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Экс-президент Эстонии потребовал запретить россиянам въезд в Европу
Экс-президент Эстонии потребовал запретить россиянам въезд в Европу
Евросоюзу следует прекратить выдачу виз россиянам, считает экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес. РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T14:47
2021-04-18T16:23
россия
тоомас ильвес
евросоюз
эстония
в мире
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Евросоюзу следует прекратить выдачу виз россиянам, считает экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес. "Вероятно, необходим временный запрет на все визиты из России, я говорю о любых визитах", — написал политик в твиттере. Он напомнил, что до воссоединения с Крымом обсуждался вопрос упрощения въезда в ЕС для россиян. "Эти люди высокомерно требовали безвизового режима с Евросоюзом", — написал Ильвес. Экс-президент призвал заморозить все визы, кроме экстренных случаев в семье, объяснив это необходимостью обеспечить безопасность Европы. При этом Ильвес признал, что такой шаг негативно повлияет на обычных людей. Эстонские политики регулярно выступают с антироссийскими заявлениями. Так, в феврале министр обороны Калле Лаанет назвал Москву наибольшей угрозой для безопасности республики. В 2019 году тогдашний глава МВД Эстонии Март Хельме заявил, что у Таллина есть неурегулированные территориальные претензии к Москве. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин назвал это высказывание проявлением глупости эстонских политиков. В том же году занимавший пост министра внутренних дел Урмас Рейнсалу обвинил Россию в нарушении Тартуского договора и потребовал возместить причиненный ущерб в размере более 90 миллиардов рублей (1,2 миллиарда евро по тогдашнему курсу). Сенатор Олег Морозов в ответ обвинил Эстонию в информационной войне и назвал требования Рейнсалу бессмыслицей.
https://ria.ru/20210307/voyna-1600254198.html
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россия, тоомас ильвес, евросоюз, эстония, в мире

Экс-президент Эстонии потребовал запретить россиянам въезд в Европу

14:47 18.04.2021 (обновлено: 16:23 18.04.2021)
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Евросоюзу следует прекратить выдачу виз россиянам, считает экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес.
"Вероятно, необходим временный запрет на все визиты из России, я говорю о любых визитах", — написал политик в твиттере.
Он напомнил, что до воссоединения с Крымом обсуждался вопрос упрощения въезда в ЕС для россиян.
"Эти люди высокомерно требовали безвизового режима с Евросоюзом", — написал Ильвес.
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Экс-президент призвал заморозить все визы, кроме экстренных случаев в семье, объяснив это необходимостью обеспечить безопасность Европы. При этом Ильвес признал, что такой шаг негативно повлияет на обычных людей.
Эстонские политики регулярно выступают с антироссийскими заявлениями. Так, в феврале министр обороны Калле Лаанет назвал Москву наибольшей угрозой для безопасности республики.
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В том же году занимавший пост министра внутренних дел Урмас Рейнсалу обвинил Россию в нарушении Тартуского договора и потребовал возместить причиненный ущерб в размере более 90 миллиардов рублей (1,2 миллиарда евро по тогдашнему курсу). Сенатор Олег Морозов в ответ обвинил Эстонию в информационной войне и назвал требования Рейнсалу бессмыслицей.
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