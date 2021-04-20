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Приговор подполковнику-миллиардеру Черкалину огласят в четверг
Приговор подполковнику-миллиардеру Черкалину огласят в четверг
Московский гарнизонный военный суд на этот четверг назначил оглашение приговора отставному подполковнику ФСБ России Кириллу Черкалину, которого обвиняют во... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T13:50
2021-04-20T13:50
россия
кирилл черкалин
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд на этот четверг назначил оглашение приговора отставному подполковнику ФСБ России Кириллу Черкалину, которого обвиняют во взяточничестве и мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд удаляется в совещательную комнату для вынесения приговора до 22 апреля", - заявил судья Вадим Корчагин.На прошлой неделе в ходе прений сторон прокурор Милана Дигаева попросила назначить Черкалину 11 лет колонии строгого режима, штраф в 34,3 миллиона рублей и лишить звания. Также прокуратура поддержала иски двух потерпевших бизнесменов – каждый оценил ущерб в 318 миллионов рублей.Защита же в силу особого порядка, предполагающего признание вины и сделку со следствием, могла просить лишь о минимизации наказания, а не об оправдании.Следственный комитет называет Черкалина причастным к делу о мошенничестве на 490 миллионов рублей и получению взятки в 850 тысяч долларов (на момент преступления - 52 миллиона рублей). Вместе с ним под стражу заключены два полковника: бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. В каком режиме будет проходить процесс по ним, пока неясно. Материалы по Черкалину выделены в отдельное производство.По данным следствия, в 2011 году офицеры ввели главу строительной компании Сергея Гляделкина "в заблуждение относительно того, что он может быть привлечен к уголовной ответственности". Бизнесмен согласился передать вымогателям "в полном объеме принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО" на сумму не менее 490 миллионов рублей, считает СК РФ. Черкалин, как полагает следствие, руководил этой преступной группой.Между тем еще в начале расследования стало известно об аресте у Черкалина и близких к нему людей активов на 6 миллиардов рублей, которые затем были изъяты в казну. Генпрокуратура сочла, что квартиры и дома в Подмосковье, парковочные места, автомобили, часы и другие предметы роскоши были куплены на незаконные доходы.
https://ria.ru/20210413/cherkalin-1728121028.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210409/vzyatka-1727620034.html
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россия, кирилл черкалин, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московская область (подмосковье), происшествия

Приговор подполковнику-миллиардеру Черкалину огласят в четверг

13:50 20.04.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкБывший начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России полковник Кирилл Черкалин в Московском гарнизонном военном суде
Бывший начальник отдела управления К службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России полковник Кирилл Черкалин в Московском гарнизонном военном суде - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд на этот четверг назначил оглашение приговора отставному подполковнику ФСБ России Кириллу Черкалину, которого обвиняют во взяточничестве и мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд удаляется в совещательную комнату для вынесения приговора до 22 апреля", - заявил судья Вадим Корчагин.
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
13 апреля, 17:35
Сумма исков к полковнику Черкалину выросла до 19,5 миллиарда рублей
На прошлой неделе в ходе прений сторон прокурор Милана Дигаева попросила назначить Черкалину 11 лет колонии строгого режима, штраф в 34,3 миллиона рублей и лишить звания. Также прокуратура поддержала иски двух потерпевших бизнесменов – каждый оценил ущерб в 318 миллионов рублей.
Защита же в силу особого порядка, предполагающего признание вины и сделку со следствием, могла просить лишь о минимизации наказания, а не об оправдании.
Следственный комитет называет Черкалина причастным к делу о мошенничестве на 490 миллионов рублей и получению взятки в 850 тысяч долларов (на момент преступления - 52 миллиона рублей). Вместе с ним под стражу заключены два полковника: бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. В каком режиме будет проходить процесс по ним, пока неясно. Материалы по Черкалину выделены в отдельное производство.
По данным следствия, в 2011 году офицеры ввели главу строительной компании Сергея Гляделкина "в заблуждение относительно того, что он может быть привлечен к уголовной ответственности". Бизнесмен согласился передать вымогателям "в полном объеме принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО" на сумму не менее 490 миллионов рублей, считает СК РФ. Черкалин, как полагает следствие, руководил этой преступной группой.
Между тем еще в начале расследования стало известно об аресте у Черкалина и близких к нему людей активов на 6 миллиардов рублей, которые затем были изъяты в казну. Генпрокуратура сочла, что квартиры и дома в Подмосковье, парковочные места, автомобили, часы и другие предметы роскоши были куплены на незаконные доходы.
Экс-сотрудник антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК), полковник Дмитрий Захарченко, обвиняемый по делу о взятках и воспрепятствовании правосудию, на заседании Пресненского суда - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 19:28
Адвокат экс-полковника МВД Захарченко подозревается в передаче взятки
 
РоссияКирилл ЧеркалинСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Московская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
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