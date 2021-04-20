МИД Чехии вызовет российского посла
15:58 20.04.2021 (обновлено: 16:18 20.04.2021)
ПРАГА, 20 апр – РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что намерен в среду пригласить посла РФ в Праге, чтобы "выразить ему возмущение" действиями России.
"На завтра я пригласил российского посла (Александра Змеевского), чтобы выразить ему протест против того, как действовала Россия, и познакомить его с нашей реакцией. Он будет первый, кто должен будет услышать о наших (дальнейших) шагах", - сказал Гамачек журналистам.
По словам Гамачека, он также проинструктировал послов республики в других странах, чтобы они обратились к союзникам с просьбой о солидарных шагах в отношении России, сообщило Чешское ТВ.
Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил вечером 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии "маразматическим парадом".
На фоне прозвучавших обвинений и высылки дипломатов в Чехии усилились антироссийские настроения. В понедельник в Праге у российского посольства собрались порядка 100 человек, участники акции держали в руках транспаранты с антироссийскими лозунгами.
В качестве ответной меры Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, они уже покинули страну. Говоря о высылке большего числа дипломатов из России, чем было объявлено Прагой в адрес российской стороны, Ян Гамачек отметил, что работа посольства Чехии в Москве фактически парализована. В российском МИД в свою очередь заявили, что Прага заплатила за свои шаги в адрес Москвы "колоссальную" цену, но она сама нанесла удар по своей дипломатической службе