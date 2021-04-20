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Юрист предупредил о неожиданных рисках потери ваших денег
Юрист предупредил о неожиданных рисках потери ваших денег
Бывает, что, казалось бы, самые простые действия приводят к потере денежных средств. Как это происходит, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T01:19
2021-04-20T01:19
urvista
алексей петропольский
россия
кредит
общество
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Бывает, что, казалось бы, самые простые действия приводят к потере денежных средств. Как это происходит, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.Лишить вас денег могут, к примеру, телефонные мошенники, которые звонят от имени банка и под различными предлогами пытаются узнать ваши личные данные. Следует всегда перезванивать в банк и уточнять, кто с вами разговаривал и разговаривали ли вообще.Еще один способ быстро потерять деньги, которые вы еще не заработали – всевозможные "быстрокредиты". Бывает, что люди по СМС берут такие займы на несколько тысяч, а потом остаются должны сотни тысяч рублей. Тут важно всегда читать договор перед тем как оформить кредит. "Помните, что брать деньги в кредит или заем можно, только ознакомившись с условием договора, причем договора целиком. В нем не должно быть никаких отсылок на то, что полные условия кредитования расположены на каком-то сайте, портале – вы их никогда не найдете. Внимательно читайте: если вам кто-то дает деньги, вы должны до последней буквы понимать, на каких условиях это будет, как вы должны их возвращать, в каком размере, с какими процентами", - предупреждает Петропольский. Можно остаться без средств, вложив деньги в добрачное имущество супруга или в имущество, принадлежащее сожителю. "Подводные камни" есть даже у ипотеки, которую вы гасите за счет материнского капитала – продать такую квартиру без большого дисконта впоследствии крайне сложно, заключил он.
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urvista, алексей петропольский, россия, кредит, общество

Юрист предупредил о неожиданных рисках потери ваших денег

01:19 20.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Бывает, что, казалось бы, самые простые действия приводят к потере денежных средств. Как это происходит, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.
Лишить вас денег могут, к примеру, телефонные мошенники, которые звонят от имени банка и под различными предлогами пытаются узнать ваши личные данные. Следует всегда перезванивать в банк и уточнять, кто с вами разговаривал и разговаривали ли вообще.
Еще один способ быстро потерять деньги, которые вы еще не заработали – всевозможные "быстрокредиты". Бывает, что люди по СМС берут такие займы на несколько тысяч, а потом остаются должны сотни тысяч рублей.
Тут важно всегда читать договор перед тем как оформить кредит. "Помните, что брать деньги в кредит или заем можно, только ознакомившись с условием договора, причем договора целиком. В нем не должно быть никаких отсылок на то, что полные условия кредитования расположены на каком-то сайте, портале – вы их никогда не найдете. Внимательно читайте: если вам кто-то дает деньги, вы должны до последней буквы понимать, на каких условиях это будет, как вы должны их возвращать, в каком размере, с какими процентами", - предупреждает Петропольский.
Можно остаться без средств, вложив деньги в добрачное имущество супруга или в имущество, принадлежащее сожителю. "Подводные камни" есть даже у ипотеки, которую вы гасите за счет материнского капитала – продать такую квартиру без большого дисконта впоследствии крайне сложно, заключил он.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
Вчера, 19:22
Пожилая жительница Тольятти перевела мошенникам более 150 тысяч рублей
 
UrvistaАлексей ПетропольскийРоссияКредитОбщество
 
 
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