрутить до уровня "отравления в Солсбери". Ни по пропагандистскому эффекту, ни по последствиям для европейско-русских отношений — тогда Европа была все-таки посильнее привязана к англосаксам (привет, Brexit), да и страх перед Трампом (а вдруг он и в самом деле сговорится с Путиным против ЕС?) играл свою роль. Сейчас Европе уже практически невозможно играть на обострение в отношениях с Россией — да и давление проатлантических и русофобских сил в европейской элите встречается с сопротивлением не русофильской, а европоцентричной части элиты, которой очень не хочется потерять реальный контроль над ситуацией в собственных странах, погнавшись за призрачным контролем над Украиной. "Красные линии" сейчас проходят не на востоке Европе, тем более ее русской части (да и установить их там атлантистам все равно не удастся), — а внутри ядра Европы Западной. И переступать их — в отношениях как с собственными народами, так и с национальным суверенитетом — опасно для самих европейских элит.
https://ria.ru/20210419/diplomaty-1728923991.html
https://ria.ru/20210419/estoniya-1728979866.html
https://ria.ru/20210419/chekhiya-1728935338.html
https://ria.ru/20210419/chekhiya-1728949932.html
россия
вашингтон
чехия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
Петр Акопов
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
Петр Акопов
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728981980_119:0:2584:1849_1920x0_80_0_0_b9eb46bf247c2ca7982175e4f38ae852.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр петров (фигурант расследования в солсбери), руслан боширов, дело об отравлении скрипалей, вашингтон, главное разведывательное управление рф, джо байден, чехия, сша, авторы, мнение - авторы

Зачем Байдену нужна высылка русских из Чехии?

08:00 20.04.2021 (обновлено: 08:04 20.04.2021)
 
© REUTERS / Bundas Engler Российские дипломаты заходят в самолет авиакомпании "Россия" в аэропорту Праги
Российские дипломаты заходят в самолет авиакомпании Россия в аэропорту Праги - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© REUTERS / Bundas Engler
Читать ria.ru в
Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
Что такое "атлантическая солидарность" в действии? Нет, это не пятая статья договора об образовании НАТО — та, что о коллективной обороне в случае нападения на одного из союзников. Сейчас солидарность проявляется в том, что обе стороны Атлантики должны иметь одинаково плохие отношения с Россией — и если американо-российские отношения становятся еще хуже, то Европа не имеет права отставать. И не важно, что там думают в Берлине или Париже, — нужно создать атмосферу повышенной тревожности, в которой европейцы даже не успеют отрефлексировать происходящее.
Стоило Штатам ввести новые санкции против России, включавшие высылку наших дипломатов, как Польша поспешила объявить персонами нон грата трех сотрудников российского посольства. Но это была просто разминка перед основным залпом — решением Чехии выслать 18 наших дипломатов и обвинить известных по делу Скрипалей Боширова и Петрова во взрыве на военных складах в 2014 году. "Это было самое крупное нападение на нашу территорию с 1968 года", — заявляют в чешском парламенте, а в правительстве требуют от остальных стран ЕС осудить "русские диверсии", а то и принять еще какие-нибудь новые санкции.
Посольство России в Чехии - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 13:59
Чехию покинут 18 российских дипломатов
И все это на фоне продолжающегося уже несколько недель раскручивания и нагнетания двух главных для Запада тем на русском направлении: страха перед "ожидаемым вторжением России на Украину" и "медленным убийством в тюрьме Алексея Навального". Джоан Роулинг и Бенедикт Камбербэтч просят Путина оказать Навальному медицинскую помощь (как будто кто-то ему в ней отказывает), а Эммануэль Макрон предлагает обозначить для России некие "красные линии", через которые ей не следует переступать (подразумевается в первую очередь, естественно, Украина), настаивая, впрочем, на необходимости честного диалога.
Подобное нагнетание не всякий выдержит — поэтому неудивительно, что бывший президент Эстонии Ильвес не на шутку испугался и предложил ввести запрет на любые поездки из России в Европу — то есть заморозить все визы, чтобы оградить европейцев от агрессии "государства-изгоя", как выражается Ильвес. Ну а как иначе? Ведь "на кону стоит безопасность Европы. Хватит".
Таллин. Эстония - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 17:50
Глава МИД Эстонии оценила идею запретить россиянам въезд в ЕС
Действительно, хватит уже валять дурака, все ведь так просто — нужно опустить "железный занавес", закрыться от России, а заодно и Украину принять в НАТО. Ведь украинский посол в Германии на днях потребовал от немцев обеспечить ("как можно скорее и без всяких оговорок") вступление Незалежной в военный альянс, потому что "именно ФРГ несет историческую ответственность за преступления фашистов против украинского народа". Ну да — тогда вы нас убивали, а сейчас обязаны защищать. От кого? Да от тех же русских, с которыми вы тогда воевали. Что тут непонятного? Берите русские земли, пока дают.
Весь этот сумасшедший дом, конечно, не на пользу Европе — у нее и так действительно сложные времена (а пандемия лишь усугубляет запущенные проблемы), а ей навязывают обострение с Россией. Понятно, что нужно атлантистам — чтобы в предстоящей торговле Байдена с Путиным (как это видят в Вашингтоне) американский президент мог бы занять максимально сильную позицию, выступать как безусловный лидер западного мира. А то нехорошо получится, если за спиной у Байдена в Европе будет твориться черт знает что, Путин ведь и так мастер играть на раскол единого Запада (как успели всех убедить сами атлантисты), так что не стоит давать ему повод публично усомниться в том, что Байден — настоящий вождь всего атлантического блока.
Реальность, правда, не благоволит подобным планам — нет никакого единства ни между ЕС и Штатами, да и в самой Европе с консенсусом все непросто. Да что там в Европе — в ключевых странах ЕС растут внутриэлитные противоречия. В правящей в ФРГ партии никак не могут определиться с тем, кто же станет преемником Меркель на посту канцлера, во Франции внутри истеблишмента усиливается нервозность в связи с уже вовсе не иллюзорными шансами на то, что через год президентом станет несистемная Марин Ле Пен. Какая Украина, какой Навальный, какие "красные линии"?
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 14:10
В МИД прокомментировали отказ Праги давать детали о взрывах
Дело даже не в нежелании большинства европейских элит (не говоря уже о населении) и дальше идти по пути деградации отношений с Россией — речь о проблемах в собственных странах, о проблемах в ЕС, которыми нужно заниматься здесь и сейчас, не отвлекаясь на искусственно обостряемые конфликты. А не отвлекаться невозможно — тем более что в ротации сразу несколько тем: Украина, Навальный, "русские убийцы из ГРУ в Европе" (сначала недоубили Скрипалей, теперь вот по ошибке, то есть раньше времени, взорвали чешский склад) — все это должно быть очень страшно для европейского обывателя и вызывать естественную (санкционную) реакцию у политиков.
Но что-то подсказывает, что все нынешние усилия ни к чему не приведут — и "взрыв на складе в Врбетице" не удастся раскрутить до уровня "отравления в Солсбери". Ни по пропагандистскому эффекту, ни по последствиям для европейско-русских отношений — тогда Европа была все-таки посильнее привязана к англосаксам (привет, Brexit), да и страх перед Трампом (а вдруг он и в самом деле сговорится с Путиным против ЕС?) играл свою роль.
Сейчас Европе уже практически невозможно играть на обострение в отношениях с Россией — да и давление проатлантических и русофобских сил в европейской элите встречается с сопротивлением не русофильской, а европоцентричной части элиты, которой очень не хочется потерять реальный контроль над ситуацией в собственных странах, погнавшись за призрачным контролем над Украиной.
Прага - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 15:22
Глава МИД Чехии не исключил дальнейших шагов в отношении России
"Красные линии" сейчас проходят не на востоке Европе, тем более ее русской части (да и установить их там атлантистам все равно не удастся), — а внутри ядра Европы Западной.
И переступать их — в отношениях как с собственными народами, так и с национальным суверенитетом — опасно для самих европейских элит.
 
РоссияАлександр Петров (фигурант расследования в Солсбери)Руслан БошировДело об отравлении СкрипалейВашингтонГлавное разведывательное управление РФДжо БайденЧехияСШААвторыМнение - Авторы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10На Украине оценили последствия разрыва дипотношений с Россией
04:09Врач оценил шанс повторного заражения COVID-19 в новую волну пандемии
04:04На новой российской станции хотят сделать убежище из салфеток и полотенец
03:36Ученый: глобальное потепление "вернет" Землю на 35 миллионов лет назад
03:21В Приморье два человека погибли при пожаре в частном доме
03:20"Известия": в России предложили ввести шкалу тарифов на электроэнергию
03:19Американцев напугало сообщение Пентагона о ядерной войне
03:13Губернатор Миннесоты прокомментировал приговор по делу об убийстве Флойда
03:10Источник: Су-57 доработают для управления группой беспилотников
02:59В Приморье проверяют школу, где трое подростков избили мальчика
02:54В Ленобласти локализовали пожар в промзоне
02:36Названы шесть привычек украинцев, выдающих их за границей
02:25Байден прокомментировал вердикт экс-полицейскому, убившему Флойда
02:19Харрис призвала реформировать криминальную юстицию после вердикта Шовину
02:19Эксперт объяснил, как выйти на пенсию раньше срока
02:10Байден считает вердикт по делу об убийстве Флойда справедливым
02:09Диетолог рассказала, как правильно есть апельсины
02:06Космодром Плесецк сможет запускать аппараты на новую российскую станцию
01:55Сторонники BLM вышли на улицы в Нью-Йорке после вердикта Шовину
01:53Начались съемки фильма Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны"
Лента новостейМолния