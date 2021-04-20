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Биография Идриса Деби
Биография Идриса Деби
Президент Чада Идрис Деби (Idriss Déby) родился 18 июня 1952 года в Бердобе на северо-востоке Чада. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T16:20
2021-04-20T16:20
идрис деби
чад
справки
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Президент Чада Идрис Деби (Idriss Déby) родился 18 июня 1952 года в Бердобе на северо-востоке Чада. Учился во Франко-арабском лицее в городе Абеше и Лицее Жака Мудейна в городе Бонгор. В 1976 году окончил Офицерскую школу в столице Чада Нджамене. Продолжил учебу в Институте аэронавтики им. Амори де ла Гранжа в Азбруке (Франция). Получил квалификацию летчика и диплом десантника. В 1986-1987 годах прошел военную подготовку в Высшей военной школе в Париже.В 1979 году Идрис Деби вернулся в Чад в разгар гражданской войны. Северные районы страны были оккупированы ливийскими войсками, а пост главы государства занимал ставленник Муаммара Каддафи Гукуни Уэддей. Ему противостоял Хисен Хабре (лидер группировки "Вооруженные силы Севера", Northern Armed Forces (F.A.N.)) В 1982 года "Вооруженные силы Севера" вошли в столицу Чада, Гукуки Уэддей был свергнут. В 1983 году Идрис Деби был назначен главнокомандующим Национальными вооруженными силами Чада. В 1987 году получил звание полковника и был назначен советником президента республики по вопросам обороны и безопасности.В 1989 году Идрис Деби был обвинен в организации государственного переворота. Ему и еще нескольким людям удалось бежать в Судан, где они основали "Движение 1 апреля", которое в марте 1990 года объединилось с другими формированиями, боровшимися с чадским правительством, в Патриотическое движение спасения (ПДС).В ноябре 1990 года вооруженные отряды Идриса Деби вторглись в Чад с территории Судана, к декабрю они заняли столицу. Хиссен Хабре бежал из страны. 4 декабря 1990 года Идрис Деби возглавил временный Государственный совет. 28 февраля 1991 года он был объявлен президентом.В феврале 1995 года получил звание генерал-лейтенанта Чада.8 августа 1996 года Идрис Деби был избран президентом на первых альтернативных выборах в Чаде. В последующем переизбирался в 2001, 2006, 2011, 2016 годах.На посту главы государства Идрис Деби пережил несколько попыток захвата власти (2006, 2008, 2013). В отчете Amnesty International за 2013 год Деби обвинялся в жестоком подавлении критиков его правления и в игнорировании обещаний уважать права человека, данных после прихода к власти в 1990 году. В настоящее время внутриполитическая обстановка в Чаде в напряженная. Из-за падения цен на нефть обострились социально-экономические проблемы. Сказываются также религиозные противоречия между представителями мусульманского севера и христианского юга. На северо-западе страны не ослабевает активность боевиков нигерийской экстремистской группировки "Боко Харам" (в 2015 году сменила название на "Западноафриканскую провинцию исламского государства"*, запрещена в России). В этой связи в районе озера Чад и на прилегающих к нему территориях с октября 2015 года действует режим чрезвычайного положения. С 2017 года отмечается рост напряженности на чадско-ливийской границе. Вдоль северной границы Чада в Ливию и Судан не прекращается трафик оружия, наркотиков и нелегальных мигрантов. 11 апреля 2021 года Идрис Деби был переизбран на шестой срок, набрав более 79% голосов избирателей.В день выборов боевики начали наступление на Чад с баз в Ливии. 17 апреля власти Чада заявили, что атака повстанцев в северных регионах страны "завершилась", но затем бои опять возобновились. 19 апреля армия Чада отчиталась о ликвидации свыше 300 боевиков из повстанческой группировки "Фронт за перемены и согласие в Чаде" (FACT). 20 апреля Идрис Деби приехал на передовую, чтобы отпраздновать победу в борьбе с боевиками и руководить операциями вооруженных сил. В результате столкновений глава Чада был ранен и впоследствии скончался в больнице.После смерти президента в стране учредили переходный военный совет, его возглавил сын Деби Махамат. Переходный период продлится полтора года. Действующие кабмин и парламент распустили. Военный совет пообещал провести новые выборы.* Запрещенная в России террористическая группировка.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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идрис деби, чад, справки

Биография Идриса Деби

16:20 20.04.2021
 
© REUTERS / Pool / Ludovic MarinПрезидент Чада Идрис Деби
Президент Чада Идрис Деби - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© REUTERS / Pool / Ludovic Marin
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Президент Чада Идрис Деби (Idriss Déby) родился 18 июня 1952 года в Бердобе на северо-востоке Чада.
Учился во Франко-арабском лицее в городе Абеше и Лицее Жака Мудейна в городе Бонгор. В 1976 году окончил Офицерскую школу в столице Чада Нджамене. Продолжил учебу в Институте аэронавтики им. Амори де ла Гранжа в Азбруке (Франция). Получил квалификацию летчика и диплом десантника. В 1986-1987 годах прошел военную подготовку в Высшей военной школе в Париже.
В 1979 году Идрис Деби вернулся в Чад в разгар гражданской войны. Северные районы страны были оккупированы ливийскими войсками, а пост главы государства занимал ставленник Муаммара Каддафи Гукуни Уэддей. Ему противостоял Хисен Хабре (лидер группировки "Вооруженные силы Севера", Northern Armed Forces (F.A.N.))
В 1982 года "Вооруженные силы Севера" вошли в столицу Чада, Гукуки Уэддей был свергнут.
В 1983 году Идрис Деби был назначен главнокомандующим Национальными вооруженными силами Чада.
В 1987 году получил звание полковника и был назначен советником президента республики по вопросам обороны и безопасности.
В 1989 году Идрис Деби был обвинен в организации государственного переворота. Ему и еще нескольким людям удалось бежать в Судан, где они основали "Движение 1 апреля", которое в марте 1990 года объединилось с другими формированиями, боровшимися с чадским правительством, в Патриотическое движение спасения (ПДС).
В ноябре 1990 года вооруженные отряды Идриса Деби вторглись в Чад с территории Судана, к декабрю они заняли столицу. Хиссен Хабре бежал из страны.
4 декабря 1990 года Идрис Деби возглавил временный Государственный совет. 28 февраля 1991 года он был объявлен президентом.
В феврале 1995 года получил звание генерал-лейтенанта Чада.
8 августа 1996 года Идрис Деби был избран президентом на первых альтернативных выборах в Чаде. В последующем переизбирался в 2001, 2006, 2011, 2016 годах.
На посту главы государства Идрис Деби пережил несколько попыток захвата власти (2006, 2008, 2013). В отчете Amnesty International за 2013 год Деби обвинялся в жестоком подавлении критиков его правления и в игнорировании обещаний уважать права человека, данных после прихода к власти в 1990 году.
В настоящее время внутриполитическая обстановка в Чаде в напряженная. Из-за падения цен на нефть обострились социально-экономические проблемы. Сказываются также религиозные противоречия между представителями мусульманского севера и христианского юга. На северо-западе страны не ослабевает активность боевиков нигерийской экстремистской группировки "Боко Харам" (в 2015 году сменила название на "Западноафриканскую провинцию исламского государства"*, запрещена в России). В этой связи в районе озера Чад и на прилегающих к нему территориях с октября 2015 года действует режим чрезвычайного положения. С 2017 года отмечается рост напряженности на чадско-ливийской границе. Вдоль северной границы Чада в Ливию и Судан не прекращается трафик оружия, наркотиков и нелегальных мигрантов.
11 апреля 2021 года Идрис Деби был переизбран на шестой срок, набрав более 79% голосов избирателей.
В день выборов боевики начали наступление на Чад с баз в Ливии. 17 апреля власти Чада заявили, что атака повстанцев в северных регионах страны "завершилась", но затем бои опять возобновились. 19 апреля армия Чада отчиталась о ликвидации свыше 300 боевиков из повстанческой группировки "Фронт за перемены и согласие в Чаде" (FACT).
20 апреля Идрис Деби приехал на передовую, чтобы отпраздновать победу в борьбе с боевиками и руководить операциями вооруженных сил. В результате столкновений глава Чада был ранен и впоследствии скончался в больнице.
После смерти президента в стране учредили переходный военный совет, его возглавил сын Деби Махамат. Переходный период продлится полтора года. Действующие кабмин и парламент распустили. Военный совет пообещал провести новые выборы.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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