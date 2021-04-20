https://ria.ru/20210420/dengi-1729021725.html

Юрист предупредил о неожиданных рисках потери ваших денег

Юрист предупредил о неожиданных рисках потери ваших денег

Бывает, что, казалось бы, самые простые действия приводят к потере денежных средств. Как это происходит, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T01:19

2021-04-20T01:19

2021-04-20T01:19

urvista

алексей петропольский

россия

кредит

общество

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Бывает, что, казалось бы, самые простые действия приводят к потере денежных средств. Как это происходит, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.Лишить вас денег могут, к примеру, телефонные мошенники, которые звонят от имени банка и под различными предлогами пытаются узнать ваши личные данные. Следует всегда перезванивать в банк и уточнять, кто с вами разговаривал и разговаривали ли вообще.Еще один способ быстро потерять деньги, которые вы еще не заработали – всевозможные "быстрокредиты". Бывает, что люди по СМС берут такие займы на несколько тысяч, а потом остаются должны сотни тысяч рублей. Тут важно всегда читать договор перед тем как оформить кредит. "Помните, что брать деньги в кредит или заем можно, только ознакомившись с условием договора, причем договора целиком. В нем не должно быть никаких отсылок на то, что полные условия кредитования расположены на каком-то сайте, портале – вы их никогда не найдете. Внимательно читайте: если вам кто-то дает деньги, вы должны до последней буквы понимать, на каких условиях это будет, как вы должны их возвращать, в каком размере, с какими процентами", - предупреждает Петропольский. Можно остаться без средств, вложив деньги в добрачное имущество супруга или в имущество, принадлежащее сожителю. "Подводные камни" есть даже у ипотеки, которую вы гасите за счет материнского капитала – продать такую квартиру без большого дисконта впоследствии крайне сложно, заключил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20210419/moshenniki-1728995325.html

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urvista, алексей петропольский, россия, кредит, общество