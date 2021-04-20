https://ria.ru/20210420/dengi-1729021725.html
Юрист предупредил о неожиданных рисках потери ваших денег
Юрист предупредил о неожиданных рисках потери ваших денег
Бывает, что, казалось бы, самые простые действия приводят к потере денежных средств. Как это происходит, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T01:19
2021-04-20T01:19
2021-04-20T01:19
urvista
алексей петропольский
россия
кредит
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727611896_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_4b8be4c516ae20671b865e0ba215ecd8.jpg
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Бывает, что, казалось бы, самые простые действия приводят к потере денежных средств. Как это происходит, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.Лишить вас денег могут, к примеру, телефонные мошенники, которые звонят от имени банка и под различными предлогами пытаются узнать ваши личные данные. Следует всегда перезванивать в банк и уточнять, кто с вами разговаривал и разговаривали ли вообще.Еще один способ быстро потерять деньги, которые вы еще не заработали – всевозможные "быстрокредиты". Бывает, что люди по СМС берут такие займы на несколько тысяч, а потом остаются должны сотни тысяч рублей. Тут важно всегда читать договор перед тем как оформить кредит. "Помните, что брать деньги в кредит или заем можно, только ознакомившись с условием договора, причем договора целиком. В нем не должно быть никаких отсылок на то, что полные условия кредитования расположены на каком-то сайте, портале – вы их никогда не найдете. Внимательно читайте: если вам кто-то дает деньги, вы должны до последней буквы понимать, на каких условиях это будет, как вы должны их возвращать, в каком размере, с какими процентами", - предупреждает Петропольский. Можно остаться без средств, вложив деньги в добрачное имущество супруга или в имущество, принадлежащее сожителю. "Подводные камни" есть даже у ипотеки, которую вы гасите за счет материнского капитала – продать такую квартиру без большого дисконта впоследствии крайне сложно, заключил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20210419/moshenniki-1728995325.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727611896_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_66fd087e8472d47a274de4cbcef98441.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
urvista, алексей петропольский, россия, кредит, общество
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости.
Бывает, что, казалось бы, самые простые действия приводят к потере денежных средств. Как это происходит, рассказал агентству "Прайм"
генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский
.
Лишить вас денег могут, к примеру, телефонные мошенники, которые звонят от имени банка и под различными предлогами пытаются узнать ваши личные данные. Следует всегда перезванивать в банк и уточнять, кто с вами разговаривал и разговаривали ли вообще.
Еще один способ быстро потерять деньги, которые вы еще не заработали – всевозможные "быстрокредиты". Бывает, что люди по СМС берут такие займы на несколько тысяч, а потом остаются должны сотни тысяч рублей.
Тут важно всегда читать договор перед тем как оформить кредит. "Помните, что брать деньги в кредит или заем можно, только ознакомившись с условием договора, причем договора целиком. В нем не должно быть никаких отсылок на то, что полные условия кредитования расположены на каком-то сайте, портале – вы их никогда не найдете. Внимательно читайте: если вам кто-то дает деньги, вы должны до последней буквы понимать, на каких условиях это будет, как вы должны их возвращать, в каком размере, с какими процентами", - предупреждает Петропольский.
Можно остаться без средств, вложив деньги в добрачное имущество супруга или в имущество, принадлежащее сожителю. "Подводные камни" есть даже у ипотеки, которую вы гасите за счет материнского капитала – продать такую квартиру без большого дисконта впоследствии крайне сложно, заключил он.