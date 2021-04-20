Приговор подполковнику-миллиардеру Черкалину огласят в четверг
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкБывший начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России полковник Кирилл Черкалин в Московском гарнизонном военном суде
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд на этот четверг назначил оглашение приговора отставному подполковнику ФСБ России Кириллу Черкалину, которого обвиняют во взяточничестве и мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд удаляется в совещательную комнату для вынесения приговора до 22 апреля", - заявил судья Вадим Корчагин.
На прошлой неделе в ходе прений сторон прокурор Милана Дигаева попросила назначить Черкалину 11 лет колонии строгого режима, штраф в 34,3 миллиона рублей и лишить звания. Также прокуратура поддержала иски двух потерпевших бизнесменов – каждый оценил ущерб в 318 миллионов рублей.
Защита же в силу особого порядка, предполагающего признание вины и сделку со следствием, могла просить лишь о минимизации наказания, а не об оправдании.
Следственный комитет называет Черкалина причастным к делу о мошенничестве на 490 миллионов рублей и получению взятки в 850 тысяч долларов (на момент преступления - 52 миллиона рублей). Вместе с ним под стражу заключены два полковника: бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. В каком режиме будет проходить процесс по ним, пока неясно. Материалы по Черкалину выделены в отдельное производство.
По данным следствия, в 2011 году офицеры ввели главу строительной компании Сергея Гляделкина "в заблуждение относительно того, что он может быть привлечен к уголовной ответственности". Бизнесмен согласился передать вымогателям "в полном объеме принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО" на сумму не менее 490 миллионов рублей, считает СК РФ. Черкалин, как полагает следствие, руководил этой преступной группой.
Между тем еще в начале расследования стало известно об аресте у Черкалина и близких к нему людей активов на 6 миллиардов рублей, которые затем были изъяты в казну. Генпрокуратура сочла, что квартиры и дома в Подмосковье, парковочные места, автомобили, часы и другие предметы роскоши были куплены на незаконные доходы.