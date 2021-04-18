https://ria.ru/20210418/evropa-1728815458.html

Экс-президент Эстонии потребовал запретить россиянам въезд в Европу

Экс-президент Эстонии потребовал запретить россиянам въезд в Европу

Евросоюзу следует прекратить выдачу виз россиянам, считает экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес. РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T14:47

2021-04-18T14:47

2021-04-18T16:23

россия

тоомас ильвес

евросоюз

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в мире

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В Эстонии предложили закрыть Европу для россиян

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Евросоюзу следует прекратить выдачу виз россиянам, считает экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес. "Вероятно, необходим временный запрет на все визиты из России, я говорю о любых визитах", — написал политик в твиттере. Он напомнил, что до воссоединения с Крымом обсуждался вопрос упрощения въезда в ЕС для россиян. "Эти люди высокомерно требовали безвизового режима с Евросоюзом", — написал Ильвес. Экс-президент призвал заморозить все визы, кроме экстренных случаев в семье, объяснив это необходимостью обеспечить безопасность Европы. При этом Ильвес признал, что такой шаг негативно повлияет на обычных людей. Эстонские политики регулярно выступают с антироссийскими заявлениями. Так, в феврале министр обороны Калле Лаанет назвал Москву наибольшей угрозой для безопасности республики. В 2019 году тогдашний глава МВД Эстонии Март Хельме заявил, что у Таллина есть неурегулированные территориальные претензии к Москве. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин назвал это высказывание проявлением глупости эстонских политиков. В том же году занимавший пост министра внутренних дел Урмас Рейнсалу обвинил Россию в нарушении Тартуского договора и потребовал возместить причиненный ущерб в размере более 90 миллиардов рублей (1,2 миллиарда евро по тогдашнему курсу). Сенатор Олег Морозов в ответ обвинил Эстонию в информационной войне и назвал требования Рейнсалу бессмыслицей.

https://ria.ru/20210307/voyna-1600254198.html

https://ria.ru/20210223/estoniya-1598363182.html

https://ria.ru/20201113/estoniya-1584347800.html

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россия, тоомас ильвес, евросоюз, эстония, в мире